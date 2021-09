Microsoft annonce les Surface Go 3, Surface Laptop Studio, Surface Pro 8 avant le lancement de Windows 11

Microsoft a officiellement annoncé une vaste gamme de nouveaux produits Surface, apportant des mises à niveau très attendues à ses produits existants (tels que la Surface Pro 8), ainsi que quelques véritables surprises.

L’introduction la plus accrocheuse a été celle du Surface Laptop Studio, un ordinateur portable destiné aux créatifs, doté d'un écran tactile de 14,4 pouces retirable et inclinable. Avec une résolution "PixelSense" de 2 400 x 1 600 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, il pourrait aussi faire des heureux chez les gamers.

Du point de vue matériel, il semble assez impressionnant avec des processeurs Intel de 11e génération couplés à un GPU Nvidia RTX 3050 Ti avec 4 Go de mémoire GDDR6. Des haut-parleurs Dolby Atmos, une webcam 1080p, 16 ou 32 Go de RAM et un SSD stockant jusqu'à 2 To de contenus complètent les caractéristiques.

(Image credit: Microsoft)

Son design rappelle celui d'une tablette, comme l'iPad Pro ou la Surface Pro 7, avec un clavier connecté (celui-ci n’est pas déclipsable en revanche).

Le Surface Laptop Studio sera accessible au début de l’année 2022 en France. Nous ne connaissons actuellement que son prix américain : 1 599 $.

(Image credit: Microsoft)

La Surface Pro 8 monte en puissance

La Surface Pro 8 a également défilé au cours de la conférence Microsoft. Sans surprise, puisque la Pro 7 compte maintenant deux ans et que nous lui prédisions une héritière depuis quelques temps.

Si l'on en croit la communication, l’attente en valait la peine puisqu’il s’agirait de la "Pro la plus puissante de tous les temps, offrant deux fois plus de performances que la Surface Pro 7" avec "un CPU 40% plus puissant" et "un GPU 74% plus rapide". Cela est dû au fait que la Surface Pro 8 est équipée de processeurs Intel de 11e génération (avec une puce graphique intégrée Intel Xe) et de 8, 16 ou 32 Go de RAM.

La Surface Pro 8 inclut aussi un écran de 13 pouces de 2 880 x 1 920 pixels, soit 11% plus large avec une résolution supérieure de 10,8 % versus les écrans des générations précédentes. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz peut être ajouté en option.

Microsoft promet en outre jusqu'à 16 heures d'autonomie, la Surface Pro 8 se rechargeant de 0 à 80 % en un peu plus d'une heure. Sa caméra frontale de 5 Mpx et celle arrière de 10 Mpx (toutes les deux Full HD) en font un excellent appareil pour passer ou recevoir des appels vidéo.

Comme pour les appareils Surface Pro précédents, la Surface Pro 8 peut combiner un clavier la transformant en ordinateur portable, mais celui-ci est toujours vendu séparément.

Le prix de départ de la Surface Pro 8 est de 1 179 €. Vous obtiendrez en contrepartie un processeur Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Elle sera disponible en France à partir du 28 octobre.

Il s'agit d'une augmentation tarifaire considérable par rapport à la Surface Pro 7, qui a été lancée à 899 €. Toutefois, il s'agissait d'une configuration avec un processeur Core i3 et 4 Go de RAM.

(Image credit: Microsoft)

La Surface Go 3 plaira aux étudiants

La Surface Go 3 est une autre tablette abordable de Microsoft, offrant à nouveau un design élégant mais à un prix plus réaliste pour beaucoup d’utilisateurs. Elle est dotée d'un écran de 10,5 pouces d'une résolution de 1920 x 1280 pixels, de 4 ou 8 Go de RAM et d'un processeur Intel Pentium Gold 6500Y à double cœur ou d'un processeur Intel Core i3-10100Y à quatre cœurs.

Les précédents produits Surface Go ont été d'excellents appareils pour les étudiants, car leurs tarifs plus bas et leur excellente qualité de fabrication les rendent bien adaptés aux écoles et aux collèges, et, espérons-le, la Surface Go 3 poursuivra cette tendance.

(Image credit: Microsoft)

Une chance supplémentaire pour la Surface Pro X

Microsoft nous a également surpris avec une nouvelle Surface Pro X. L'original était une tentative intéressante de Microsoft de créer une tablette Surface Pro alimentée par un processeur ARM sur mesure.

Cependant, la Surface Pro X originale ne nous a pas vraiment soufflés, en raison de son prix élevé et de ses performances médiocres - une plainte commune sur les appareils Windows 10 basés sur ARM, à l'époque de son lancement en 2019.

Donc, nous sommes heureux que Microsoft appuie une autre tentative, et il semble qu'il pourrait améliorer son prédécesseur à plusieurs égards. Pour commencer, il y a un nouveau prix d'entrée de gamme de 899 dollars - beaucoup plus accessible !

La Surface Pro X originale ne proposait qu'une version Wi-Fi + Cellulaire, le nouveau modèle est livré avec une option Wi-Fi (sans connectivité 4G/5G), ce qui contribue à faire baisser son coût final.

Windows 11 on ARM prendra également en charge l'émulation x86 et x64, de sorte que cette mise à niveau devrait avoir accès à une sélection beaucoup plus large d'applications. Le manque d'applications pour l'original constituait en effet un gros problème.

Elle dispose enfin d'un écran de 13 pouces avec une résolution de 2 880 x 1 920 pixels, d'un processeur et d'un processeur graphique SoC personnalisés Microsoft SQ 1 ou SQ 2, d'une mémoire vive de 8 ou 16 Go et d'une autonomie pouvant atteindre 15 heures. A découvrir début 2022, aux côtés du Surface Laptop Studio.

(Image credit: Microsoft)

Oh, et il y a aussi un smartphone inédit !

Microsoft a pour conclure présenté le nouveau Surface Duo 2, son appareil mobile à double écran next-gen, tout en évitant de mentionner la dénomination “smartphone” - alors que sa caractéristique principale est… de passer des appels téléphoniques.

Le Surface Duo 2 adoptera Android 11, la puce Snapdragon 888, introduite sur la plupart des meilleurs smartphones Android de 2021, sera compatible 5G et Wi-Fi 6, intégrera une batterie plus généreuse de 4 449 mAh, 8 Go de RAM et deux écrans 90 Hz de 5,8 pouces chacun. Côté photo, il faudra compter sur un capteur principal et un téléobjectif de 12 Mpx (avec zoom 2x) plus un ultra grand angle de 16 Mpx - il est possible de filmer jusqu’en résolution 4K.

Disponible à partir du 21 octobre, il vous en coûtera 1 599 €.