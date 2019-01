Test: Honor View 20

Honor View 20 er den første flaggskiptelefonen som slippes i 2019, og den begynner det nye året med et smell. 48 MP-kamera, 256 GB lagring og hull i skjermen til kameraet viser at er noe annet enn det vi vanligvis forventer fra Honor.

Vanligvis har jo Honor-telefoner vært rimeligere alternativer til dem fra Huawei, som igjen har vært rimeligere alternativer til Samsung og Apples telefoner. Det skal sies at Honor View 20 mangler noen av finessene til Huawei Mate 20 Pro, men den ser ut, kjennes ut og oppfører seg på alle måter som en toppmodell.

Så lenge du takler det i overkant oppmerksomhetssøkende designet, er dette en av de mest fristende telefonene på markedet. Faktisk er den så god at den har fått plass på vår liste over de beste telefonene akkurat nå, noe som sier mye i seg selv.

Pris og tilgjengelig for Honor View 20

Annonsert 22 .januar

Priser fra 5390 kr i norske nettbutikker

Honor kom ut i Kina under navnet V20 mot slutten av 2018, men resten av verden måtte ikke vente lenge på den internasjonale versjonen som ble annonsert 20. januar 2019.

Telefonen vil dukke opp i norske nettbutikker innen utgangen av januar, og de norske prisene ligger på 5390 kr for varianten med 128 GB lagring og 6390 kr for 256 GB.

Honor legger seg altså på en konkurransedyktig pris som er ment å gi deg mye for pengene, og den kan sammenlignes med hva du må ut med for OnePlus 6T og Xiaomi Mi 8.

Nøkkelfunksjoner

Den første telefonen med skjermhull

Kamerasensor med superhøy oppløsning

Blander splitter nye funksjoner med velkjente løsninger

Honor View 20 spesifikasjoner Vekt: 180g

Mål: 156,9 x 75,4 x 8,1 mm

OS: Android 9

Skjermstørrelse: 6,4 tommer

Oppløsning: 1080 x 2310

CPU: Kirin 980

RAM: 6 / 8 GB

Lagring: 128 / 256 GB

Batteri: 4000 mAh

Bakkamera: 48 MP + 3D

Frontkamera: 25 MP

Honor- og Huawei-telefoner er spesielt gode på to ting: være først ute med ny teknologi, og tilby mye for pengene sammenlignet med merker som ikke er basert i Kina.

Det er naturlig å sammenligne Honor View 20 med OnePlus 6T. Begge er kinesiske selskaper, og begge gir deg mer for pengene enn Samsung tilbyr.

Honor View 20 er imidlertid mer aggressiv og uvanlig enn OnePlus-telefonene. Den har en iøyenfallende reflekterende overflate som vi aldri har sett maken til før, og det er mulig å kjøpe den med hele 256 GB lagring.

Dette er også det første eksempelet på bruk av en teknologi vi kommer til å se mye av i 2019, nemlig Sonys nye 48 MP sensor. Denne forteller oss mye om hvordan kommende telefoner kommer til å håndtere bildeprosessering i år, og merkelig nok minner det mye om hva Nokia gjorde med 808 PureView og Lumia 1020 i 2012 og 2013.

I sterkt lys bruker den alle pikslene, og i svakt lys kombinerer den piksler for å øke lysfølsomheten.

Honor View 20 lar oss også teste ut hvordan det er å ha en telefon med kamerahull i skjermen som et alternativ til skjermhakk. I stedet for et sort felt som strekker seg inn over skjermen fra kanten, sitter altså kameraet bak en 4,5 mm transparent sirkel i skjermen.

Honor har imidlertid ikke fulgt hver eneste trend i mobilmarkedet. Fingeravtrykkleseren sitter på baksiden og ikke i skjermen, og View 20 har også en 3,5 mm kontakt og til og med IR-sender på toppen.

Det hadde jo ikke vært en Honor-telefon uten en og annen raritet, og selv om den er mer utfordrende enn OnePlus 6T så unngår den i hvert fall to av de meste irriterende sidene ved mange av dagens toppmodeller.

Den er ikke så dyr at du får følelsen av å bli utnyttet, og du kan bruke favoritthodetelefonene dine uten å møtte ty til en adapter.

Design

Et ganske prangende design

Høyt skjerm-til-chassis-forhold

Har 3,5 mm-kontakt

Alle produsenter lager telefoner med glass på baksiden nå om dagen, og Honor lager flere enn de fleste andre.

Likevel har de gjort noe helt nytt med Honor View 20. Lysreflekterende lag under det øverste glasslaget har etter hvert blitt ganske vanlig, men denne har et fiskebeinsmønster som ser ut til å peke mot ladeporten i bunnen. Det går bra Honor, vi vet den er der.

