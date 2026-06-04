SoftBank prêt à injecter 75 milliards d’euros dans le plus grand projet de data centers jamais envisagé en Europe

Un investissement de 75 milliards d’euros de SoftBank permettra jusqu’à 5 GW de capacité en centres de données

L’énergie nucléaire française, la disponibilité du foncier et les politiques publiques sont citées comme moteurs clés

Une coentreprise locale créera une installation de 1 GW et apportera 10 millions d’euros de soutien à l’IA pour les acteurs locaux

Le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, s’est engagé à investir 75 milliards d’euros pour construire ce qui pourrait devenir le plus grand projet d’infrastructure d’IA en Europe, comprenant un réseau de centres de données à travers la France.

Au-delà d’être le plus important investissement de SoftBank dans les infrastructures d’IA en Europe à ce jour, ce projet marque aussi une avancée majeure pour l’Union européenne dans ses efforts pour promouvoir des infrastructures locales et réduire sa dépendance aux géants technologiques américains.

L’ensemble du projet vise une capacité de 5 GW, avec une première phase d’environ 3,1 GW d’ici 2031 dans les Hauts-de-France, pour un coût de 45 milliards d’euros.

SoftBank s’engage à hauteur de 75 milliards d’euros pour soutenir le développement de centres de données en France

Masayoshi Son avait déjà évoqué le potentiel de construction de centres de données en France, en soulignant l’abondance d’électricité nucléaire bas carbone dans le pays. Le président français Emmanuel Macron pousse également activement la France sur le terrain de l’IA en Europe, en mettant en avant sa capacité de production d’énergie, la disponibilité de terrains industriels existants et le soutien de l’État, qui inclut des procédures d’autorisation accélérées pour les projets liés à l’IA.

SoftBank ne mise toutefois pas uniquement sur la France, ayant déjà soutenu un projet de 10 GW dans l’Ohio et un autre de 5 GW à Abu Dhabi. Le groupe fait aussi partie des contributeurs du Project Stargate d’OpenAI, déjà en cours avec une installation à Abilene, au Texas.

« Avec ses capacités industrielles, son vivier de talents et son ambition nationale, la France est idéalement positionnée pour devenir un pôle majeur d’infrastructures d’IA en Europe », a déclaré Masayoshi Son.

Dunkerque, Bosquel et Bouchain deviendront les premiers sites français concernés par ces projets, menés en collaboration avec des partenaires locaux comme SB Energy.

Le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure, a salué cet investissement « Nous sommes fiers de soutenir un investissement qui crée des emplois, renforce notre infrastructure numérique et contribue à notre objectif de souveraineté numérique ».

Dans le cadre de cette annonce, SoftBank a également révélé une coentreprise avec la société française d’infrastructures Sesterce, dans laquelle 1 GW de la capacité totale de 5 GW sera attribué au site de Bosquel.

Un fonds de 10 millions d’euros a aussi été mis en place pour aider les entreprises locales, les écoles, les universités et les organisations communautaires à s’approprier l’IA.