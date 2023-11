Apple Music : le forfait le moins cher sera bientôt supprimé - voici ce qui se passera ensuite

Apple Music est peut-être l'un des meilleurs services de streaming, mais nous avons de mauvaises nouvelles pour les utilisateurs de son Music Voice à bas prix : Apple abandonne cette formule ce mois-ci. Tous les autres services d'Apple Music seront maintenus, mais il semble que le Music Voice ait été mis à l'écart du groupe.

Selon un document d'assistance officiel, le Voice Plan d'Apple Music sera supprimé "à partir de novembre". Apple n'a pas été plus précis sur la date, mais la société a noté que "tous les plans Apple Music fonctionnent déjà de manière transparente avec Siri, et nous continuerons à optimiser cette expérience".

Comme son nom l'indique, le plan vocal d'Apple Music était axé sur le contrôle de l'audio à l'aide de Siri - en fait, c'était la seule façon de naviguer dans vos morceaux. En contrepartie, il s'agissait du niveau le moins cher d'Apple Music, au prix de 4,99 € par mois.

Avec sa disparition, le forfait le plus abordable d'Apple Music coûtera désormais 10,99 €, soit plus du double du prix du forfait vocal. Il s'agit d'une forte augmentation pour les utilisateurs de la version qui sera bientôt supprimée.

Que se passe-t-il si je suis un utilisateur du plan Music Voice ?

(Image credit: Apple)

Les abonnés au plan vocal d'Apple Music ont plusieurs possibilités. Si vous êtes un utilisateur actuel, vous pouvez continuer à utiliser le plan Music Voice jusqu'à la fin de votre cycle de facturation actuel, après quoi vous pourrez passer à un autre plan Apple Music. Apple indique que vous recevrez une notification avant la fin de votre cycle de facturation avec plus d'informations.

La situation est à peu près la même si vous êtes en période d'essai du plan Music Voice. Une fois la période d'essai terminée, vous pouvez conserver le plan jusqu'à la fin de votre cycle de facturation, date à laquelle il prendra fin et vous pourrez passer à un autre plan.

Apple n'a pas donné la raison pour laquelle le Plan Music Voice a été annulé, mais il est possible que sa restriction à la voix ait entravé les ventes. Quelle qu'en soit la cause, il semble maintenant qu'Apple estime pouvoir se passer de cette option.

Cette décision intervient alors qu'Apple a augmenté les prix de plusieurs de ses services. L'Apple TV+ et l'Apple Arcade n'ont pas été épargnés non plus.