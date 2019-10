Test: Samsung Galaxy Fold

2 minutters sammendrag

Samsung Galaxy Fold er den mest fremtidsrettede smarttelefonen i 2019. Her har endelig løftene om en foldbar mobiltelefon blitt oppfylt. Denne vil helt klart bli et blikkfang ute blant folk, men likevel er dette noe vi ikke kan anbefale til folk flest.

Overalt hvor vi gikk med Fold-telefonen, var folk nysgjerrige på hva dette var og hvordan den virket. Vi demonstrerte hvordan den foldes sammen til en 4,6-tommers utvendig skjerm, og foldes ut igjen til å bli et 7,3-tommers mini-nettbrett. Alle ble overveldet.

Men den andre wow-faktoren svir. Den koster dobbelt så mye som dagens beste smarttelefoner. Dessuten har den noen utfordringer på holdbarhetsfronten, noe som kan få mange potensielle kjøpere til å tenke seg om.

Samsung har foredlet Galaxy Fold i løpet av den fem måneders forsinkelsen lanseringen fikk. De har forsterket de mest utsatte punktene, der telefonen fikk skader i de tidlige testene. Men vi lever likevel i konstant frykt for pikselrifter og for å skade den sårbare plastskjermen.

Med dette følger også en god nyhet. Skjermen til vårt anmeldereksemplar av Galaxy Fold virker like uberørt som da vi pakket telefonen ut av esken to uker tidligere. Den har en brett langs midten, men den synes bare når lyset reflekteres akkurat der. Noe som er mer irriterende er den ujevne oppdateringshastigheten på den største skjermen. Når du scroller på sider, henger den neste litegrann etter den forrige. Det er så vidt merkbart, men du kan ikke ignorere det etter at du først har opplevd det.

Galaxy Fold er det beste eksempelet på hvorfor akkurat foldbare telefoner er fremtiden for smarttelefoner. Den 7,3-tommers skjermen er som skapt for produktivitet. Vi kjørte tre apper parallelt, som om det var et nettbrett. Bilderedigering er enklere, gaming har tatt et gigantisk sprang fremover, og det lar seg faktisk gjøre å vise noen et komplisert regneark.

I sammenbrettet stand var den en fryd av én grunn. Vi digget å bære på en liten telefon igjen. Den er ikke utpreget fotogen, og den brede innfatningen rundt 4,6-tommersskjermen gjør den litt klossete. Men holder du denne høye, tykke, men likevel smale telefonen i hånden, vil du kunne sverge på at glasstelefoner ikke er glatte likevel. Vi hadde ingen problemer med å håndtere den enhendig i en travel gate.

Galaxy Fold har arvet kraften og kameraene fra Galaxy S10 Plus. Det er fint, men vi savnet likevel noen av kamera- og videofunksjonene man finner på Note 10 Plus. Den fem måneders forsinkelsen innebærer at Samsungs nyeste og mest banebrytende telefon ikke er helt på topp kameramessig. Du får også med en S Pen inneklemt i telefonen. Det er sikkert ikke lurt å bruke den på plastskjermen, men likevel…

Batteritiden var det vanskeligste å vurdere. Med sine 4380 mAh er dette Samsungs største batteri, og det holdt det gående i halvannet døgn. Men batteriets holdbarhet var utrolig variabel, avhengig av hvor mye vi hadde den store skjermen åpen. Vi drepte den på under et døgn da vi gikk inn for det.

Samsung Galaxy Fold oppleves som den største sensasjonen siden den første iPhone-modellen. Og det er faktisk den eneste virkelige grunnen til å bruke over 20 000 kroner på den. Denne telefonen er kun for tidlige brukere med massevis av penger å svi av, og en hang til å ville imponere, og det er gode sjanser for at den snart ender opp i en skuff sammen med Google Glass og andre dingser som kom langt forut for sin tid. Alle andre burde helst vente på noe billigere, bedre og mer holdbart – og det er ikke sikkert man må vente så mange måneder på det.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Fold – lanseringsdato og pris

Dobbel pris av vanlige toppmodeller: ca. kr. 21 000,-

Lansert i store deler av verden i september

Skulle egentlig lanseres 26. april 2019

To fargevarianter: Cosmos Black og Space Silver (Martian Green og Astro Blue er blitt droppet)

Lanseringen av Samsung Galaxy Fold ble forskjøvet utover i september, og det var ikke lett å få kloa i et eksemplar. Den kom først ut i Sør-Korea 6. september, og da den kom i Storbritannia 18. september ble den utsolgt umiddelbart. I Norge kommer den i oktober.

