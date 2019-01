Test: Xiaomi Mi 8 Pro

Med en snål, gjennomsiktig utforming og noen førsteklasses egenskaper er Xiaomi Mi 8 Pro et spennende alternativ for de litt mer prisbevisste, men den er ikke den eneste stilige mellomvekteren i klassen.

Xiaomi har et stort navn i hjemlandet Kina, men det gjenstår å bli kjent på verdensbasis, som Huawei har blitt. Xiaomi Mi 8 Pro kan være en modell som gjør noe med det.

Det er i hvert fall ikke kvaliteten til det nye smarttelefon-flaggskipet det skal stå på. Den er faktisk ikke veldig bra. Det står heller på at Xiaomi fortsatt har begrenset distribusjon utenfor Kina, og dette er faktisk den første modellen som får offisiell markedsføring i Storbritannia. Her hjemme har ikke Xiaomi noen offisiell distribusjon i det hele tatt, og men det er likevel mulig å kjøpe den i enkelte norske nettbutikker.

Selskapet har i flere år nølt med gjøre noe mer enn å dyppe tærne i internasjonalt farvann, men med Xiaomi Mi 8 Pro kan de lage store ringer i vannet. Dette er en velutstyrt og dristig designet smarttelefon til en gunstig pris.

Xiaomi Mi 8 Pro – pris og tilgjengelighet

Tilgjengelig fra Komplett.no og Proshop.no nå

Koster fra 5890 kr for 6 GB-versjonen

Med en pris på 5890 kroner slutter Xiaomi Mi 8 Pro seg til en stadig voksende gruppe av telefoner som tilbyr toppmodellenes ytelsesnivå til rundt halvparten av prisen til de mest kjente modellene.

Man kan stille spørsmål ved den store prisforskjellen, og på det nåværende tidspunkt er det jo slik at du må doble utlegget for en toppmodell fra Apple, Samsung, Google eller Huawei. Det er et kjempegap mellom midten og toppen, der telefoner som Xiaomi Mi 8 Pro er klare til å fylle tomrommet.

Transparente ambisjoner

Transparent bakside synliggjør falske komponenter

Den skjermintegretre fingeravtrykksleseren er litt langsom

Med en skjerm med nedsenkning og et vertikalt oppstablet kameraoppsett er det tydelig at Xiaomi Mi 8 Pro er enda en telefon i den lange rekken av iPhone X-inspirerte enheter. Men bare et kort blikk på telefonens bakside sier deg at den kan tilby noe litt annerledes rent designmessig.

Du kan øyensynlig se rett gjennom gorillaglassdekselet til de ulike komponentene i Mi 8 Pro. Og de tar seg riktig godt ut, der det ved flere av dem også står inspirerende tekster som for eksempel «be the coolest company in the hearts of our users» og «always believe something wonderful is about to happen».

Og hvis alt ser mistenkelig delikat og ryddig ut, skyldes dette at disse komponentene er falske. Det virkelige maskinrommet er bortgjemt i telefonens innvoller. Og når du tenker på det, er det ganske betryggende.

Vi har blandede følelser for denne tilnærmingen. På den ene siden forsøker Xiaomi seg på noe litt annerledes med designet til Mi 8 Pro, i et veldig trygt og etablert smarttelefonmarked. Vår indre tolvåring fant også en viss nerdete glede ved designet.

Men det er bare litt for smakløst. Det er noe forlokkende over en telefon som viser deg sitt indre, men når du finner ut at disse komponentene bare er dekor, minsker effekten av dem en hel del.

Xiaomi har ikke bare begrenset dette effektmakeriet til baksiden av Mi 8 Pro heller. Det er lett å gå glipp av med den distraherende baksiden, men der finner du altså ingen fingeravtrykksleser. Og ikke på forsiden heller.

Xiaomi har heller valgt å følge i fotsporene til OnePlus 6T og Huawei Mate 20 Pro ved å integrere fingeravtrykksleseren i skjermen. Du finner den omtrent en tredel opp på telefonen, midt på skjermen.

Berører du skjermen eller trykker på på-knappen vil den skjulte beliggenheten til sensoren avsløres med et fingeravtrykksymbol., men alt du trenger å gjøre er å trykke og holde.

