Test: Samsung Galaxy S10e

E-en i Samsung Galaxy S10e står for «essential», og det betyr at du får mye av det samme som tilbys med S10 og S10 Plus, men til en lavere pris. Du får en 5,8 tommer stor skjerm, de samme to hovedkameraene, og batteri som varer en hel dag, men du går glipp av det tredje kameraet, den kurvede skjermen med innebygget fingeravtrykkleser. Kompromisser til tross – Samsungs «budsjett-flaggskip» er et fristende motsvar til Apples iPhone XR.

Galaxy S10e er Samungs budsjett-flaggskip med 2019-spesifikasjoner til 2016-pris, og den gir deg tilgang til veldig mye av det samme som du får med Galaxy S10.

S10e har på den måten ganske mye til felles med iPhone XR – begge disse modellene er utstyrt med mye av det beste fra sin generasjon, men inngår enkelte kompromisser for å holde prisen nede.

Likevel er det vel så interessant å se hvordan S10e måler seg med de dyrere søsknene, og vår opplevelse er at den fungerer som et godt alternativ for deg som vil betale litt mindre. S10 koster tross alt over 1000 kroner mer, mens S10 Plus koster heler 2500 kroner mer.

I tillegg er S10e mindre, og det gjør den også til et godt alternativ for dem som synes at smarttelefoner generelt har blitt for store.

Den lavere prisen kommer selvfølgelig med noen kompromisser, og du må klare deg uten finesser som fingeravtrykkleseren i skjermen, kurvede skjermkanter og telefotoobjektivet. Slike funksjoner vil dukke opp i stadig flere telefoner i 2019, så det er jo en viss fare for at du vil savne dem mer etter hvert.

Vi tror derimot ikke at du vil angre hvis du kjøper S10e. Dette er en flott enhåndstelefon med glimrende spesifikasjoner. Skjermen på 5,8 tommer sikrer at telefonen er enkel å holde, og prosessoren er rask nok til å kunne konkurrere med andre flaggskip i flere år fremover. Kompromissene du må inngå gjelder først og fremst den lavere skjermoppløsningen og det litt mindre imponerende kameraet.

Samsung Galaxy S10e: pris og lanseringsdato

Samsung Galaxy S10e kom i butikkene i Norge 8. mars, og den veiledende prisen er 7990 kr. Da får du 128 GB lagring og 6 GB RAM, og dette er også den eneste utgaven som kommer i salg i Norge. Samsungs amerikanske nettbutikk selger også en variant med 8 GB RAM og 256 GB lagring, men det er uvisst om denne noen gang vil selges noe annet sted.

Design

Samsung Galaxy S10e spesifikasjoner Vekt: 150 g

Mål: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm

OS: Android 9

Skjermstørrelse: 5,8 tommer

Oppløsning: 1080 x 2280

CPU: 8 kjerner

RAM: 6 GB

Lagring: 128 GB

Batteri: 3100 mAh

Bakkamera: 16 MP + 12 MP

Frontkamera: 10 MP

Som nevnt er faktisk en av de største fordelene til Galaxy S10e, den mindre størrelsen. Flaggskip har blitt stadig større, men det finnes en del kjøpere som fortsatt trekker mot mindre telefoner – bare tenk på populariteten til iPhone SE – og S10e er så håndterbar som toppmodeller blir nå om dagen. (iPhone XS er som kjent mindre enn iPhone XR, og S10e er en tanke mindre enn XS også).

Ellers ser S10e stort sett ut som en nedskalert utgave av de dyrere søsknene, men med et par unntak. Samsung har ikke gitt denne modellen kurvet glass, så du må forholde deg til en flat skjerm med mer merkbare kanter. I og med at S10e er den minste i serien, er den også den letteste med bare 150 g, noe som også gir den en fordel sammenlignet med iPhone XR på 208 g.