Med telefonen får du også Samsung Galaxy Buds, noe som i hvert fall sikrer at du får litt mer for pengene. Du får også tilgang til Samsungs døgnåpne Galaxy Premier Service over telefon, videochat eller personlig oppmøte i hele enhetens levetid. Du får også en begrenset treårsgaranti, og du må ut med anslagsvis 1500 kroner hvis skjermen må skiftes på grunn av en feil du har begått.

Vår største innvending er prisen. I tillegg er vi også skuffet over at Cosmos Black og Space Silver er de eneste tilgjengelige fargene. Martian Green og Astro Blue er blitt droppet, etter at de var med i det planlagte utvalget.

(Image credit: Future)

Foldbar utforming og holdbarhet

Galaxy Fold specs Vekt: 276 g

Foldet: 62,8 x 160,9 x 17,1 mm

Åpen: 117,9 x 160,9 x 7,6mm

OS: Android 9

Hovedskjerm: 7,3 tommer

Oppløsning: QXGA+ (2152 x 1536)

Utvendig skjerm: 4,6 tommer

Oppløsning: HD+ (1680 x 720)

Prosessor: Octa-core

RAM: 12 GB

Lagringsplass: 512 GB

Batteri (4G): 4380 mAh

Batteri (5G): 4235 mAh

Utsidekamera: 10 MP

Frontkamera: 10 MP + 8 MP

Baksidekamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Nå som Samsung Galaxy Fold endelig har kommet, har du muligheten til å oppleve mobiltelefonenes og nettbrettenes fremtid. Et slikt 2-i-1-design virker så naturlig. Hvis den foldbare utformingen viser seg å også være holdbar, da.

Her forenes en høy, slank «omslagsskjerm» på 4,6 tommer i glass på utsiden med den foldbare, mininettbrettaktige 7,3-tommers «hovedskjermen» i plast på innsiden. Samsung kaller dette Infinity Flex Display, og utformingen er helt klart imponerende.

Nøkkelen til Galaxy Folds foldbare, bokaktige design er et 20-delers, to-aksers låsehengsel som hindrer skjermen i å foldes ut mer enn 180°. Selv om skjermen er skjør, later hengsen til å være som skapt for å tåle harde påkjenninger.

Åpning og lukking av telefonen oppleves som silkemykt, og lukkebevegelsen ender i et tilfredsstillende magnetisk klikk. Husker du hvordan det var å legge på røret med en flipptelefon, eller med en gammeldags telefon? Den følelsen er tilbake.

Noe som også er tilbake er den tykke smarttelefonen. I foldet tilstand er Galaxy Fold 17,1 millimeter tykk, og den veier 276 gram. Til sammenligning er den store og tunge Note 10 Plus bare 7,9 millimeter tykk og veier 196 gram. Men den er smalere enn du skulle tro, og tross tykkelsen glir den pent ned i bukselommen. Den passer selv i de trange og dype jakkelommene du ikke får andre telefoner ned i. Men det vil likevel se ut som om du har stappet nedi to telefoner samtidig.

(Image credit: Future)

Når man bretter ut telefonen, er den bare 7,6 millimeter tykk, noe som er helt greit. Her finner du fingeravtrykksleser, påknapp/Bixby-knapp, volumknapp på høyre side (som er tilgjengelig også når telefonen er lukket) og to høyttalere øverst og nederst. Det er fort gjort å dekke til disse kraftige Dolby Atmos stereohøyttalerne når du spiller spill eller ser film i landskapsmodus. Et tips: i stedet for å ha telefonen i et anstrengt grep, kan du rotere den 180°. De fleste appene vil rotere seg komfortabelt på samme måte.

I lukket tilstand er telefonen helt omgitt av glass. Glass er glatt, men vi opplevde den sammenfoldede utgaven som trygg og fin å holde i. Derfor følte vi ikke noe behov for å bruke det todelte dekselet i aramid-fiber, som fulgte med telefonen. Det var dette som slo oss mest under testingen. Alt annet ved Fold gir en veldig futuristisk følelse. Men den slanke fasongen brakte tankene tilbake til tiden da telefoner var enkle å holde i én hånd.

