Test: Samsung Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Plus er Samsungs største og kraftigste telefon så langt. Dens Aura-farger reflekterer på nærmest symbolsk vis smarttelefonluksus fra topp til tå. Den omfangsrike 6,8-tommers skjermen er perfekt paren med telefonens S Pen og et ekstra stort batteri. Dette er helt opplagt hverken den raskeste på markedet når det kommer til ytelse eller den beste kameramobilen, men den er den morsomste telefonen vi har testet så langt i 2019, takket være dens fem kameraer og de smarte fotofilterne. Dette er telefonen du skal gå for hvis du vil ha det mest spektakulære på markedet, før de brettbare modellene dukker opp.

Tominuttersanmeldelse

Hils på 6,8-tommers Galaxy Note 10 Plus, som er har for å vise at vi tar feil når vi kollektivt tenker at «jøss, telefonskjermer kan vel ikke bli enda større enn dette, vel?» Jo, det kan de.

Med sine 6,8 tommer er dette en diger Samsung-telefon med en pris i samme størrelsesorden. Men det er lett å bli forelsket i skjermen og baksiden i Aura Glow-glass, hvis du setter pris på overdådige telefoner. Det er både kategoriledende og elegant.

Naturligvis har alle vår tids beste telefoner store skjermer, blant annet flere fra Samsung. Men Note 10 Plus beveger seg lenger enn det S10 Plus ga oss for seks måneder siden, og gjør seg lekker med sin eksklusive S Pen, som du styrer med tryllestavlignende gester.

Skjermer på denne størrelsen nærmest trygler om en pekepenn, og da vi kalte S10 Plus «Samsung-telefonen som har nesten alt», er det akkurat dette vi mener. Men det må likevel være noe mer enn dette, og Note 10 Plus leverer for det meste.

Dens fem kameraer gir deg en «Live Focus» portrettmodus med artige filtre. Selv om Pixel 3 slår Samsungs kameraer ved svak belysning, løftet likevel de valgfrie svarthvit-filterne Color Point og Big Circles selfieleken til et nytt nivå. Note 10 Plus har det beste selfiekameraet vi har prøvd.

Samsung går faktisk også enda et steg videre med ideer vi ikke trenger. Live Focus Video ser sikkert bra ut på papiret, men bare du prøver det én gang innser du at du ikke trenger forstyrrende uskarpe bakgrunnseffekter i videoopptakene dine. Det samme gjelder AR Doodle. Det er fiffig å bruke én gang, men utrolig unødvendig. Det er dette årets AR Emoji/Animoji.

Du får disse funksjonene og en pekepenn på den «normale», 6,4-tommers Note 10, som har en mer enhåndsvennlig skjerm og en lavere pris. Men noe du bare får med Note 10 Plus er kjappere ytelse, et microSD-spor, større batteri og ultrakjappe ladehastigheter.

Begge 2019-utgavene av Note mangler imidlertid én ting: en tradisjonell 3,5 mm lydutgang. Samsung ga omsider etter for denne sterkt upopulære trenden i et forsøk på å gjøre telefonene tynnere og samtidig presse inn et større batteri.

Nå skal vi gi deg det vi har om denne luksusmobilen. Det du får for pengene er et flott kamera – men det er likevel ikke den beste kameramobilen. Og den er rask, men teknisk sett er den heller ikke den raskeste telefonen du får kjøpt.

Men glem alt dette med rangering og slikt. Note 10 er Samsungs beste telefon, og viktigst av alt: så morsomt har vi ikke hatt det med en smarttelefon i 2019. Dette kan være Samsungs siste fabelaktige telefon før Galaxy Fold-revolusjonen.

Prisanalyse

Lansert 23. august etter offentliggjøring 7. august.

