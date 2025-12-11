Trump relance les exportations de puces Nvidia vers la Chine : une surprise géopolitique

Trump a confirmé auprès du président chinois Xi que l’interdiction d’exportation des puces Nvidia H200 était levée

Les puces avancées comme les Blackwell et Rubin restent, elles, soumises aux restrictions

AMD, Intel et d’autres entreprises pourraient prochainement bénéficier d’autorisations similaires

Le président Donald Trump a officialisé la reprise des exportations de certaines puces électroniques vers la Chine et d’autres pays concernés, notamment les modèles H200 de Nvidia.

Ces exportations seront limitées à des clients commerciaux approuvés, selon des conditions jugées compatibles avec la sécurité nationale des États-Unis. Par ailleurs, Washington entend prélever une taxe de 25 % sur chaque exportation de H200.

Cela dit, cette autorisation se limite uniquement aux puces H200. Les modèles plus récents de Nvidia, comme les Blackwell et Rubin, restent interdits à l’exportation vers la Chine.

Trump autorise les exportations de Nvidia H200 vers la Chine

« J’ai informé le président Xi, en Chine, que les États-Unis autoriseraient Nvidia à expédier ses produits H200 à des clients approuvés en Chine et dans d’autres pays, selon des conditions garantissant le maintien d’une forte sécurité nationale », a écrit Trump sur Truth Social.

Selon lui, la taxe de 25 % sur chaque exportation permettra de « soutenir les emplois américains, renforcer l’industrie manufacturière nationale et bénéficier aux contribuables américains ».

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a indiqué que la part de marché de l’entreprise en Chine – estimée à 95 % – s’était pratiquement effondrée au cours de l’année 2025. L’action Nvidia a légèrement progressé après l’annonce de Trump.

Dans son message, Trump en a également profité pour critiquer Joe Biden, l’accusant d’avoir « contraint les grandes entreprises américaines à dépenser des milliards de dollars pour concevoir des produits dégradés que personne ne voulait », ce qui aurait, selon lui, nui à l’innovation nationale.

Même si les dernières générations de puces Nvidia restent interdites à l’exportation, Trump a promis que des autorisations similaires seraient prochainement accordées à AMD, Intel et à d’« autres grandes entreprises américaines ».

La Chine aurait réagi favorablement à cette décision, d’après les déclarations de Trump.

Nvidia a salué cette mesure dans un communiqué relayé par Reuters, déclarant que « proposer les H200 à des clients commerciaux approuvés par le Département du commerce représente un compromis intelligent et bénéfique pour l’Amérique ».