For deg som digger store skjermer, men er lei av å streve med store telefoner, er dette den største mobilen vi har testet … og samtidig den minste. Det er en idé det har tatt over 10 år å utvikle. Samsung liker å si at de har vært gjennom 1000 ulike prototyper. Dette er ingen dårlig start, men vi har langt mer innovasjon i vente.

Bilde 1 av 2 (Image credit: Future) Bilde 2 av 2 (Image credit: Future)

Skjerm

7,3-tommers hovedskjerm inni – 4,6-tommers omslagsskjerm på utsiden

Lesing, spilling og nettsurfing tar seg flott ut i 4,2:3-formatet

De fleste filmer vises i 16:9-format

Flott: HDR10+ og lysstyrker

Ikke flott: midtbretten og den ujevne oppdateringsfrekvensen

Ut over den fengslende, foldbare utformingen er hovedskjermen imponerende, med noen få forbehold. Dette illustrerer både den banebrytende tilnærmingen og de potensielle farene denne bringer med seg.

Telefonens 7,3-tommers skjerm gir deg nettsurfing i 1,4 ganger så stort format som på Galaxy Note 10 Plus. Videoer og spill kan virke 2,2 ganger større dersom de opptar hele skjermen. Og det er jo derfor man har en foldbar telefon. Dessverre vil det meste av video i det tradisjonelle 16:9-formatet bare bli 1,3 ganger større, med store svarte felter over og under.

Vi opplevde skjermen som mer velegnet til lesing, nettsurfing og spill, takket være 4,2:3-formatet. Dette er omtrent som TV-formatet i 4:3 som vi kvittet oss med ved tusenårets begynnelse. Men det virker likevel fornuftig. Du får en større skjerm, og gir plass til Multi Active Window-modus, der vi hadde tre apper gående, og resultatet var brukbart.

Samsung har utstyrt Galaxy Fold med HDR10+, som kjører opp kontrasten på støttet videoinnhold betraktelig, og gjorde skjermen lys nok til at det var enkelt å se på den utendørs. Både utendørs og innendørs vil du oppleve gjenskinn i bretten i midten, og du kan også kjenne fordypningen. Men akkurat som med den utbredte nedsenkningen, vil hjernen din glemme dette med tiden.

Noe det er vanskeligere å ignorere er den ujevne oppdateringsfrekvensen. Scroller du deg nedover en nettside full av tekst, vil du merke at ordene beveger seg ujevnt over den 7,3 tommer store skjermen. Samsung lager de beste mobilskjermene, så dette er et uventet kompromiss. Den tungt innfattede omslagsskjermen på 4,6 tommer nærmest skriker «førstegenerasjonsprodukt». Jada, den foldbare fremtiden er fantastisk, men det finnes noen ankepunkter du burde kjenne til.

(Image credit: Future)

Grensesnitt

Med App Continuity kan du lett overføre elementer fra skjerm til skjerm

Med Multi-Active Window kan du ha tre apper åpne samtidig

Maskinvaren utgjør bare halve fortellingen om Samsung Fold. Programvaren ble skapt for å håndtere overgangen fra den lille telefonskjermen til den store nettbrettskjermen. Dette løser den ganske godt ved hjelp av en egenskap kalt App Continuity.

Med Apps Continuity kan du surfe i Chrome, Yelp-anmeldelser og Google Maps mens du går på fortauet med telefonen foldet sammen, og deretter åpne de samme appene helt sømløst på den store skjermen når du stanser opp (sikkert når du har gått deg vill, og vil finne veien i Google Maps).

Det omvendte – altså å beholde appene åpne når du folder sammen telefonen – er også mulig, men vi måtte markere hver enkelt app i en undermeny for skjerminnstillinger. Appene vi oppga at vi ville beholde åpne ved overgangen fra stor til liten skjerm var blant andre Messages, Slack, Chrome og Google Maps. Disse ville vi gjerne ha med oss på bussen i sammenfoldet modus. Ellers endrer omslagsskjermen på ting, og viser deg det som alltid er på skjermen, altså klokkeslett, ladenivå, dato og slikt.