256 GB-versjon: kr. 11.390,-

kr. 11.390,- 512 GB version: kr. 12.390,-

kr. 12.390,- Kan sammenlignes med iPhone XS Max, men har større lagringskapasitet

Galaxy Note 10: spesifikasjoner (Image credit: Future) Vekt: 196 g

Mål: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm

OS: Android 9

Skjermstørrelse: 6,8 tommer

Oppløsning: QHD+

Prosessor: Octa-core-brikke

RAM: 12 GB

Lagringsplass: 256 GB/512 GB

Batteri: 4300 mAh

Baksidekamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP + VGA

Frontkamera: 10 MP

Vanntetthet: IP68

Lydutgang: Nei!

Pekepinne: S Pen

Samsung Galaxy Note 10 Plus ble lansert fredag 23. august etter å ha blitt offentliggjort 7. august, og du må punge ut med mer for denne smarttelefonen med medfølgende S Pen enn for så å si alle andre Android-mobiler.

Den koster i overkant av 11 000 kroner, omtrent samme nivå som iPhone XS Max. Men husk at dette gjelder 256 GB-versjonen (mens Apple begynner på beskjedne 64 GB), og at Samsung gir deg en større skjerm, en S Pen, og et mocroSD-kortspor.

Det finnes også en 512 GB-versjon av Note 10 Plus, og den koster tusen kroner mer enn standardversjonen.

Smarttelefoner med store skjermer er blitt vanligere nå, noe som gjør Note 10 Plus mindre eksklusiv. Men ingen av de andre leveres med pekepenn, så Samsung har åpnet opp dette markedet.

Skjerm

En enorm 6,8 tommers skjerm du kan bruke S Pen på

Nålehull på midten rommer frontkameraet på innsiden av skjermen

Nålehullet er 26 % mindre enn på S10 Plus

Se opp for plagsomme falske berøringer grunnet fraværet av innfatning

Den 6,8 tommers skjermen til Samsung Galaxy Note 10 Plus er så stor at vi på en måte lengter etter innovasjonen til Samsung Galaxy Fold og andre foldbare mobiler.

Den opptar hele forsiden av telefonen og litt til, der den strakker seg fra kant til kant, med piksler som renner ut over ytterkantene på høyre og venstre side. Den avrundede skjermen avsluttes i en hårfin kant, og er tilfedsstillende skarp på mer enn én måte.

Samsungs bruk av slående farger, en pikselmettet Quad HD+-oppløsning, og skyhøy lysstyrke har alltid fått deres Super AMOLED-skjermer til å se supre ut. Men nå er dette maksimalisert slik at innlevelsen er enda større, og verdt all den håndstrekkingen telefonen krever.

Greit, skjermen til Note 10 Plus har ikke en flytende, silkebyk oppdateringsfrekvens på 90 Hz man finner på OnePlus 7 Pro. Og de avrundede kantene fremprovoserer falske berøringer hvis du klemmer hånden godt rundt skjermen. Men ingen annen telefon har så flott skjerm.

6,8 tommer. Det høres nesten for stort ut. Sørre enn en 6,5-tommers iPhone, ikke sant? Vel, ikke riktig. Bredden og livvidden er et fragment av en millimeter mindre enn iPhone XS Max, når man først måler, og vekten er litt mindre. Men den er noen få millimeter høyere.

Samsungs triks med større skjerm og mindre kropp er at det er brukt et sentrert nålehull til å romme frontkameraet innenfor skjermen. Dette er 26 % mindre enn kamerahullet øverst til høyre på S10, og mindre påtrengende enn Apples «nedsenkning». Vi opplevde dette som lett å ignorere mens vi så på Netflix.

Design

Den glatte baksiden i glass gjør at du vil ønske deg et deksel for å unngå å glippe den

Ingen lydutgang, men Plus har beholdt microSD-sporet

Farger: Aura Glow, Aura Black, Aura White, Aura Pink, Aura Red

Falske berøringer eller ei. Du ønsker virkelig å holde den kjempestore Note 10 Plus i et fast grep. Den kan være glatt, og strekke seg utover din naturlige gripevidde. Så stor er den.

