Les navires offshore hors de prix bientôt dépassés ? Ces robots océaniques autonomes veulent changer les règles du jeu

Les inspections offshore restent coûteuses en raison de la forte dépendance aux navires

Les robots autonomes visent à supprimer totalement la présence humaine dans les opérations en mer

Le déploiement permanent remplace les missions ponctuelles par une collecte de données continue

Les opérations offshore reposent depuis longtemps sur des navires et des équipages dont le coût peut atteindre 100 000 dollars par jour, ce qui est non seulement onéreux, mais aussi dangereux et difficile à faire évoluer à grande échelle.

Bubble Robotics, une startup fondée par d’anciens ingénieurs en robotique de la NASA et de l’ETH Zürich, affirme désormais disposer d’une meilleure solution.

L’entreprise est sortie de sa phase de discrétion en avril 2026 avec un financement d’amorçage de 5 millions de dollars et un plan visant à remplacer ces navires coûteux par des robots autonomes.

Des robots persistants plutôt que des navires épisodiques

L’argument central de Bubble Robotics est simple : les opérations offshore ne devraient pas nécessiter la présence d’humains en mer. Au lieu d’envoyer des navires pour des missions courtes, l’entreprise déploie des systèmes robotiques qui restent sur site pendant plusieurs mois.

Ces machines intégrant de l’IA inspectent, surveillent et collectent des données en continu sans intervention humaine.

« Aujourd’hui, 80 à 90 % des coûts d’inspection offshore proviennent des navires et des équipages », a déclaré Jean Crosetti, PDG et cofondateur de Bubble Robotics.

« En supprimant cette dépendance, nous provoquons un changement radical en matière de coûts, de sécurité et de fréquence opérationnelle. Ce qui était ponctuel devient continu. »

Le calendrier de cette approche correspond à un problème majeur du secteur. Le seul secteur de l’énergie aura besoin de 600 000 professionnels supplémentaires d’ici 2030, alors que la main-d’œuvre actuelle est déjà sous forte pression.

Les robots de Bubble fonctionnent selon un modèle de robotique en tant que service, ce qui signifie que les clients industriels paient pour une capacité sans dépenses d’investissement initiales ni mobilisation offshore.

Ce modèle réduit les coûts, atténue les pénuries de main-d’œuvre et augmente la fréquence des inspections.

Au-delà des applications industrielles, la sécurité maritime demeure une préoccupation constante, les câbles sous-marins, les ports et les infrastructures énergétiques étant largement dépourvus de surveillance en temps réel malgré une exposition croissante aux menaces.

Des systèmes autonomes persistants offrent un moyen de détecter des anomalies et de sécuriser les infrastructures sans déployer d’équipages humains.

Cette technologie s’appuie sur les avancées en IA embarquée et en connectivité satellitaire, qui auraient atteint un point d’inflexion.

La capacité réelle de ces systèmes à fonctionner pendant des mois dans des conditions océaniques difficiles sans défaillance reste toutefois une question ouverte.

Malgré cette incertitude, des lettres d’intention signées représentant plus de 4 millions de dollars témoignent d’un intérêt du marché.

Les déploiements effectifs permettront néanmoins de vérifier si les robots tiennent leurs promesses.

L’océan se trouve au cœur de la transition énergétique, du commerce mondial et de la résilience climatique. Pourtant, l’histoire regorge de technologies marines ambitieuses qui ont échoué face à l’eau salée, aux tempêtes et aux organismes marins.

Bubble Robotics avance une thèse convaincante, mais l’autonomie persistante en mer est une promesse qui exige des preuves, et pas seulement des communiqués de presse.