Samsung forteller oss at «mulighetene er uendelige med Multi-Active Window». Det er sant hvis «uendelige» er det samme som at du kan ha inntil tre apper åpne samtidig. Det blir uansett ganske overbefolket, men vi hadde Google Sheet åpent i det største vinduet, en Hangouts-samtale i et mindre vindu og Slack i det minste vinduet for i det minste å kunne se de nyeste meldingene fra vårt TechRadar-team.

Dessverre fungerer ikke alle apper, deriblant Hangouts Meet, i Multi-Active Window-modus. Det å skape App Pairs er merkelig nok ikke noe du kan gjøre på Samsung Galaxy Fold – ennå.

(Image credit: Future)

Ytelse

Like rask som Galaxy Note 10, men iPhone 11-serien er enda raskere

12 GB RAM er greit å ha når du skal kjøre tre apper om gangen

512 GB intern lagringsplass, men ikke noe microDS-spor for utvidelse av plassen

Samsung Galaxy Fold kommer ikke til å overgå ytelsen til de øvrige av dagens telefoner. Den er ikke en fullspekket spilldatamaskin til en latterlig høy pris. Det du betaler for, er den innovative skjermen, ikke en superrask prosessor. Men den matcher likevel ytelsestallene til Galaxy S10 og Note 10, takket være dens Snapdragon 855-brikke.

Og ja, Samsung kunne heller ha valgt å benytte den enda bedre Snapdragon 855 Plus, men de holdt seg til konfigurasjonen de kunngjorde i april. Noe som er viktigere er at den har et internminne på 12 GB RAM, noe som gir deg mye igjen når flere apper er åpne.

I vår ytelsestest Geekbench 5 fikk den flerkjernepoengsummen 2598. Der er den bare blitt slått av iPhone 11 Pro, som fikk den mye høyere poengsummen 3420. Fold har ingen merkbare forsinkelser, og skulle kunne vare lenge. I hvert fall innvendig.

Fold kan opptre som et provisorisk stativ når den er halvveis foldet. (Image credit: Future)

Kameraer

1 kamera på forsiden, 2 innvendige frontkameraer, 3 baksidekameraer.

Kvaliteten er gjennomgående veldig lik Galaxy S10 Plus.

Flotte bilder med morsomme filtre, men du får ikke «De beste kameraene».

Samsung Galaxy Fold har seks kameraer, og teknisk sett er de identiske med de samme som de fem kameraene på S10 Plus og de fire på Note 10. La oss forklare hvordan det henger sammen.

Omslagsskjermen har ett enkelt selfiekamera på 10 MP med en blenderåpning på f2.2., en pikselstørrelse på 1,22 mikron og et synsfelt på 80 grader. Det er den samme konfigurasjonen du finner på frontkameraet til Note 10, bortsett fra at det ikke kan ta opp Live Focus-video. Live Focus-bildene er helt greie, men vi har for det meste brukt dette kameraet til å åpne enheten når den er låst.

Når den er foldet ut, finner du to frontkameraer, der det ene er et 10 MP selfiekamera, mens det andre er et 8 MP RGB-kamera (f1.9, 1,12 mikro og et synsfelt på 85 grader). Sistnevnte er skapt for dybdegjengivelse, og stammer fra nålehullet til S10 Plus. Bortsett fra at S10 Plus-versjonen er en hårsbredd større og har et synsfelt på 90 grader. Vi brukte dette kameraet til Live Focus-selfier med morsomme filtre som Color Point-modus, der de kan få bestemte farger til å tre frem i et bilde som ellers er svart/hvitt.

Bilde 1 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telelinse Bilde 2 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse Bilde 3 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold ultravidvinkel Bilde 4 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telelinse om natten (uten nattmodus) Bilde 5 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse om natten (uten nattmodus) Bilde 6 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse om natten (MED nattmodus) Bilde 7 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse i Live Filter Color Point-modus Bilde 8 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold selfiekamera (smalere synsfelt) Bilde 9 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold selfiekamera (bredere synsfelt) Bilde 10 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telelinse Bilde 11 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse Bilde 12 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold ultravidvinkel Bilde 13 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telelinse Bilde 14 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse Bilde 15 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold ultravidvinkel Bilde 16 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse Bilde 17 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse om natten Bilde 18 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse Bilde 19 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold standardlinse ved svak belysning Bilde 20 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold Live Focus-modus med Color Point-filter Bilde 21 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold Live Focus-modus med Blur-filter Bilde 22 av 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold Live Focus-modus med Color Point-filter

På baksiden av Fold-mobilen har man tre kameraer som er hentet rett fra S10 Plus: et standardkamera på 12 MP (f/1.5 + f/2.4, 1,4 mikron, 77 graders synsfelt), en 12 MP telelinse (f2.4, 1 mikron, 45 graders synsfelt) og ultravidvinkelen (f/2.2, 1 mikron, 123 graders synsfelt).