Vi har dessuten et elsk-hat-forhold til fargen Aura Glow. Ikke bare er det vanskelig å håndtere glassbaksiden og den glatte aluminiumskanten uten deksel, men den blir også utrolig flekkete.

Men ser du denne speilaktige overflaten i det rette lyset, gir den en fortryllende regnbueeffekt, noe som bokstavelig talt gjør Note 10 Plus til ditt nye, glinsende favorittleketøy. Den er virkelig oppsiktsvekkende.

Den strømlinjeformede skjermen med det lille nålehullskameraet innebærer at det ikke finnes noe sted å gjøre av IR-leseren som ble benyttet i Note 9 og Note 8, og som ga en kjapp og trygg opplåsningsmetode. I stedet har man satt inn en fancy, ultrasonisk, skjermintegrert fingeravtrykksensor, som fungerte som en god erstatning i våre tester. Teknologien ser ut til å ha blitt bedre i S10 Plus.

Knappene på kanten av årets Note er blitt én færre. På-knappen er nå på venstre side, der den er blitt kombinert med den forhatte Bilby-knappen. Dette er et lurt trekk. Men Bixby er fortsatt en like middelmådig stemmeassistent, og på-knappens nye plassering tar det tid å vende seg til. Men du vil være mer oppmerksom på denne nye «altmulig»-knappen, og slutte å trykke på den når du egentlig vil skru ned lyden.

Ikke alle utskiftningene er av det gode. Den tradisjonelle 3,5 mm lydutgangen er ikke her. Samsung benytter i stedet USB-C-utgangen, der du kan plugge inn USB-C-hodetelefonene mobilen leveres med. Det måtte skje en gang.

S Pen-magi

Den beste måten å skrible ned notater, merkere på skjermdumper og signere skjemaer på

Funksjoner som endelig er tilbake: fjernstyrt kamerautløser, Screen Off Memo (notater på avslått skjerm)

Nye knep: Air Gestures, «bedre» håndskriftgjenkjennelse som bare er OK

Notes hemmelige våpen er pekepennen S Pen. Og med dette årets telefon kommer det også noen fiffige nye triks. Ingen av dem kommer imidlertid i seg selv til å overbevise deg om å kjøpe denne dyre telefonen.

De funksjonene som er blitt hentet frem igjen er langt mer overbevisende når du fisker frem din S Pen fra nedre høyre hjørne i Note 10 Plus-innfatningen. Den er kortere og tynnere enn tidligere, men den utfører like elegant den fintfølende notatskrivingen.

S Pen er det beste verktøyet til å ta og kommentere skjermdumper på med en telefon, mens Screen Off Memo fortsatt er den raskeste måten å skrive ned notater på så fort du får fisket frem pekepennen. Ingen grunn til å slå på skjermen til Note 10.

Fjernutløseren (Remote Shutter) er tilbake fra Note 9, og det er den beste måten å ta avstandsbilder på, takket være S Pens Bluetooth LE-ferdigheter. Nytt med Note 10 Plus er gyroskopet og akselerometeret, som gir deg enda mer magi via «Air Gestures».

Med Air Gestures kan du zoome inn og ut med kameraet ved hjelpe av en bevegelse med eller mot urviseren, og sveipe deg gjennom menyer ved bruk av korte rapp til høyre og til venstre. Å faktisk få til disse bevegelsene krevde nesten altfor mye øvelse.

Med S Pen ble vi virkelig mestere på selfiebilder, der vi dirigerte kamera-appen til å knipse i mange ulike modi og ta en endeløs parade av morsomme Live Focus-bilder. Det fungerte for det meste, men du trenger egentlig et stativ til slikt.

Å ta avstandsbilder med Note 10 i New York City er ikke enkelt uten stativ, ettersom byen er full av hvelvede søppelkasser og har få rette flater. Du får en haug med lite flatterende bilder fra lav vinkel ved å sette mobilen på bakken. Kommer du virkelig til å trekke rundt på et stativ til mobilen?

