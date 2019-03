Test: Samsung Galaxy S10

Galaxy S10 representerer en verdig markering av tiårsjubileet for Samsungs voldsomt populære S-serie. Den gir deg en skjerm som dekker så godt som hele fronten, og et trippelt kamera på baksiden som tar både vidvinkel- og telefotobilder. Fingeravtrykkleseren i skjermen fungerer godt, og Wireless PowerShare kommer godt med både for deg og vennene dine. S10 har altså mye å by på men den har også en høy pris, og S10 Plus og Galaxy S10e fremstår derfor som svært gode alternativer om du enten er villig til å betale litt mer eller helst vil betale litt mindre.

Samsung Galaxy S10 er laget spesifikt for å skape oppsikt, og Samsung håper nok at den skal fungere som et definitivt svar på det årlige spørsmålet mange stiller seg: må jeg virkelig oppgradere?

Galaxy S10 gjør også en god jobb med å svare ja på dette spørsmålet, men med noen klare «men».

Det er den 6,1 tommer store skjermen som virkelig selger denne telefonen. Du får en skjerm som nærmest renner utfor sidene av telefonen, og den strekker seg også nesten fra topp til tå.

Den nye Infinity-O-skjermen er så stor at den ikke gir plass til frontkameraet, og sistnevnte er derfor plassert i et hull i høyre hjørne i stedet. Alle de viktige sensorene er også plassert under den lyssterke og fargerike AMOLED-skjermen.

Bak glasset finner du også den nye ultrasoniske fingeravtrykkleseren. S10 har altså ikke fingeravtrykkleser på baksiden, eller noe annet synlig sted.

Det er Samsung Galaxy S10 som virkelig gjør kamerahull til en trend, etter at vi først fikk se dette konseptet i Honor View 20, og den gjør også skjerminnebygget fingeravtrykkleser mer «mainstream» etter at vi først fikk se slike løsninger i OnePlus 6T, Huawei Mate 20 Pro og flere Vivo-telefoner.

Alt handler om å legge til rette for det imponerende skjerm-til-chassis-forholdet på 93,1 prosent. Faktisk liker vi også kamerahullet bedre enn skjermhakk, og etter et par timer med Galaxy S10 har du nok glemt hele hullet.

Maksimalisme preger også det triple bakkameraet til Galaxy S10. Ved siden av et hovedkobjektiv får du et vidvinkelkamera og et telefotokamera, så du skal få enda flere muligheter.

LG-telefoner har riktignok hatt slike vidvinkelkameraer lenge, og vi så det senest i LG V40, men Samsungs telefoner har gjennomgående vært bedre på svake lysforhold. Nå får du endelig en telefon som gir deg begge deler.

Galaxy S10 har også andre smarte funksjoner. Omvendt trådløs lading gjør at du kan lade en annen telefon eller et par Galaxy Buds ved å legge dem opp Galaxy S10, en funksjon vi også har sett i Huawei Mate 20 Pro tidligere.

Galaxy S10 kombinerer mange av trekkplastrene til andre toppmodeller i én telefon, og i tillegg har Samsung presset så mye teknologi de kan inn i det slanke chassiset. Blant annet er den først ute med Wi-Fi 6 og HDR10+.

Samsung Galaxy S10 markerer tiårsjubileet for S-telefonene, og mens vi har sett lite innovasjon fra de store produsentene de siste årene (inkludert Samsung – Bixby og AR Emoji teller ikke), så bringer Samsung S10 med seg nok nyheter til å friste til en oppgradering – forutsett at du ikke vil ha den større S10+.

Samsung Galaxy S10: lanseringsdato og pris

Samsung Galaxy S10 spesifikasjoner Vekt: 157 g

Mål: 149,9 x 70,4 x 7,8 mm

OS: Android 9

Skjermstørrelse: 6,1 tommer

Oppløsning: QHD+

CPU: 8 kjerner

RAM: 8 GB

Lagring: 128 / 512 GB

Batteri: 3400 mAh

Kamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Frontkamera: 10 MP

Samsung Galaxy S10 kom i butikkene 8. mars, og den ble annonsert 20. februar.

Det er et par problemer knyttet til Samsungs satsing på å få alle til å oppgradere til Galaxy S10. Den er nemlig dyrere enn Galaxy S9, men det skal samtidig sies at den gir deg mer for pengene enn iPhone XS som er dyrere og har en mindre skjerm på 5,8 tommer.

Og vi skal heller ikke glemme at Samsungs største konkurrent i 2019 er Samsung. Galaxy S10e er billigere og nesten like god, mens Galaxy S10 Plus er telefonen du skal ha så lenge du takler prisen og skjermstørrelsen. Samtidig skal vi ikke glemme kommende Galaxy S10 5G og Galaxy Fold, som kan friste de som vil ha det nyeste og beste uansett pris.

Prisen på S10 ligger i skrivende stund på rundt 8800 kroner for 128 GB-varianten, men øker til hele 11.000 kroner for 512 GB-utgaven.

Skjerm

– Samsungs skjermer er så gode at selv konkurrentene våre bruker dem, sa Samsungs merkevaresjef Paul Guzek til TechRadar, og selv om det første og fremst er et opplagt stikk til Apple, så er det vanskelig å si noe i mot.

Faktisk er den 6,1 tommer store Super AMOLED-skjermen til Galaxy S10 bedre enn noe Samsung selger til konkurrentene, og den har blitt kåret til den mest fargepresise smarttelefonskjermen noen gang.