I tillegg har mønsteret en gradert effekt som kan minne litt om en gitar med sunburst-mønster, og den er dermed mørkere i kantene enn på midten. Telefonen skal for øvrig også selges i rød og sorte varianter.

Honor View 20 er såpass i øyenfallende at det kan bli litt for mye av det gode for enkelte. Designet er som oversukret godteri, men det er i hvert fall ikke kjedelig.

Kamerahullet har gjort det mulig for Honor å gi View 20 en av de høyeste skjerm-til-chassis-forholdene på markedet. Riktignok har den synlige skjermkanter så du får ikke følelsen av at skjermen fortsetter rundt kantene som på enkelte andre telefoner, men den er i hvert fall lett å håndtere tross den betydelig skjermstørrelsen på 6,4 tommer.

View 20 er 75,4 mm bred og 8,1 mm tykk, og målene er dermed sammenlignbare med OnePlus 6T. Det er altså ikke en liten telefon, men finnes det egentlig noen flaggskip som er det?

Maskinvarefunksjonene flytter grensene på noen punkter, og holder seg på kjent grunn på andre. For eksempel har den fingeravtrykkleser på baksiden fremfor i skjermen. Den er også rask og godt plassert, men plassering i skjermen ville føltes mer fremtidsrettet.

Du får også en 3,5 mm hodetelefoninngang som er plassert på toppen. Med tanke på at Samsung sannsynligvis kommer til å droppe dette i Galaxy S10-serien, kan View 20 fort bli en av få toppmodeller med denne funksjonen i 2019. Vi er fortsatt tilhengere av hodetelefonfonutgangen.

Honor jobber hardt med å skille seg ut på et par andre områder også, og View 20 blir mulig å kjøpe med 256 GB lagring. Dette er ikke unikt, men det er sjeldent for telefoner i denne prisklassen.

I tillegg har den også en IR-sender, og det lar deg bruke den som en universalfjernkontroll. Dette var populært på smarttelefoner rundt 2013, men det er en sjeldenhet nå. Vi synes likevel det er en smart finesse, selv om vi egentlig bare har brukt for den når vi ikke gidder å lete etter fjernkontrollen til TV-en lenger.

Skjerm

6,4 tommer og 1080 x 2310 LCD

Kamerahull med 4,5 mm radius

HDR-støtte

Honor View 20 har en 6,4 tommer skjerm på 1080 x 2310 piksler og det er en LCD-skjerm fremfor OLED. Pikseltettheten er ikke engang i nærheten av Samsung Galaxy Note 9, men til denne prisen er ikke det så nøye.

Skarpheten er glimrende, og hvis du vil ha de sterke fargene man vanligvis forbinder med OLED så kan du få det også. Du kan nemlig velge mellom en normal og en fargesterk profil i innstillingene, og sistnevnte har den sterke fremtoningen til skjermer med videre fargespekter.

Velger du derimot normal, får du et mer naturlig utseende, og den minner oss om at rødfargen i Chrome-logoen er skal være like sterk som den i logoen til YouTube. Slike nyanser forsvinner når du guffer opp fargemetningen som en 6-åring som har fått tak i TV-fjernkontrollen.

Som med de fleste LCD-skjermer mister du lysstyrke fra skrå vinkel sammenlignet med OLED-skjermer, og kontrasten er heller ikke like god. Likevel er skjermen mer enn god nok med tanke på prisen. Det er heller ingen opplagte svakheter ved normal bruk.

Selvfølgelig er det kamerahullet som tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Honor View 20 er den første telefonen vi tester med denne løsningen, og vi regner med å se mange flere slike i løpet av 2019.

Heldigvis opplever vi at Honor har fått det til på første forsøk, og hullet utgjør bare en 4,5 mm stor sirkel øverst på venstre side som sitter akkurat der den burde være.

Når du holder Honor View 20 sidelengs mens du spiller et spill, er sjansen stor for at du holder tommelen over kamerahullet slik at du ikke ser det. Dermed er det også sjeldent at spillutviklere plasserer noe som er viktig akkurat der.

Apper som ikke er tilpasset så høye skjermer vil bare gjøre feltet rundt kamerahullet sort slik at du ikke ser det, og hvis du ikke liker at det synes kan du velge å skjule det helt med et sort felt over skjermen i alle apper. Feltet bruker uansett fortsatt til varsler og ikoner.

HDR er en funksjon som har blitt glemt litt i alt oppstyret rundt kamerahullet, men vi testet HDR-video fra YouTube og det viste seg at View 20 faktisk støtter HDR10.

Likevel er den ikke nevnt i Netflix' oversikt over telefoner med støtte for HDR og den eneste Honor-telefonen på listen er Honor 10, men den vil nok dukke opp der snart.