Den andre nye egenskapen til S Pen er bedre gjenkjennelse av håndskrift. Den fungerer, på en måte, men det er tydelig at det fortsatt skjer feil. Ironisk nok hadde den problemer med å konvertere våre håndskrevne bokstaver «Dette er tekst» til tekst flere ganger. Den er blitt bedre, men det sier kanskje ikke så mye.

Fem kameraer

Ikke «best», men kameraene er de morsomste å bruke, med normalfoto, telefoto, ultravidvinkel og dybdefølsomme objektiver på baksiden

Hovedkameraet på 12,3 MP drar nytte av nattmodus, men må likevel gi tapt for Pixel 3 ved svak belysning

Ultravidvinkel- og 2x zoom-telelinse gir deg mer interessante perspektiver, noe man ikke har på Pixel 3

Med portrettfiltrene «Live Focus» Color Point og det nye Big Circles har du her det beste selfiekameraet som finnes

Note 10 Plus leverer på hypen med fem kameraer, med varierende perspektiver og overlegen ytelse fra alle, noe vi også fikk med sekstuppelkameraet til LG G8.

Det er fire kameraer på baksiden, der 12 MP-kameraet fanger motiver med de skarpe, slående fargene Samsungs fotografier er kjent for. Det er solid, men nesten helt likt kameraet til Samsung Galaxy S10 Plus.

Bilder i svak belysning ser bedre ut enn før, takket være nattmodus. Uten denne ser mennesker ut som et reklameportrett fra Photoshops første dager, med altfor mye uheldig airbrush-bruk.

Med nattmodus påslått får vi en mindre aggressiv fargeutjevning, men med den økte eksponeringen blir det også mer støy. I de fleste sammenhenger virker dette som en fornuftig avveining. Men av denne årsaken er fremdeles Google Pixel 3, med sin overlegne etterbehandling i Night Sight-modus, fremdeles vinneren når det gjelder nattbilder og barinteriører.

Det som skiller seg mest positivt ut på Note 10 Plus er linsene for 12 MP f/2.1 telefoto og ultravidvinkelen 16 MP f/2.2. De gir deg bilder med varierende perspektiver, mens en VGA Depth-linse (som bare finnes på Note 10 Plus) bidrar til påføring av «Live Focus»-bokeh på bildene (den mindre utgaven Note 10 må nøye seg med uskarphet fra programvaren).

Vi kunne fange motiver på nye måter. Nærbilde uten fortegnelse via 2x zoom-telelinsen, og presse mer inn i bilderammen takket være vidvinkellinsene – uten å måtte skritte bakover for å få med alt.

Bilde 1 av 22 (Image credit: Future) Note 10 Plus ultravidvinkel Bilde 2 av 22 (Image credit: Future) Note 10 Plus vanlig objektiv Bilde 3 av 22 (Image credit: Future) Note 10 Plus telelinse Bilde 4 av 22 (Image credit: Future) Color Point-filter Bilde 5 av 22 (Image credit: Future) Color Point-filter Bilde 6 av 22 (Image credit: Future) Color Point-filter Bilde 7 av 22 (Image credit: Future) Ultravidvinkel – beskåret, med lysredigering Bilde 8 av 22 (Image credit: Future) Ultravidvinkel – kun beskåret Bilde 9 av 22 (Image credit: Future) Ultravidvinkel – original Bilde 10 av 22 (Image credit: Future) Vanlig objektiv fra samme vinkel (ikke vid nok) Bilde 11 av 22 (Image credit: Future) Test i svak belysning (massevis av hudutjevning) Bilde 12 av 22 (Image credit: Future) Test i svak belysning (Night Mode) Bilde 13 av 22 (Image credit: Future) Test i svak belysning Bilde 14 av 22 (Image credit: Future) Color Point Bilde 15 av 22 (Image credit: Future) Vanlig kamera: test i svak belysning Bilde 16 av 22 (Image credit: Future) Telelinse Bilde 17 av 22 (Image credit: Future) Vanlig objektiv Bilde 18 av 22 (Image credit: Future) Telelinse Bilde 19 av 22 (Image credit: Future) Ultravidvinkel Bilde 20 av 22 (Image credit: Future) Vanlig objektiv Bilde 21 av 22 (Image credit: Future) Telelinse Bilde 22 av 22 (Image credit: Future) Vanlig objektiv

Det andre høydepunktet er det lille nålehullet som rommer et 10 MP frontkamera i skjermen. Med Live Focus-filtre det er gøy å tukle med på selfier, kunne vi få objektet (ofte oss selv) til å virkelig stikke seg frem.

