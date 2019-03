Test: LG V40 ThinQ

LG V40 setter fotograferingen i høysetet med fem kameraer på én eneste Android-telefon, og gir deg ulike perspektivvalg, enten du skal ta en bred gruppeselfie eller et mesterverk av et avstandsbilde. Du vil elske alle kamerainnstillingene og mulighetene til å leke deg med ulike knep på den nydelige 6,4 tommers OLED-skjermen, selv om flere av konkurrentenes mobiltelefoner tar skarpere bilder, har større batterikapasitet, og i mange tilfeller også er billigere.

Oppdatering: Vi har oppdatert kameradelen av denne testen med nye observasjoner rundt telefoto-objektivet, fordi vi har oppdaget en mulig svakhet som kan gjøre at innzoomede bilder blir uskarpe. Les mer på side 2.

LG V40 ThinQ er den førte telefonen der man har klart å presse inn vanvittige fem kameraer i én enkelt enhet. På den måten får du enda flere fotomuligheter, selv om du strengt tatt allerede hadde flere valg enn du egentlig trengte fra før. Dette er også et passende bilde på LGs ambisjoner i et smarttelefonmarked dominert av Apple, Samsung, Huawei og noen til. Du får enda en valgmulighet, enten du vil eller ikke.

Heldigvis har også LG V40 et par kameratriks som hever den over de mest middelmådige Android-telefonene, til forskjell fra dette årets risikosky og lite spennende LG G7 ThinQ. Den har større piksler, og en kombinasjon av vanlig, telefoto og supervidvinkel i en kameragruppe på baksiden. Foran har den dessuten et kamerapar som gir deg normal- og vidvinkelfotografering, til henholdsvis selfier og gruppeselfier.

Du får fem ulike perspektiver gjennom LG V40s kameraer, og mange forskjellige innstillinger. Med Triple Shot tar du bilde med alle de tre kameraene på baksiden i sekvens, så du ikke trenger å lure på hvilket objektiv som egner seg best til motivet du har valgt. Med Cine Shot kan du lage «cinemagrammer» på seks sekunder, slik at du delvis kan animere stillbilder. Og med Cine Video, som først kom på LG V30, er det igjen lettere å zoome sømløst i alle retninger, ikke bare helt i midten av kameraskjermen.

LG V40 har mange kameraer, og enda flere måter å nyttiggjøre seg av dem på, men vi kommer ikke til å kåre den til den beste kameratelefonen noensinne. Sammenlignet med konkurrentene prioriterer den ansikter på en god måte, men den blåser altfor ofte ut bakgrunnen, selv når du har iverksatt HDR-modus. Vi testet den mot Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max og Google Pixel 2 XL.

Alt av multimedia og avspillinger tar seg godt ut på LGs påkostede, fargerike 6,4 tommers OLED-skjerm med HDR10-kompatibilitet. Du trenger ikke å bry deg om det lille skjermhakket øverst, og du kan dessuten velge bort flappene ved siden av hakket, dersom du misliker slikt trendy designfjas. Den er også blant de raskeste Android-telefonene vi har testet, takket være dens Snapdragon 845-brikke og 6 GB RAM, og det er en av de få som har hodetelefoninngang, kraftig høyttaler og kortspor til microSD-kort.

LG V40 er merkbart lettere enn konkurrentene med stor skjerm, men føles likevel ikke billig i hånden. Den har vekten til en stor plasttelefon, med alle fordelene (og risikoene, med tanke på potensielle hakk og skraper) til en eksklusiv variant i glass. Den har noen flott polerte overflater, og selv den sorte versjonen vi testet er en uhelbredelig fingeravtrykksmagnet.

Dessverre har LG V40 også en mer lettvektig batteriavdeling og en noe drøyere pris enn vi hadde håpet. Du får kanskje såvidt en helt dags batteritid med denne mobiltelefonen, og likevel betaler du nesten like mye for den som for en iPhone XS eller en Samsung Galaxy S9 Plus. For bare litt mer penger kan du få et større batteri i en bare litt tyngre telefon, noe som virker som en helt grei «deal».

