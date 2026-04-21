Apple sort vainqueur d’une bataille juridique… et une fonction clé pourrait revenir sur l’Apple Watch

L’interdiction de la fonction de mesure de l’oxygène sanguin de l’Apple Watch a été annulée

Un juge a désormais rejeté l’appel visant à rétablir cette décision

Les utilisateurs d’Apple pourraient bientôt voir revenir pleinement la fonction d’oxygène sanguin

Apple est engagé depuis longtemps dans un litige avec l’entreprise de technologies médicales Masimo au sujet de ses montres connectées haut de gamme, cette dernière affirmant que les meilleures Apple Watch enfreignent ses brevets.

En décembre 2023, cela a conduit à une interdiction d’importation de plusieurs modèles d’Apple Watch aux États-Unis, notamment l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Mais dans un revirement majeur, cette décision juridique a récemment été annulée — et un juge a désormais refusé d’examiner l’appel de Masimo, ce qui constitue une victoire importante pour Apple.

Plus précisément, Masimo avait demandé à la Commission américaine du commerce international (ITC) de rétablir l’interdiction d’importation récemment levée concernant les modèles d’Apple Watch. Cette décision, rendue en mars, concluait que les appareils d’Apple n’enfreignaient pas les brevets de Masimo. Mais un juge de l’ITC a désormais refusé d’accéder à la demande de Masimo (selon Reuters), et l’affaire est donc close.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Tout simplement qu’il devrait bientôt être possible d’acheter une Apple Watch avec la fonction de mesure de l’oxygène sanguin activée. Pour celles et ceux qui souhaitent acquérir une Apple Watch et pour qui ce type de suivi médical est important, il s’agit d’une excellente nouvelle.

Même si cette évolution récente semble mettre un terme aux allers-retours entre les deux entreprises, Masimo dispose encore d’autres options. L’entreprise pourrait saisir la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral, bien qu’elle n’ait pas encore indiqué si elle comptait le faire. L’avenir dira jusqu’où elle souhaite aller avant de mettre fin à ce différend.

Pas encore terminé

(Image credit: Future)

La décision judiciaire initiale contre Apple avait contraint l’entreprise de Cupertino à désactiver la fonction de mesure de l’oxygène sanguin sur ses meilleures Apple Watch, privant totalement les utilisateurs de cette possibilité essentielle de suivi de santé.

Par la suite, Apple avait mis en place une solution de contournement permettant aux utilisateurs d’effectuer une mesure d’oxygène sanguin sur leur montre, puis d’afficher le résultat sur leur iPhone, ce qui aurait permis de respecter le jugement. Toutefois, cette solution restait inférieure à la possibilité de mesurer son taux d’oxygène et d’afficher le résultat directement sur le même appareil.

Désormais, avec le rejet de l’appel de Masimo, tout cela ne devrait plus être nécessaire. La voie est libre pour qu’Apple rétablisse la fonction de mesure de l’oxygène sanguin sur ses montres connectées et redonne accès à un outil qui faisait défaut sur ses appareils.

À la suite du rejet de l’appel de Masimo, Apple a déclaré : « Nous remercions l’ITC pour sa décision, qui nous permet de continuer à proposer cette importante fonctionnalité de santé à nos utilisateurs. Depuis plus de six ans, Masimo mène une campagne juridique incessante contre Apple, et la quasi-totalité de ses revendications ont été rejetées. »

Cependant, Masimo pouvant encore faire appel — et Apple ayant elle-même fait appel d’un jugement distinct de 634 millions de dollars perdu en novembre 2025 — il est possible que ce long feuilleton ne soit pas encore totalement terminé.