Den har elegante kurvede kanter med piksler som renner utover sidene, mer lysstyrke og bedre synlighet utendørs, og HDR10+-støtte som gir imponerende kontrast og fargegjengivelse.

Du får også QHD+-oppløsning og en pikseltetthet på 550 ppi, og det sikrer at alt på skjermen gjengis med enorm detaljrikdom. Likevel er telefonen satt til Full HD+ som standard, med det vil du ikke engang legge merke til med mindre du bruker telefonen til VR og har den et par centimeter fra ansiktet. Den lavere oppløsningen sikrer også at batteriet holder lenger.

Likevel er det løsningen med kamerahull i stedet for skjermhakk som virkelig får S10 til å skille seg ut. I likhet med Honor View 20 har den altså et hull til kameraet øverste i hjørnet av skjermen.

Men er et kamerahull mer eller mindre distraherende enn et skjermhakk? Etter å ha brukt Galaxy S10 en stund, er vår konklusjon at det er mindre distraherende. Det sitter diskret til høyre på varslingslinjen, og gir god plass til klokka, batterimåleren og tilkoblingsikoner, i tillegg til varsler som måtte dukke opp.

Det sikrer også at skjermen dekker mer av telefonen enn noen gang før, så du behøver ikke bli skremt av at skjermen måter 6,1 tommer.

Dimensjonene til S10 er på 149,9 x 70,4 x 7,8 mm, så den er bare marginalt høyere og bredere enn S9 med sin 5,8 tommer skjerm, og den er også merkbart tynnere og lettere.

Det er nettopp skjerm-til-chassis-forholdet på 93,1 prosent som gjør dette mulig, og S9 hadde til sammenligning et forhold på 83,6.

Det er likevel ikke til å komme unna at S10 faktisk har skjermkanter oppe og nede, tross at de er veldig smale. Øverst finner du en smal høyttalergrill, og nederst sitter det en tynn men merkbar sort kant.

Vi kan heller ikke unngå å legge merke til at den nederste kanten er bredere enn den øverste, og dette er faktisk mer distraherende enn kamerahullet.

Design

Resten av designet til Galaxy S10 er litt mer konvensjonelt, men du får noen forbedringer, et par skjulte overraskelser, og en gammel klassiker på kjøpet.

Den tynne aluminiumsrammen har glass på begge sider, og du kan velge mellom Prism Black og Prism White.

På baksiden finner du en veldig slank kamerahump som huser de tre kameraene, men det er ingen tegn til lademodulen vi vet sitter der. Baksiden er altså svært ryddig, sammenlignet med mange andre telefoner på markedet.

Det fungerte fint å ta i bruk den omvendte trådløse ladingen etter å ha aktivert den i hurtigpanelet. Vi la våre Galaxy Buds på den nedre tredjedelen av S10, og øreproppene begynte å lade umiddelbart. Vi kunne til og med lade vår iPhone XS Max.

Samsung har skissert to scenarioer der de mener Wireless PowerShare kan være nyttig: Du kan lade en venns telefon, eller du kan lade Galaxy Buds over natta. I sistnevnte tilfelle bruker du i praksis S10 som en Qi-ladematte mens den er koblet til strøm. Bare husk at strømdeling kun fungerer når telefonen har mer enn 30 prosent batteri.

Det kanskje aller beste ved Samsung Galaxy S10 er størrelsen. Som nevnt måler den 149,9 x 70,4 x 7,8 mm, og med tanke på størrelsen på skjermen så ligger den veldig godt i hånden.

Ta en titt på vårt Samsung Galaxy S10-galleri nedenfor:

Det går an å bruke S10 med én hånd, og de kurvede kantene foran og bak gjør at det virker som telefonen er smalere enn den egentlig er.

Når det er sagt så gir ikke glasset og metallet spesielt godt grep, så hvis du er av den slepphendte typen anbefaler vi deg å kjøpe et deksel, om så bare et slankt gummitrekk som gir litt ekstra friksjon.

I motsetning til nylige S-modeller, har nå S10 igjen fått fingeravtrykkleser på forsiden. Mens andre Android-telefoner har satset på fingeravtrykkleser på baksiden lenge, holdt Samsung på sin frontplasserte leser helt frem til Galaxy S7.

Dermed føltes byttet til baksiden rart da Samsung gjorde det, og nå er den etter vår mening tilbake på riktig side – forskjellen er bare at den er skjult under skjermen.

Dette er også en ultrasonisk leser, i motsetning til de optiske sensorene som sitter i OnePlus 6T og Huawei Mate 20 Pro.

Samsung bruker teknologi fra Qualcomm, som påstås å være bedre og sikrere fordi den tar et 3D-bilde av fingeravtrykket. Den skal også fungere når fingeren er våt og kalt, noe optiske lesere ofte har problemer med.

Den fungerer ganske bra, men den er ikke like rask som optiske lesere. Det er ikke dermed sagt at du blir sittende å vente for det tar mindre enn et sekund å lese, registrere og låse opp S10, men den er litt mindre responsiv enn andre fingeravtrykklesere vi har brukt.

Vi opplever også at den feiler litt oftere. Du må være presis med plasseringen av fingeren, og du må legge litt press på den for at det skal fungere. Det krever litt tilvennlig, men det fungerte litt bedre etter hvert.

Vi må også ta med en gammel klassiker som har vært uforandret siden den første S-modellen for 10 år siden, nemlig hodetelefonutgangen.

Samsung er en av få produsenter som fortsatt holder på den i 2019, og de gjør det selv om de har introdusert trådløse Galaxy Buds og redusert tykkelsen til Galaxy S10.