Color Point, som er tilbake fra S10-serien, er vårt favorittfilter, men det er også et nytt et vi liker nesten like godt: Big Circles. Dette sylferske, programvareskapte bokeh-filteret gjør bakgrunnen uskarp med lyskilder i det fjerne som skaper an naturlig kuppelfasong.

Pixel 3 gir også glimrende selfiebilder, og vi setter pris på Googles bruk av to kameralinser foran, der en av dem er til gruppeselfier. Men alt i alt hadde vi mer moro med frontkameraet til Note 10 Plus, og alle vi viste det til ble overveldet over det selektive svarthvittfilteret Color Point.

Bilde 1 av 11 (Image credit: Future) Bilde 2 av 11 (Image credit: Future) Bilde 3 av 11 (Image credit: Future) Bilde 4 av 11 (Image credit: Future) Bilde 5 av 11 (Image credit: Future) Bilde 6 av 11 (Image credit: Future) Bilde 7 av 11 (Image credit: Future) Bilde 8 av 11 (Image credit: Future) Bilde 9 av 11 (Image credit: Future) Bilde 10 av 11 (Image credit: Future) Bilde 11 av 11 (Image credit: Future)

Vi opplevde forekjellene mellom stillbildekameraene på S10 Plus og Note 10 Plus som minimale. Det er på videofronten Samsungs nyeste telefon virkelig er banebrytende – hvis du klarer å ignorere de teite funksjonene som distraherer deg fra de virkelig gode.

Videoopptak på Note 10 drar mest nytte av den optiske bildestabiliseringen (OIS) kalt «Super Steady». Våre direkte sammenligninger med iPhone XS Max og Note 9 viser at Samsungs nyeste telefon gir deg jevnere videoopptak. Det overgår ikke noe slikt som DJI Osmo Mobile 3, men til å være uten slingrebøyle er dette de minst ustø videoopptakene du vil få for øyeblikket.

Det at Samsungs videoredigeringsverktøy er tilbake, bearbeidet til 2019-utgaven, er et kjærkomment tilskudd. Det er bygd inn i bildegalleriappen, og er enkelt å bruke, nesten som om det skulle ha vært en forenklet utgave av Adobe Premier Rush. Og det pares fint opp med S Pen for fininnstilling langs tidslinjen.

Live Focus Video virker som en naturlig videreutvikling, siden vi elsker å bruke Live Focus-bilder. Å gjøre bakgrunnen uskarp bakenfor objekter i bevegelse er stilig til tider, særlig når du isolerer et fargerikt objekt mot omgivelser i svarthvitt med Color Point, eller får rommet ditt til å se forferdelig ut med Glitch-filteret.

Men Live Focus Video er litt for inkonsekvent til annen bruk enn å sende av gårde en artig videosnutt i sosiale medier. Til forskjell fra Live Focus-bilder burde du ikke bruke dette uten at forgrunnsobjektenes kanter er litt bedre definert. Det er bedre enn den svært like funksjonen på LG G8, men det sier ikke så mye.

Zoom-in Audio tjener også sin hensikt, ved å forsterke lyden fra objektet du zoomer inn på. Samsung har sammenlignet funksjonen med en boom-mikrofon, men vi opplevde at dette bare gjorde alt i rommet mer høylytt, ikke bare det vi zoomet inn på.

