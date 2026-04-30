Le Pentagone va confier des projets classifiés à Google Gemini, et Washington assume déjà de diversifier ses IA de guerre

Le Pentagone confirme l’extension de l’usage de Google Gemini

Gemini sera utilisé pour des projets classifiés dans le cadre de l’accord

Plus de 700 employés de Google ont signé une lettre ouverte pour s’y opposer

Le responsable de l’IA au Pentagone, Cameron Stanley, a confirmé que le département de la Défense (DoD) a obtenu l’autorisation d’utiliser le modèle d’IA Gemini de Google.

Selon CNBC, qui cite une source proche du dossier, Gemini sera employé dans le cadre de projets classifiés. Des employés de Google ont récemment demandé au PDG Sundar Pichai de refuser toute utilisation de Gemini à des « fins classifiées ».

Le DoD a également élargi récemment ses capacités en matière d’IA pour inclure des solutions proposées par OpenAI. Stanley a commenté : « Une dépendance excessive à un seul fournisseur n’est jamais une bonne chose. Nous le constatons, en particulier dans le domaine des logiciels. »

Le Pentagone va utiliser Gemini pour des projets classifiés

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a qualifié Anthropic de « risque pour la chaîne d’approvisionnement » après que l’entreprise a refusé d’autoriser l’utilisation de son modèle Claude pour de la « surveillance domestique de masse » et des « armes entièrement autonomes » dans le cadre de son contrat avec le Pentagone.

Le Pentagone a ensuite annulé son contrat de 200 millions de dollars avec Anthropic, et la technologie de l’entreprise a été interdite d’utilisation par les sous-traitants gouvernementaux travaillant pour le compte de l’armée américaine. Anthropic est désormais engagé dans une bataille juridique avec le Pentagone concernant cette désignation.

Afin de combler le vide laissé par Anthropic, le DoD s’efforce d’obtenir l’accès à de nouveaux outils d’IA fournis par OpenAI et Google, ainsi que par de nombreux autres fournisseurs technologiques.

Un porte-parole de Google a déclaré à CNBC : « Nous soutenons les agences gouvernementales sur des projets classifiés et non classifiés, en mettant notre expertise au service de domaines tels que la logistique, la cybersécurité, la traduction diplomatique, la maintenance des flottes et la défense des infrastructures critiques. »

Le Pentagone cherche à tirer parti des outils d’IA afin de maintenir l’hégémonie des États-Unis sur la scène mondiale. « J’ai une citation personnelle que je répète souvent dans ces situations : on ne cuisine pas une dinde de Thanksgiving au micro-ondes », a déclaré Stanley. « Il faut disposer de la bonne technologie pour le bon cas d’usage afin d’obtenir le bon résultat. »