Apple Maps lancé trop tôt, Siri à la traîne… Tim Cook admet enfin l’erreur qui continue de hanter Apple

Tim Cook a déclaré regretter le lancement chaotique d’Apple Plans en 2012

Le PDG d’Apple affirme que l’entreprise a tiré des leçons de ses erreurs

Pourtant, la refonte de Siri semble désormais retardée de plus de deux ans

Tim Cook quitte ses fonctions de PDG d’Apple après 15 ans à la tête de l’entreprise. Après une telle durée, il est légitime de penser qu’il existe quelques épisodes regardés avec regret. Il y en a effectivement un, révélé récemment aux employés d’Apple lors d’une réunion interne dont le contenu a fuité — même si un autre choix aurait peut-être pu être fait.

S’exprimant devant les employés, Cook a désigné le lancement catastrophique d’Apple Plans en 2012 comme sa « première très grosse erreur », selon un compte rendu de Bloomberg. Et pour cause : dans de nombreuses régions du monde, la version initiale d’Apple Plans était si défaillante — itinéraires erronés, lieux mal nommés, images satellites inexactes, et bien d’autres problèmes — que Cook a dû présenter des excuses publiques, chose rare. Scott Forstall, dirigeant d’Apple en charge de Plans, a été contraint de quitter l’entreprise.

Toujours selon Bloomberg, Cook a résumé ce démarrage calamiteux en ces termes : « Le produit n’était pas prêt, et nous pensions qu’il l’était parce que nous testions davantage des éléments locaux. » Autrement dit, Apple n’a pas vu la situation dans son ensemble : l’entreprise s’est concentrée sur des détails précis dans des zones proches d’elle, au point d’en négliger les problèmes plus larges qui affectaient le service.

Cela étant dit, comme toute erreur constructive, le déploiement d’Apple Plans a constitué, selon Cook, une « expérience précieuse » pour l’entreprise. « Nous nous sommes excusés, et nous avons dit : “Allez utiliser d’autres applications de cartographie. Elles sont meilleures que la nôtre.” Et cela a été une leçon d’humilité », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Mais c’était la bonne décision pour nos utilisateurs. C’est un exemple du fait de placer l’utilisateur au centre des décisions que nous prenons… Aujourd’hui, nous avons la meilleure application de cartographie au monde. Nous avons appris la persévérance, et nous avons fait exactement ce qu’il fallait après avoir commis l’erreur. »

Cook a également cité d’autres échecs parmi ses regrets, comme le chargeur AirPower abandonné et le projet de voiture autonome finalement annulé. Il a toutefois souligné qu’Apple avait globalement évité les rappels massifs de produits et les annulations retentissantes qui ont affecté d’autres entreprises ces dernières années.

Apple a-t-elle réellement retenu la leçon ?

(Image credit: Apple)

Si Cook présente le lancement prématuré d’Apple Plans comme une « expérience précieuse », cela ne signifie pas pour autant qu’Apple ait évité de répéter la même erreur. Un rappel en a été donné cette semaine lorsque Google a révélé que la version remaniée de Siri — alimentée au moins en partie par Google Gemini — n’arriverait que plus tard en 2026.

Pourquoi est-ce problématique ? Apple a initialement présenté la nouvelle version de Siri en juin 2024, en promettant qu’Apple Intelligence permettrait à l’assistant de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, d’interagir au sein des applications, et bien plus encore. Pourtant, ces fonctionnalités n’arriveront pas avant de nombreux mois. Et lorsqu’elles seront finalement disponibles, elles le seront avec plus de deux ans de retard par rapport aux annonces initiales.

Affirmer qu’un lancement prématuré constituait une erreur majeure et qu’il a permis d’en tirer des enseignements suppose d’en apporter la preuve concrète. L’épisode Siri — où Apple semble avoir été prise de court par l’émergence de ChatGPT et a réagi dans la précipitation, en présentant ce qui ressemblait davantage à des maquettes séduisantes qu’à un produit finalisé — suggère que la leçon d’Apple Plans n’a peut-être pas été pleinement intégrée.

Cela ne signifie pas que le problème soit récurrent chez Apple. L’entreprise s’est montrée remarquablement cohérente lorsqu’il s’agit d’annoncer un produit ou une fonctionnalité, puis de concrétiser cette annonce. Néanmoins, il est difficile de ne pas noter la coïncidence entre les propos de Tim Cook sur un produit lancé trop tôt et le rappel, cette même semaine, d’une refonte de Siri largement mise en avant alors qu’elle était loin d’être prête.

Aucun dirigeant technologique n’est irréprochable, et comparé à certains de ses homologues, Tim Cook apparaît presque exemplaire. Mais Apple Plans comme Siri le démontrent : il ne suffit pas d’affirmer des principes, encore faut-il les appliquer.