Batteri

Mer enn en hel dags forbruk med standard Full HD-oppløsning

Batterikapasiteten på 4300 mAh er den største Samsung har i en telefon

25 W-lader inkludert for hurtiglading, men den er kompatibel med 45 W

Batteriet til Samsung Galaxy Note 10 Plus vil få deg gjennom hele dagen og litt til, og den lades dessuten opp mye raskere enn alle tidligere Samsung-telefoner.

Vi hadde igjen 20 til 30 prosent batteritid etter kraftig bruk, takket være det heftige 4300 mAh-batteriet. Det er omtrent det vi opplevde med Galaxy S10 Plus, som hadde mindre batterikapasitet, men også mindre skjerm.

Å strekke batteritiden til mer enn én dag kommer blant annet av at Samsungs energihåndtering er blitt vesentlig forbedret i årenes løp, samt at skjermens QuadHD+-oppløsning ikke er påslått som standard. Den leveres innstilt på 1080p.

Du vil ikke merke forskjellen på 1080p og QuadHD+-oppløsningen utenfor VR, men noe som også var avslått i utgangspunktet var den nyttige innstillingen Always On Display. Vi slo den på, ettersom det å kunne se tid og meldingsvarsler på låst skjerm fikk oss til å sette enda mer pris på telefonen. Det hadde veldig liten innvirkning på batteriet.

Samsung har endelig oppgradert hurtigladingskapasiteten til 45 W, en dramatisk økning fra de 15 W veggladerne vi er vant til å bruke. Det som leveres med telefonen er imidlertid en 25 W-lader, noe vi opplevde som en fin forbedring for de fleste. Vi gikk fra 0 til 100 prosent på 70 minutter med 25 W-laderen.

45 W-laderen, som selges separat, skal kunne fylle opp Note 10 Plus-batteriet for en hel dags bruk på bare 30 minutter, og dette er en annen egenskap som er eksklusiv for Plus, og som du ikke finner på den vanlige Note 10. Denne har vi ennå ikke testet ut, og den koster 45 dollar i USA.

Den trådløse ladingen er dessuten forbedret til 15 W, noe som er godt nytt, ettersom taket på 12 W på S10, med «Fast Wireless Charging 2.0» kunne oppleves som langsomt. Hvis du allerede har kjøpt Samsungs 12W Wireless Charger Pads Duo, vil du trenge det nye 15 W-stativet for å kunne få glede av den økte hastigheten.

Brukergrensesnitt

Samsungs One UI-grensesnitt gjør det lett å lese menyer på store skjermer

Dex fungerer uten dock – bare plugg Note 10 i en laptop via USB-C

Vi skulle gjerne ha sett Mac/PC Samsung-apper for noe tilsvarende Apples «Continuity»

«Nye Bixby» er akkurat samme AI som sliter med å forstå oss

Samsungs programvare er redesignet for å sikre en logisk håndtering av en så høy enhet. Alt er enkelt å nå innenfor menysystemet, og kamera-appen er blant de mest omfattende, uten at den føles overdrevent komplisert.

Det rene One UI-grensesnittet setter opp de fleste navigasjonsvalgene på nedre halvdel av Note 10 Plus-skjermen, innenfor tommelens rekkevidde. Alt på skjermen ligger pent utover. Men det er ikke tilfellet når du strekker Samsungs programvare utenfor skjermen.

Samsung Dex gir deg nå en dock-fri datamaskinvisning av telefonen på en datamaskin, bare ved å koble en USB-C-kabel mellom Note 10 Plus og en PC eller en Mac. Det er også en ny Link to Windows-modus for å motta meldingsvarsler og meldinger på PC. Dette hadde vært strålende om dra-og-slipp-funksjonliteten ikke var så feilbefengt.

Det som irriterer oss mest er dette: viktige apper, som Samsung Notes, har ikke gode datamaskinversjoner. Hvis vi skriver ned noe og ønsker å vise det på en PC eller Mac, er det ingen pålitelig måte å gjøre dette på. Samsung kommer ikke til å overbevise oss før de er på nivå med den robuste kontinuitetsprogramvaren Apple kjører mellom sine enheter.

