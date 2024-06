L'enceinte Bluetooth Beats Pill débarque, deux fois plus résistante que l'ancienne Pill (et moins chère)

Cela a été divulgué, cela a été vu autour des poignets des célébrités, et maintenant c'est enfin là ! Et bien que le design extérieur ne soit pas particulièrement révolutionnaire (si on demandait de dessiner une enceinte Bluetooth Beats Pill, probablement que le dessin ressemblerait beaucoup à l'image ci-dessus), à l'intérieur, elle a été "complètement repensée et réingénierée" pour 2024. Il faut bien garder cette forme iconique de capsule, n'est-ce pas ?

Quelles sont les nouveautés ? On bénéficie désormais d'un son plus puissant (nous y reviendrons dans un instant) ; d'une résistance à la poussière et à l'eau certifiée IP67 ; du Bluetooth 5.3 ; d'un port USB-C pour la transmission audio et la charge ; d'une lanière amovible ; d'une conception légèrement inclinée (les haut-parleurs sont inclinés à 20 degrés vers le haut), d'une compatibilité iOS et Android, ainsi que d'une autonomie pouvant atteindre 24 heures – soit le double de celle de la Beats Pill+. Et tout cela pour un prix de 169€.

La Beats Pill 2024 est également 10% plus légère que son prédécesseur (une différence de 68g) et sera expédiée à partir du 27 juin, avec un choix de couleurs : Noir Mat, Rouge Statement et Or Champagne.

Beats Pill : haut-parleurs améliorés et audio USB-C

L'audio USB-C câblé aussi... (Image credit: Beats)

Qu'en est-il de l'architecture acoustique améliorée ? Il y a un seul woofer repensé en forme de piste de course (plutôt que les deux woofers de la Beats Pill+), désormais associé à des aimants en néodyme plus puissants. Selon ses créateurs, cela aide la Beats Pill à générer 28% de force moteur supplémentaire pour "déplacer 90% de volume d'air en plus", avec des "renforts radiaux" pour minimiser la distorsion des basses. Ce qu'ils disent, c'est que le son sera plus ample, mais sans distorsion. Il y a aussi un tweeter redessiné (notez, un seul, pas deux cette fois) placé dans son propre logement pour les hautes fréquences.

La Beats Pill fait également office de haut-parleur pour les appels téléphoniques (un retour dans le passé, non ?) mais en utilisant l'algorithme propriétaire de réduction de bruit de Beats, cette Pill peut mieux cibler la voix de l'utilisateur.

La Beats Pill permet également un appairage instantané en une touche, que ce soit sur Android ou iOS, ainsi que la fonction Find My (iOS) ou Find My Device (Android). Bien sûr, étant essentiellement un produit Apple, certaines fonctionnalités exclusives à l'écosystème Apple sont également présentes : appairage iCloud avec tous les appareils de son compte iCloud ; possibilité de transférer l'audio à son Apple Watch si l'iPhone est hors de portée ; personnalisation du nom de la Pill dans le menu Bluetooth. Pour des fonctionnalités supplémentaires sur Android, il est possible de télécharger l'application Beats (nécessite Android 8.0 ou ultérieur), mais pour les utilisateurs iOS, Beats estime que son intégration avec iOS est suffisante, de la même manière que les AirPods n'ont pas d'application dédiée sur iPhone.

Et maintenant, il est possible de synchroniser facilement deux enceintes Beats Pill pour doubler l'audio, soit en Mode Amplify (mono) soit en Mode Stéréo – bien que la connexion jusqu'à 100 Pills (comme avec JBL PartyBoost, par exemple) ne soit pas une fonctionnalité disponible.

Si la Beats Pill manque de batterie, la fonction Fast Fuel promet deux heures de lecture musicale avec une charge de 10 minutes, mais il y a un autre atout dans la manche de la Pill : il est possible d'utiliser le câble USB-C inclus pour charger son téléphone ou profiter de l'audio sans perte depuis son ordinateur portable ou d'autres appareils. Et c'est inhabituel.

Comment se compare-t-elle à des modèles comme la Sonos Roam 2 – et est-ce l'une des meilleures enceintes Bluetooth que l'on ait entendues ? On vous le dira bientôt. Mais Beats l'a certainement bien positionnée au niveau du prix...

