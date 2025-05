Google Android XR : l'un des gadgets les plus excitants, mais le casque ne convainc pas

Android XR a été présenté par Google lors de la conférence I/O 2025

L’interface repose largement sur l’intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités comme la traduction instantanée

Le casque intrigue, mais ce sont les lunettes qui retiennent vraiment l’attention

Google a enfin levé le voile sur Android XR à l’occasion de l’I/O 2025, dévoilant ce que le système pourra offrir lorsqu’il sera lancé sur les casques et lunettes Android XR d’ici la fin de l’année.

Tout n’a pas encore été montré, mais un élément central se détache déjà : Google Gemini. Cette approche fondée sur l’intelligence artificielle a été illustrée sur les deux types d’appareils – les lunettes de réalité augmentée et les casques de réalité mixte.

Côté casque, Google a rendu publique une démonstration du projet Moohan, jusqu’ici réservée à la presse et aux experts tech. On y retrouve les atouts classiques de ce type d’appareil, comme l’affichage immersif facilitant le multitâche. Une scène montre un utilisateur en train de consulter YouTube, Google Maps et un blog de voyage pour préparer un séjour.

À un moment marquant, cet utilisateur demande à Gemini de « l’emmener à Florence ». L’assistant répond en lançant la carte 3D immersive de Google, offrant une vue aérienne de la ville et de ses monuments emblématiques – dont la cathédrale Santa Maria del Fiore, bien connue des amateurs d’Assassin’s Creed 2.

Mais ce sont les lunettes qui ont réellement volé la vedette. À travers plusieurs exemples concrets, Google a mis en avant la façon dont Android XR peut simplifier le quotidien grâce aux commandes sans les mains et à l’affichage tête haute.

Il devient possible de rédiger et d’envoyer des messages, de profiter de traductions en temps réel avec sous-titres affichés à l’écran, de rechercher des lieux via Google Maps puis de suivre les directions, ou encore de prendre des photos avec l’appareil intégré aux lunettes et d’en voir un aperçu immédiatement.

Cela rappelle fortement les lunettes Ray-Ban de Meta, et correspond exactement à ce que beaucoup attendent des futures lunettes connectées de la marque, qui devraient être dévoilées dans les mois à venir.

En ce qui concerne les casques, les attentes étaient sans doute plus élevées. Android XR semble prometteur, mais aucun élément n’indique encore clairement qu’il se positionne au-dessus – ou même à égalité – de la concurrence (coucou Meta Quest 3). Il reste un espoir que certains défauts soient corrigés d’ici à la sortie publique du projet Moohan, encore annoncée de façon vague pour « plus tard cette année ».

Pour l’instant, le casque semble surtout jouer les seconds rôles face à la véritable star d’Android XR : les lunettes.

Non seulement la majorité des fonctionnalités d’Android XR (et elles paraissent vraiment utiles) ont été pensées pour un usage en continu, mais Google semble déjà proposer une large gamme de matériel.

Samsung planche sur sa propre version Android XR, tout comme Xreal avec son projet Aura, sans oublier les marques de lunettes tendance comme Gentle Monster et Warby Parker. Et le fait que Google parle d’un lancement « en partenariat avec ces marques pour commencer » laisse présager l’arrivée d’autres acteurs.

Cette diversité est précieuse à deux niveaux.

D’une part, la concurrence incitera à maintenir des prix accessibles. Les lunettes connectées avec écran de Meta sont annoncées à plus de 1 000 dollars, avec des estimations autour de 1 300 à 1 400 dollars – soit environ 1 150 à 1 250 euros.

Avec davantage d’acteurs sur le marché, les prix pourraient donc baisser plus rapidement que s’il n’existait que deux modèles au choix.

D’autre part, comme pour tout accessoire de mode, le style reste un critère essentiel. L’aspect pratique compte bien sûr, mais si l’on s’attend à porter des lunettes connectées au quotidien, elles doivent aussi refléter une identité.

En s’associant dès le départ à des marques aux esthétiques aussi opposées que Gentle Monster et Warby Parker, Android XR cherche à séduire un public bien plus large que celui ciblé par les seules Ray-Ban de Meta. L’enjeu est de proposer des modèles adaptés à plusieurs styles de vie.

Le projet Android XR en est encore à ses débuts, et plusieurs informations clés manquent à l’appel. Mais Google frappe déjà fort avec ce nouveau système d’exploitation.

Il faudra suivre de près les prochaines démonstrations et les détails sur les futurs appareils. Pour l’heure, Google a déjà réussi à piquer la curiosité.