Le Pentagone déploie plus de 20 000 agents IA par semaine, et l’automatisation change déjà d’échelle

Le personnel du Pentagone crée plus de 100 000 agents d’IA à l’aide d’outils low-code

Des agents autonomes gèrent désormais environ 25 000 sessions quotidiennes dans les flux de travail du Pentagone

Les tâches administratives routinières sont de plus en plus automatisées sur les réseaux non classifiés du département de la Défense

Les équipes du Pentagone adoptent rapidement le « vibe coding » pour créer des agents d’IA autonomes à un rythme qui dépasse désormais 20 000 nouveaux outils par semaine sur les réseaux non classifiés du département de la Défense.

Plus de 103 000 agents semi-autonomes ont été développés en moins de cinq semaines grâce à une version de l’Agent Designer de Google Gemini accessible via la plateforme GenAI.mil.

L’utilisation progresse tout aussi rapidement, ces agents exécutant collectivement environ 180 000 sessions par semaine, soit près de 25 000 utilisations quotidiennes sur l’ensemble du système.

Systèmes low-code ou no-code

Chaque session correspond à une utilisation unique d’un agent par un utilisateur. Les outils les plus largement adoptés peuvent ainsi être déclenchés des milliers de fois, tandis que les plus spécialisés ne sont activés qu’occasionnellement.

Nombre des agents les plus utilisés prennent en charge des tâches répétitives du personnel, telles que la rédaction de rapports après action, l’élaboration d’estimations formelles, l’analyse d’images ou l’examen de documents financiers ou stratégiques.

Les équipes conçoivent leurs propres outils directement sur le réseau, créant des agents capables d’automatiser des tâches numériques routinières sans nécessiter de compétences traditionnelles en programmation.

« C’est une période très enthousiasmante », a déclaré Robert Malpass, directeur adjoint du numérique et de l’IA pour le renseignement au Pentagone, lors du symposium de printemps de l’INSA.

« Désormais, chacun au sein du département peut commencer à développer et à utiliser une IA avancée dans son propre contexte, en personnalisant la manière dont l’information est traitée, présentée et intégrée dans un flux opérationnel », a-t-il ajouté.

Les responsables indiquent que le système dispose d’une autorisation d’exploitation au niveau d’impact 5, ce qui permet aux agents de fonctionner sur des réseaux non classifiés tout en restant dans des cadres définis de sécurité et de supervision.

Certains observateurs demeurent prudents face à la rapidité de diffusion des outils automatisés, citant des incidents extérieurs au Pentagone où des agents mal contrôlés ont supprimé des systèmes, perturbé des services ou agi sans validation humaine claire.

Les responsables de la Défense estiment toutefois que l’accélération devient inévitable à mesure que les cycles technologiques se raccourcissent et que les délais de développement diminuent.

« Les cycles deviennent de plus en plus courts… à mesure que tout s’accélère, et que l’IA elle-même augmente la vitesse du progrès technologique », a déclaré Andrew Mapes, directeur adjoint par intérim du numérique et de l’IA au Pentagone, lors de l’événement de l’INSA.

« Il nous incombe de veiller à ce qu’il ne faille pas cinq à dix ans pour intégrer une nouveauté dans les forces armées. Nous n’avons tout simplement pas le luxe d’adopter une approche aussi lente et délibérée », a-t-il conclu.

Via Breaking Defense