Samsung har det beste ultravidvinkelkameraet, selv nå som iPhone 11-serien har fått seg et veldig likt 120-graders kamera. Dessverre har Fold gått glipp av oppgraderingene som har kommet med Note 10 og Note 10 Plus. De har fått en litt bedre telelinse (f/2.2), Live Focus video (det gjør ikke så mye, for den er ikke noe særlig uansett) og de nye Live Focus-filtrene Bic Circles.

Uansett vil du bli imponert over disse kameraene. Appen er omfattende, men likevel brukervennlig, og det er barnemat å starte den. Bare dobbelttrykk på startknappen. Direkte sammenligninger viser litt merkelige fargevalører og at nattmodus ikke er like lyssterk som den på iPhone 11 Pro. Men det er ingen som tar like gode ultravidvinkelbilder, og ingen som har like fine filtre som Color Point, og det er slike ting som gjør Samsungs kameraer til de morsomste å bruke.

(Image credit: Future)

Batteri

To batterier har til sammen en solid kapasitet på 4380 mAh.

Vi klarte oss i gjennomsnitt i halvannet døgn, men varigheten var ekstremt variabel.

Ikke kompatibel med Super Fast Charging, slik Note 10-serien er.

En tommelfingerregel er at jo større telefonen er, desto større er batterikapasiteten. Men den medaljen har også en bakside. Jo større skjerm, desto mer batterikapasitet krever telefonen.

Samsungs batterikapasitet på 4380 mAh er deres største, og det samme gjelder skjermen på 7,3 tommer. Kombinasjonen av et stort batteri og en stor skjerm ga oss i gjennomsnitt halvannet døgns jevn bruk i våre tester. Vi hadde hovedskjermen åpen to tredeler av tiden, og omslagsskjermen aktiv én tredel av tiden vi aktivt brukte telefonen.

Oppfølgende tester viste at vi kunne tømme batteriet på én dag ved å spille en hel masse, binge-glane på video og kjøre flere apper samtidig. Vi kjørte altså skjermen maksimalt, slik en ivrig bruker vil gjøre til vanlig.

Batteritiden til Fold er utrolig variabel. Den avhenger av hvilken av de to skjermene du benytter og hvor lenge du gjør det. Du kan slippe unna med lengre batteritid med Samsung Galaxy Note 10 Plus, som jevnt over holdt ut i mer enn halvannet døgn.

Samsungs superhurtiglading er vel det eneste vi virkelig savner. Og dette er vel ganske viktig for en telefon med et så stort batteri. Den leveres med Galaxy S10-periodens 15 W-lader. Samtidig er ikke bare 25 W-laderen som følger med Note 10-serien og den valgfrie 45 W-laderen fullstendig fraværende – de er ikke en gang kompatible, og Note har ingen nytte av dem.

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

Du vil imponere alle med telefonen din

Du må gjerne vise deg frem! Vi elsker teknologisnakk, og det er ingen ting som får i gang en samtale som Fold. Den foldbare skjermen har en utrolig wow-faktor alle andre telefoner kan misunne den.

Du vil spille spill på en stor skjerm

Vi er stadig mer overbevist om at mobilspill vil være det som løfter foldbare telefoner til himmels. Da vi gikk tilbake til en iPhone etterpå, føltes det som å spille spill på en knøttliten skjerm.

Ikke kjøp den hvis ...

Du kan vente på den neste foldbare telefonen

Vi skal ikke en gang prøve å si «ikke kjøp denne fordi den er så dyr». Det er altfor åpenbart. Selv om du har penger å avse, virker det mer logisk å vente på oppfølgeren 2020 nødvendigvis vil by på.