Det er moro å leke med kameraene til LG V40, takket være telefoto- og supervidvinkelkameraene, men vi får bedre bildekvalitet med andre smarttelefoner. Som LG G7 ThinQ, vil LG V40 være et mer interessant alternativ når den kommer på tilbud, enn ved lanseringen. Lenger kommer de ikke med de kule kameratriksene.

Lanseringsdato og pris

Den offisielle lanseringsdatoen for LG V40 er torsdag 18. oktober, mens man i USA kunne forhåndsbestille den fra 3. oktober. Dermed er faren stor for at LG taper kampen om plassen i rampelyset til Google Pixel 3 og Google Pixel 3 XL, som kommer den 9. oktober.

V40 er mye dyrere enn den burde være, med en pris fra 900 til 980 dollar i USA. Den koster altså mer enn den like store Samsung Galaxy S9 Plus, men mindre enn iPhone XS og iPhone XS Max.

Her hjemme vet vi dessverre ikke når telefonen kommer i salg og heller ikke noe om den nøyaktige norske prisen, men vi regner med å høre mer om det snart.

Design og skjerm

Designet til LG V40 låner trekk fra iPhone XS Max og Galaxy S9 Plus, nesten som om man skulle utforske tanken om «hva om Apple og Samsung slo seg sammen».

Fronten dekkes nesten helt av en 6,4 tommers OLED-skjerm med et lite skjermhakk på toppen, slik at den ser ut som en iPhone og alle Android-kloner som er kommet etterpå. Hakket, som er lett å overse, har akkurat plass til å romme de to frontkameraene og en liten ørehøyttaler. Den har litt større innfatning enn en iPhone, men den forskjellen vil du bare oppdage om du legger dem ved siden av hverandre.

Det svakt krummede glasset foran og bak på LG V40 føyes sammen i en metallramme, noe som etteraper utseendet til en Samsung Galaxy Note 9, foruten den krumme skjermen, som ikke fører krumningen videre over kantene.

Noe som utmerker LG V40 er blant annet kameraets trippellinse på baksiden, og de to små kameraene foran, og det faktum at det hele bare veier 168 gram. Den er betydelig lettere enn Samsung Galaxy Note 9 (201 g) og iPhone XS Max (108 g).

LG V40 er en flaggskiptelefon på slankekur, og det er i utgangspunktet en beundringsverdig egenskap, men også helt klart en årsak til den svake batteritiden vi kommer tilbake til senere i testen. Designteamet hos LG har tydeligvis vunnet over den tekniske avdelingen når man ser på størrelse og vekt kontra batteritid.

LG V40 leveres med fargene Aurora Black og Moroccan Blue i USA, men i enkelte andre land finnes det også andre farger, for eksempel grå og rød. Aurora Black-versjonen vi testet glinser som et speil, og er veldig glad i fingeravtrykkene dine. Du kommer til å skitne til denne på et øyeblikk om du ikke har et LG V40-etui til den.

På-knappen har kommet tilbake til telefonens høyre side, til forskjell fra på LG V30 og de andre V-modellene før den, som hadde kombinert fingeravtrykksensor og på-knapp på baksiden. Nå er sensoren på baksiden bare til å åpne telefonen med, og den nye trykknappen på siden tjener til å sette telefonen i dvale og å vekke den.

Nytt for V-seriens del er også en egen knapp for Google Assistant, noe vi alt har sett på LG G7. Denne maner frem Googles AI-stemmeassistent, som er smartere enn Samsungs grusomme Bixby AI. Men det er ikke til å unngå at du utilsiktet kommer borti knappen, når du forsøker å sette ned volumet med knappen like ovenfor den. Google Pixel 2 og HTC-telefonene har kommet med en mer uproblematisk løsning, der du klemmer sammen nedre del av telefonen for å hente frem Google Assistant.

LG V40 har bare én ordentlig høyttaler, men takket være Boombox Speaker-konseptet er det lyd i massevis i den. Akkurat som med G7, er hele telefonens indre utformet som en resonanskasse. Du får også en 32-bit Hi-Fi Quad DAC og DTS:X 3D Surround Sound, noe som viderefører V-seriens tradisjon med å tilby noe av det beste innen lydopplevelser fra en mobiltelefon når du bruker hodetelefonene.