Dette fungerer helt greit etter våre erfaringer, men den virker ikke like pålitelig som siste generasjons dedikerte fingeravtrykkslesere. Den er også en hel del langsommere, og den krever at du trykker noe hardere enn det du nok er vant til.

Trolig vil de kommende generasjonene av skjermintegrerte fingeravtrykkslesere forbedres dramatisk, akkurat som enkeltsensorer har kommet svært langt siden Touch ID ble innført.

Det virker, og det er utvilsomt kult å kunne låse opp telefonen på denne måten. Men akkurat nå er det ikke like praktisk eller effektivt som billigere og mer konvensjonelle metoder.

Design og skjerm

Prangende transparent effekt, men ellers ganske alminnelig design

Balansert og lite oppsiktsvekkende 6,21-tommers AMOLED-skjerm

Selv om Xiaomi Mi 8 Pro med den transparente baksiden og de falske komponentene er et solid blikkfang, er det intet oppsiktsvekkende ved formen eller dimensjonene.

Dette er en grundig blanding av iPhone X og generiske Android-elementer, med et vertikalt rektangel for de to kameralinsene og kant-til-kant-skjermen med forsenkning hentet fra førstnevnte og en krum bakside og mykt avrundende aluminiumskanter som hinter til Samsung Galaxy S9 eller OnePlus 6T.

Hvis du myser litt, ser du at Mi 8 Pro tar seg ut som de fleste telefonene som er blitt lansert de senere årene.

Telefonen er behagelig i hånden, og dens vekt på 177 gram er solid, men ikke plagsom. Med en tykkelse på 7,6 mm er den ganske slank, og kombinert med en minimal ramme vil den ikke tøye en vanlig bukselomme for mye.

Xiaomi har sluttet seg til Huawei og Google når det gjelder å innføre et kjærkomment fargeinnslag på sideknappene, der den røde på-knappen stikker seg ut mot de øvrige, mørke valørene.

Det er synd at ikke knappen har samme tekstur som for eksempel på-knappen til Huawei Mate 20, med en glatt overflate som gjør at den føles ganske lik som volumknappen ved siden av.

Vi har diskutert innføringen av en skjermintegrert fingeravtrykkleser, men vi må nok også ta for oss noen bemerkelsesverdige utelatelser. Her er det intet 3,5 millimeters lyduttak, fordi den er laget i 2018. Det er på tide å bli trådløs, om du ikke allerede er det.

Selv om vi ikke vil karakterisere den utelatelsen som en grov forglemmelse, men heller en kalkulert beslutning, er den manglende vannfastheten vanskeligere å svelge. Vi har ikke sett noen offisiell IP-rangering for telefonen, noe som innebærer at du utsetter den for vann på egen risiko.

Vi forventer vel egentlig ikke en slik egenskap i denne priskategorien, men vi mener likevel den skulle vært med her. OnePlus 6T har den heller ikke, men Huawei Mate 20 er rangert til IP53.

Det tok oss litt tid å venne oss til den 6,1 tommers skjermen til Xiaomi Mi 8 Pro, men vi klarte det til slutt. Etter å ha kommet rett fra den forannevnte Huawei Mate 20 opplevdes den som litt matt og uten dybde i begynnelsen.

Men skjermen har sin egen sjarm. Til forskjell fra Huaweis konkurrent i samme prisklasse har man her valgt skjermteknologien AMOLED. Så selv om den ikke er like lyssterk som rivalen (noe få skjermer er), har den et flott fargespenn og dype svarttoner, med full HDR10-støtte.

Fargene er heller ikke tindrende eller slagkraftige, noe som ofte ellers kjennetegner AMOLED-skjermer. Alt ser naturlig og velbalansert ut. Skarpheten er også god, med en oppløsning på 1080 x 2248, eller Full HD.

Det er ikke helt som QHD-oppløsningen til flere av toppmodellenes skjermer, men vi har opplevd at loven om avtagende utbytte også ser ut til å gjelde når man hever oppløsningsstandarden.

Noe som er langt viktigere, er at vi ikke opplever den pikseluklarheten som kan medfølge mange dårligere AMOLED-skjermer. Dette er en ren og balansert skjerm som beroliger, og ikke angriper, øynene. Det er en langt varsommere variant av AMOLED enn du kan ha vent deg til, men avvikene er for det meste av den gode sorten.