Ja, vi har klaget på dette på S10 Plus, men å ta med seg Samsung Notes utenfor telefonen betyr så mye mer når det er snakk om … Note 10 Plus.

Dessverre må vi også konstatere at Bixby fortsatt er Bixby. Den hører fremdeles ikke hva vi sier. Hver gang vi prøver en ny Samsung-telefon, er det første den sier «Meet the new Bixby», og det er likevel den samme middelmådige stemmeassistenten. Hver. Gang.

Ytelse

En av de raskeste Android-telefonene, men ikke «den raskeste»

12 GB RAM er mer enn nok for nettsurfing på Dex-skrivebord

256 GB eller 512 GB intern lagring

MicroSD-kortspor for utvidet lagring (ikke i den mindre Note)

Som du ville forvente av en ny Note, er 10 Plus en av de raskeste telefonene du kan få for øyeblikket. Fjorårets iPhone og et par andre Androider var opplagt en smule raskere, men det betyr ikke så mye.

Vi opplevde at Samsungs 12 GB RAM var mer enn nok til å speile Dex-skrivebordsmodus og full nettleserstøtte med mange vinduer oppe samtidig. Plus-utgaven har mer RAM, med sine 12 GB mot Notes 8 GB, men begge versjonene vil fremstå som raske. Vi endte opp med en GeekBench flerkjerne-poengsum på 10.849 i våre tester.

Både Note 10 og Note 10 Plus har enten en Snapdragon 855- eller en Exynos 9825-brikke, avhengig av region, og vi har testet begge. Samsung oppgraderte ikke til den spillsentriske Snapdragon 855 Plus som ble benyttet i Asus ROG Phone 2, men de utrustet Note 10 Plus med et vanndampavkjølingskammer laget for å håndtere dagens 3D-spill og hva som måtte komme senere.

Enda en fordel du bare får med Plus, og ikke med den vanlige Note, er at denne versjonen beholder microSD-kortsporet for utvidet lagringsplass. Det er i tilfelle 256 GB eller 512 GB intern lagringsplass blir for lite for deg.

Hvem er den til for?

Du ser video på mobilen

Det er vanlig å se folk som ser Netflix, YouTube og Instagram Stories når de er på farten. Hvis du er blant dem, er denne 6,8 tommers skjermen den perfekte måten å leve deg helt inn i det du ser og ignorere omgivelsene på.

Du er en ihuga selfiefotograf

Note 10 Plus har det beste selfiekameraet, rett og slett fordi det er moro å bruke S Pen Remote Camera Shutter og Live Focus-filtre som Color Point og Big Circles.

Du er ivrig til å skrive notater

S Pen er til for deg som liker å ta håndskrevne notater eller gjøre skisser. Fjernstyringsfunksjonene til S Pen er flotte, men i bunn og grunn er den først og fremst utmerket til å ta notater.

Hvem er den ikke til for?

Du ønsker deg en rimelig telefon

Det finnes telefoner til halvparten av prisen som kan gjøre mye av det samme og dessuten har store skjermer. Derfor er det lite å hente her om du vil handle billig, og ikke trenger S Pen eller fem kameraer.

Du ønsker deg en enhåndsvennlig telefon

Selv om vi digger baksiden i Aura-glass, er materialet og størrelsen til Note 10 Plus noe som vil skape problemer for folk med ti tommeltotter. Denne vil strekke hånden din til dens yttergrenser.

Du vil ha mest mulig ut av hovedkameraet

Samsung gir deg nok en gang en flott kameraopplevelse, fra fem forskjellige objektiver til en robust kamera-app. Men hovedkameraet er ikke alltid like bra som Pixel 3, særlig ved svak belysning.

Ikke overbevist av Samsung Galaxy Note 10 Plus? Sjekk ut det sammenlignende lysbildeshowet for alternativer til denne telefonen.

