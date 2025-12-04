Trump se heurte à son propre camp sur l’IA : le grand projet déraille

Trump affirme qu’une régulation fédérale éviterait un « patchwork » d’États

Des parlementaires estiment que les États sont mieux placés pour réagir rapidement

Trump accusé de prendre parti pour les géants de la tech

Dans un message publié sur Truth, le président a déclaré : « La sur-réglementation des États menace de faire dérailler ce moteur de croissance majeur… Si rien n’est fait, la Chine nous rattrapera facilement dans la course à l’IA. »

Un projet de décret en cours d’examen par l’équipe Trump prévoit de sanctionner les États qui adopteraient des lois « restrictives » sur l’IA, en limitant leur accès aux financements pour le haut débit.

Les élus républicains se sont généralement opposés à l’idée de passer outre les lois des États, invoquant les principes de souveraineté locale et de fédéralisme. Plus de 200 législateurs au niveau des États ont demandé au Congrès de rejeter toute tentative de préemption, affirmant que les États étaient mieux positionnés pour répondre rapidement aux enjeux technologiques émergents.

« Une interdiction générale des régulations locales sur l’IA et les systèmes de décision automatisés couperait court aux débats démocratiques en cours dans les assemblées d’États, et imposerait une pause brutale dans l’élaboration de politiques au moment même où les collectivités cherchent des solutions adaptées », ont-ils écrit.

Du côté démocrate, certains ont mis en garde contre le risque d’offrir aux géants de la tech un « congé de plusieurs années » sans supervision locale.

Les critiques estiment que la mesure fédérale proposée empêcherait les États de répondre aux risques émergents liés à l’IA, mettant en danger les enfants, les travailleurs, les infrastructures critiques et l’environnement.

Malgré un vote écrasant à 99 contre 1 rejetant la modification, Trump a ensuite été accusé de se ranger du côté des grandes entreprises technologiques.

« Il faut l’intégrer dans le NDAA ou faire passer une loi séparée, et plus personne ne pourra rivaliser avec les États-Unis », a-t-il conclu sur Truth.