Bilde: TechRadar

S10e har ikke de dyrere søsknenes skjerminnebygde fingeravtrykkleser, men det betyr ikke at Samsung dropper en slik leser helt – de har bare plassert den i av/på-knappen på siden av telefonen i stedet. Den er også overraskende responsiv, men det er greit å vite at den fungerer aller best med tomler. Du må nemlig dekke hele sensoren med fingeren, og det er ikke bare enkel med de andre fingrene. Heldigvis fungerer det helt fint med en tommel.

Utover det føles S10e som et flaggskip, med chassis av forkrommet aluminium, glass både foran og bak og de elegante avrundede hjørnene S-serien er kjent for. Kamerahumpen på baksiden er mindre fordi den kun har et kamera, og Samsung har også droppet pulsmåleren. (Noe som kanskje er et tegn på at folk ikke bruker den så mye likevel).

Bilde: TechRadar

Ifølge Samsung kommer telefonen i fargene Prism White, Prism Black og Prism Green, der sistnevnte er eksklusiv for S10e.

Volumknappene sitter på venstre side, og disse er responsive og gode å bruke. Nedenfor den finner du også den kontroversielle Bixby-knappen, men Samsung har heldigvis endelig gjort det mulig å velge andre funksjoner for denne knappen. Riktignok er dette løst i praksis ved at du kan velge én funksjon for enkelttrykk og én for dobbeltrykk, og en av disse MÅ være Bixby, men det er i hvert fall bedre enn ingenting.

Bilde: TechRadar

Heldigvis fungerer det fint å knytte Bixby til dobbeltrykk, og så sette enkelttrykk til akkurat det du selv vil. Med tanke på hvor hardt Samsung har kjempet med å stoppe tredjeparts-apper fra å endre funksjonen til denne knappen, så tar vi dette som et greit kompromiss.

I bunnen av enheten finner du en USB-C-port, mikrofon, høyttaler og – hold deg fast – en 3,5 mm hodetelefonutgang. Samsung holder det de lover.

Skjerm

AMOLED-skjermen på 5,8 tommer lever opp til Galaxy S-navnet, med sterke farger og skarpe detaljer. Hvis ikke fargebalansen faller helt i smak, kan du ta i bruk Vivid-modus, som lar deg justere fargene til å bli varmere eller kaldere etter eget ønske. Er ikke det nok heller, så kan du også justere rød, grønn og blå individuelt.

En direkte sammenligning med iPhone XS Max viste at Galaxy S10e klarer seg bra, og det var kun virkelig mørke scener som avslørte en viss forskjell. Et godt eksempel som demonstrerer dette er Blackwater-episoden av Game of Thrones.

Bilde: TechRadar

Dette er som forventet, i og med at S10e kun støtter 2280 x 1080 punkter, noe som gir en ppi på 438. De to toppmodellene kjører samme oppløsning som standard, men støtter helt opptil 3040 x 1440 og en ppi på 550. En annen liten forskjell som må nevnes er at S10e har Corning Gorilla Glass 5 både foran og bak, mens S10 og S10 Plus har Gorilla Glass 6 på forsiden.

En ting alle de tre telefonene har felles, er kamerahullet øverst til høyre på skjermen. Det er merkbart, men likevel mye mer diskret enn skjermhakkene vi har blitt vant til fra iPhone XS og XS Max.

På en måte ser et slikt hull penere ut enn et skjermhakk, fordi øyet naturlig trekker mot de uavbrutte kantene av skjermen fremfor det runde hullet. Samtidig føles det som Samsung viser frem sine design- og produksjonsekspertise, mer enn at de prøver å løse problemet med å få plass til frontkamera på en telefon med heldekkende skjerm. Om du liker det eller ikke er avhengig av personlig smak. Vi liker det, men det er også forståelig om du ser på dette som et steg på veien mot noe bedre.

Uansett vil du oppleve at de fleste media-apper legger til sorte striper på begge sider av bildet, så du trenger ikke bekymre deg for at kamerahullet skal forstyrre videoavspilling.