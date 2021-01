Test de l’enceinte PC Logitech Z407

Le système Logitech Z407 est étonnamment impressionnant par sa taille et son prix. De plus, il s’avère un achat audio intelligent pour compléter efficacement votre configuration PC.

Que vaut l’ensemble audio Logitech Z407 ?

La Logitech Z407 est une enceinte PC dont le rapport qualité-prix ne cesse de nous étonner, encore aujourd’hui. Si vous recherchez un ensemble de haut-parleurs pour ordinateur fantastique, il y a de fortes chances que vous deviez dépenser un peu plus de 100 €. Si vous dépensez moins, vous risquez de vous retrouver avec des haut-parleurs de qualité moyenne, au mieux.

Bien sûr, de temps à autre, nous avons droit à des haut-parleurs PC plus que décents qui non seulement bénéficient d’un design attractif, mais aussi un son exceptionnel. Et l’ensemble Logitech Z407 est l'une de ces propositions complètes.

Cette nouvelle itération de Logitech nous a surpris à bien des égards, en offrant un son puissant, des basses nerveuses, plusieurs options de connectivité et un cadran sans fil très pratique pour seulement 89,99 €.

Pour ce même tarif, l'Edifier M3200, l’un de nos 10 meilleurs systèmes audio pour ordinateur, délivre des basses légèrement moins puissantes et se passe de la connectivité Bluetooth. De même, le Creative T100, sorti en 2019, peut se vanter de posséder des haut-parleurs aussi enthousiasmants que ceux du Logitech Z407, mais nullement le caisson de basses qui les accompagne – or, il est légèrement plus grand et coûte 20 € de plus - ce qui fait de la dernière alternative de Logitech le meilleur rapport qualité-prix disponible dans ce segment.

Ce gain se vérifie dès la conception. Avec des dimensions de 199,9 x 93,9 x 85,2 mm pour les satellites et un caisson de basses 240 x 234 x180 mm, l’ensemble Logitech Z407 est suffisamment compact pour tenir parfaitement sur un petit bureau. Les haut-parleurs brillent également par leur élégance, avec des satellites en forme de capsule et une finition gris foncé qui en fait un ornement de choix aux côtés de votre ordinateur. Qui plus est, sa structure robuste devrait lui permettre de durer plusieurs années.

Ce système audio se démarque aussi par son installation polyvalente. Les supports de satellites amovibles peuvent être fixés de deux façons, de sorte que vous pouvez les placer à l'horizontale ou à la verticale. Il est également doté d'un cadran de commande sans fil d'une portée de 20 mètres et proposant trois options de connectivité - Bluetooth, micro USB et 3,5 mm.

Le bouton de commande sans fil peut prêter à confusion au début, surtout parce que les applications média compatibles n’utilisent pas forcément l’intégralité des contrôles. Si Spotify se couple parfaitement avec le Z407, Apple TV+ ne permet pas l’avance rapide ou le zapping d’un contenu à un autre. Tandis que Netflix ignore la fonction retour. En outre, il vous faudra sans doute un peu de temps pour savoir si vous contrôlez le volume ou le niveau des basses, car vous utilisez essentiellement le même bouton de réglage physique pour les deux options.

Nous n’insinuons pas que le paramétrage est complexe, juste qu’il existe des processus d’installation plus rapides et plus simples à ce jour - en clair, qui ne nécessitent pas la lecture du manuel d’utilisation livré avec.

Oui, la connectivité sans fil est une bénédiction mais si la présence d’un câble vous rassure, ces haut-parleurs en possèdent un. De même, les satellites sont reliés au caisson de basses par des câbles RCA. Nous vous conseillons pourtant d’apparier le système Logitech à votre ordinateur via Bluetooth, si vous en avez la possibilité. Car vous obtenez, par ce biais, un gain de place évident.

Comme la qualité de la connectivité Bluetooth se révèle irréprochable et comparable à une prise jack 3,5 mm, vous pouvez la privilégier pour ces raisons pratiques, tout en obtenant un son excellent et sans décalage. Pour un son de qualité légèrement supérieure, la connexion micro USB semble délivrer une scène sonore plus détaillée et haut de gamme.

L’environnement sonore, parlons-en. Le système Logitech Z407 fait ce que tant de haut-parleurs pour PC aussi chers ne font pas. En fait, étonnamment malgré sa compacité, il produit un son puissant et varié. Certes, celui-ci peut manquer quelques nuances et le caisson de basses a tendance à dominer les autres des fréquences à un volume plus élevé. Mais le Z407 fait aussi plein de compromis.

Contrairement à d'autres haut-parleurs abordables qui ont tendance à faire monter les basses et les aigus, ce qui leur donne un son dur et facilement fatiguant, cette enceinte de Logitech se place à mi-chemin - ce qui lui permet de produire un son plus riche et plus chaud. Si le caisson de basse est généreux en puissance, les satellites viennent ici gonfler sa nervosité naturelle. Faites-nous confiance : même à un niveau de basse relativement bas, vous entendrez ET ressentirez ce caisson.

Sachez que l’enceinte Logitech Z407 ne profite pas d’un son surround virtuel, l’audio spatial est donc assuré artificiellement par l’architecture 2.1 de l’appareil. Cela signifie que vous entendrez les éléments sonores censés venir de la gauche de l’écran sur le satellite gauche, ceux de la droite et du centre sur le satellite droit. Par conséquent, elle ne se trouvera pas assez immersif pour les hardcore gamers. Si vous recherchez un son fulgurant pour mieux plonger dans une partie multijoueur, il est alors préférable d'utiliser un casque gamer avec des fonctions de son surround.

Pour autant, le Logitech Z407 est très bruyant et produit un son de qualité exceptionnelle qui satisfera la plupart des joueurs ainsi que les consommateurs de contenus vidéo ou musicaux.

Achetez-le si...

Vous recherchez des haut-parleurs abordables qui offrent un son de qualité

Compte tenu du prix du Logitech Z407 et de sa compacité, ce système audio pour PC délivre une qualité sonore qui impressionnera autant qu'elle surprendra.

Vous avez besoin d’espace sur votre bureau

Les propriétaires de petits bureaux et les locataires d’espaces restreints apprécieront le design compact du Z407. Même le caisson de basses est discret.

L’esthétique compte aussi pour vous

Le design épuré et élégant du Logitech Z407 le rend parfait pour ceux qui cherchent à éviter les périphériques tape-à-l'œil.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut un périphérique audio totalement immersif pour vos sessions vidéoludiques

Bien que le Logitech Z407 fournisse un son puissant et détaillé, il s'agit d'un système 2.1 sans fonction de son surround virtuel.