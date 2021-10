Microsoft souhaite que vous gardiez votre future Surface Pro longtemps, très longtemps

Par le passé, Microsoft a toujours été inébranlable sur ses politiques de réparation. Cependant, la firme de Redmond semble revenir sur ses décisions et envisage désormais un support client plus souple et des équipes R&D dédiées à rendre son matériel plus facilement remplaçable. Des changements qui devraient profiter aux tablettes et 2-en-1 de la gamme, à l’instar de la Surface Pro 8.

En juin 2021, la société a organisé une réunion d'investisseurs puis s’est engagée à améliorer son image environnementale et sociale, en permettant aux utilisateurs des produits Surface de réparer plus facilement ces derniers. Il s'agirait notamment de rendre les pièces desdits ordinateurs plus accessibles - mais aussi de mettre à la disposition des futurs acheteurs davantage de ressources pour aider à lutter contre l’obsolescence programmée.

C'est la première fois qu'un fabricant américain accepte de telles conditions sous la pression de ses investisseurs, mais ce ne sera probablement pas la dernière si l'on en croit les tendances récentes. Par exemple, en septembre dernier, la société de fonds communs Green Century a déposé deux résolutions de droit à la réparation. La première avec Apple et la seconde avec Deere & Co, un équipementier pour entreprises agricoles.

Des mesures immédiates

Microsoft a accepté d'examiner une stratégie contributive à la lutte contre le changement climatique et à la réduction de ses déchets électroniques. Une étude en cours évaluera les impacts sociaux et servira à "déterminer de nouveaux mécanismes pour accroître l'accès à la réparation, notamment pour les appareils Surface et les consoles Xbox", comme l'indique un récent communiqué. Microsoft devra ensuite partager ces conclusions d'ici mai 2022 et y donner suite dès la fin de cette même année.

Dans des déclarations faites à Tom's Hardware, un porte-parole de Microsoft a rappelé les engagements déjà actés de l’entreprise : "Nous estimons que nos clients ont droit à des options de réparation plus fiables. Nous fournissons actuellement aux clients des services de réparation de haute qualité, avec un accent mis sur la sécurité des utilisateurs".

Il est trop tôt pour dire si cela signifie que les appareils Surface auront une durée de vie plus pérenne grâce à ces mesures. Mais, cela s'annonce plutôt bien. La Surface Pro 8 dispose d'un SSD remplaçable par l'utilisateur considéré comme facile d'accès, aussi espérons qu’il s’agisse d’un nouveau pas dans la bonne direction pour Microsoft.

