Apple TV : une nouvelle application est en préparation pour mettre un terme définitif à iTunes

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu cela : Apple rationalise son application TV pour en faire un guichet unique pour tous vos divertissements télévisuels et cinématographiques.

C'était le plan en 2016, lorsque l'application TV autonome a été annoncée, et c'était à nouveau le plan en 2019, lorsque la toute nouvelle application TV a promis de "rassembler les émissions et les films préférés des chaînes Apple TV, d'iTunes et de plus de 150 applications vidéo". Et aujourd'hui, Apple récidive. Mais cette fois-ci, elle le fait correctement, avec une seule application TV pour les gouverner toutes.

Malgré les efforts d'Apple pour simplifier son offre, la société propose toujours trois applications dédiées à la télévision et aux films sur l'Apple TV 4K : l'application TV, qui intègre Apple TV Plus ainsi que des services de streaming tiers tels que Paramount Plus, Disney Plus / Hulu et d'autres. Ensuite, il y a l'application TV Shows, qui se connecte à la partie du même nom de l'iTunes Store, et finalement iTunes Movies, qui fait de même pour la section films. Les applications iTunes sont en voie de disparition, tout comme les sections correspondantes de l'iTunes Store. À l'avenir, que ce soit un film ou une émission de télévision, tout sera regroupé dans l'application TV.

Pourquoi nous attendons avec impatience cette grande mise à jour de l'application Apple TV

La nouvelle de la mise à jour de l'application a été annoncée par Bloomberg, qui décrit comment Apple veut avoir une seule application pour que les clients puissent trouver des vidéos et suggère que la mise à jour se fera dans les semaines à venir dans une mise à jour de tvOS prévue "autour du mois de décembre".

Il s'agit d'une mesure qui aurait dû être prise depuis longtemps, car l'application TV couvre déjà l'achat et la location de TV et de films. Les applications iTunes sont des reliquats de l'époque où iTunes était l'application par excellence, ce qui l'a rendue horriblement gonflée lorsqu'elle est passée de la musique à la télévision, aux films et aux applications.

L'application principale de l'Apple TV comprend également des services d'abonnement de tiers, ce qui est important. Comme nous l'avons vu aujourd'hui avec l'accord d'Amazon Prime Video pour la distribution du catalogue des animés de Crunchyroll, les plateformes d'applications de streaming souhaitent éliminer les frictions. Ainsi, au lieu d'avoir à exécuter plusieurs applications de télévision et de cinéma sur votre appareil, vous pouvez utiliser l'application Amazon ou Apple et votre compte Amazon ou Apple pour accéder à toutes sortes de contenus provenant de toutes sortes d'endroits.

Le grand absent de cette simplification et de cette rationalisation est Netflix, qui, sur l'Apple TV, n'est pas inclus dans les recommandations que l'application TV vous propose à partir de services autres que ceux d'Apple : pour voir les nouveautés, vous devez lancer l'application dédiée à Netflix. On peut comprendre que Netflix ne veuille pas apparaître comme une chaîne de télévision Apple parmi d'autres, mais on peut se demander si ce n'est pas contre-productif.