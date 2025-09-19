Meta Connect 2025 frappe fort avec 7 nouveautés, dont ses lunettes Ray-Ban

C’est terminé : le Meta Connect 2025 a livré toutes ses annonces. En moins d’une heure, l’événement a été riche en nouveautés et a surtout mis en avant une avalanche de lunettes connectées.

La vedette incontestée fut bien sûr le nouveau modèle Meta Ray-Ban Display, qui apporte enfin un écran aux lunettes intelligentes Ray-Ban déjà bien connues. Le public a également découvert les nouvelles Oakley Vanguard, pensées pour le sport, la deuxième génération des Ray-Ban smart glasses avec plusieurs améliorations, et même un moment où James Cameron a failli gâcher la surprise du prochain casque Quest… avant que Mark Zuckerberg n’apparaisse aux côtés de Diplo.

Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi la conférence en direct, voici un récapitulatif des 7 annonces majeures pour être à jour en quelques minutes.

1. Meta Ray-Ban Display officialisées

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

L’attente était grande et la confirmation a suscité l’enthousiasme : les Ray-Ban de Meta intègrent désormais un écran. Celui-ci permet d’accomplir des tâches du quotidien directement depuis les lunettes, comme consulter ses messages, prévisualiser ses photos ou encore suivre des itinéraires grâce à l’affichage directionnel.

Contrairement à d’autres modèles déjà testés, l’écran est en couleur, ce qui le rend plus pratique que les lunettes dotées d’affichages monochromes. Côté autonomie, Meta annonce jusqu’à six heures d’utilisation mixte et environ trente heures grâce à l’étui de recharge pliable.

Le seul bémol : un design jugé un peu massif. Toutefois, les premiers essais confirment un confort équivalent à celui des précédents modèles.

Prix de départ : 799 dollars (prix français à confirmer). Lancement prévu aux États-Unis le 30 septembre, avec une arrivée en France au début de l’année 2026.

2. Un bracelet connecté Meta Neural Band

(Image credit: Meta)

Avec les nouvelles lunettes Ray-Ban Display, un bracelet inédit fait son apparition : le Meta Neural Band.

Ce bracelet EMG détecte les mouvements de la main pour contrôler les lunettes, même avec des gestes très subtils.

Selon Meta, son efficacité repose sur des algorithmes de deep learning développés à partir de données fournies par près de 200 000 participants volontaires. Autrement dit, il devrait fonctionner immédiatement pour la quasi-totalité des utilisateurs.

Doté d’une autonomie annoncée de 18 heures et d’une certification IPX7, il résiste à de fortes pluies (mais pas à une immersion prolongée).

3. Ray-Ban Gen 2 en renfort

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En parallèle, Meta a dévoilé la seconde génération de ses Ray-Ban smart glasses, présentées comme les lunettes IA les plus vendues au monde (données de juillet 2025).

Le design reste inchangé, mais les évolutions sont notables : une autonomie doublée (jusqu’à huit heures) et une capture vidéo en 3K Ultra HD. Les modèles de première génération restent disponibles au tarif actuel, tandis que les Gen 2 démarrent à 419 € (hors verres spécifiques dont le prix sera précisé plus tard).

4. Oakley Vanguard, l’alliée sportive

(Image credit: Meta)

Meta ne s’est pas contenté de ses lunettes connectées Ray-Ban. Avec son autre partenaire EssilorLuxottica, la marque Oakley a dévoilé un nouveau modèle : les Oakley Vanguard, qui succèdent aux HSTN lancées plus tôt cette année.

Ces lunettes de sport adoptent un design enveloppant proche d’une visière, déplaçant la caméra depuis la branche – comme sur les autres modèles de Meta – vers le centre, directement sur le pont nasal.

Elles intègrent les verres PRIZM d’Oakley, conçus pour renforcer le contraste de la vision et faciliter la détection des variations de terrain en course ou à vélo. De quoi mieux anticiper les obstacles. Contrairement aux HSTN, davantage orientées mode, les Vanguard misent surtout sur l’accompagnement sportif grâce à plusieurs innovations technologiques.

Première nouveauté : elles embarquent les « haut-parleurs les plus puissants » jamais intégrés à des lunettes Meta. Plus précisément, elles délivrent 6 dB supplémentaires par rapport aux HSTN, un atout pour entendre les indications vocales même face au vent à 50 km/h.

Deuxième point fort : leur compatibilité avec l’application Meta AI permet une intégration avec les appareils Garmin et Strava. Il devient alors possible de demander « Hey Meta, quel est mon rythme cardiaque ? » ou « Hey Meta, comment je me débrouille ? » pour obtenir en temps réel des données de performance et savoir si l’effort reste maîtrisé ou en bonne voie pour un record personnel.

Enfin, une fonction d’auto-capture vidéo a été ajoutée. Les lunettes enregistrent automatiquement dès que l’utilisateur atteint une nouvelle distance, franchit un palier de fréquence cardiaque ou grimpe à une altitude inédite. Une manière idéale de documenter un marathon ou une sortie sportive marquante.

5. Meta enrichit l’expérience de contenu sur Quest

(Image credit: Future)

Si les lunettes connectées occupaient le devant de la scène lors de Meta Connect, Mark Zuckerberg n’a pas oublié la gamme de casques VR Quest. Cette année, l’accent est mis sur le divertissement, au-delà des jeux en réalité virtuelle comme les titres Star Wars ou le prochain Deadpool VR.

La nouveauté s’appelle Horizon TV, un portail centralisé dans les casques Quest pour découvrir des contenus variés. Grande annonce : l’arrivée de Disney+, qui permettra un accès direct aux films et séries phares de la plateforme. De plus, Horizon TV prendra en charge le Dolby Vision d’ici la fin de l’année, complétant le son Dolby Atmos déjà présent, pour offrir une immersion encore plus réaliste.

6. James Cameron a failli gâcher la surprise de Meta sur Quest

(Image credit: Future)

Le réalisateur mondialement connu James Cameron est monté sur scène pour promouvoir les performances du Quest comme machine de divertissement domestique. À cette occasion, il a révélé qu’un extrait 3D exclusif d’Avatar : Fire and Ash est disponible dès maintenant dans Horizon TV pour une durée limitée.

Mais ce qui a retenu le plus d’attention, c’est sa proximité avec une révélation majeure concernant le futur casque VR de Meta. Même s’il n’a rien laissé filtrer de concret, ses propos laissent penser qu’après une édition 2025 tournée vers les lunettes connectées, l’événement Meta Connect 2026 sera largement consacré à la réalité virtuelle. Réponse dans 365 jours.

7. De grandes évolutions VR à l’horizon

(Image credit: Future)

Meta n’a pas totalement relégué la réalité virtuelle au second plan. En parallèle d’Horizon TV, l’entreprise a annoncé une refonte de son Horizon Studio et présenté son tout nouveau Horizon Engine.

Développé « à partir de zéro » et optimisé pour donner vie au métavers, Horizon Engine promet de meilleures performances graphiques et une vitesse accrue. Une annonce ambitieuse qui pourrait rapprocher la vision de Meta d’une concrétisation tangible.

Quant à Horizon Studio, le hub créatif pour les développeurs et créateurs, il bénéficie d’une série d’outils d’IA. Bientôt, un agent IA sera capable de générer un monde virtuel entier à partir de quelques instructions textuelles simples. Une innovation qui demandera à être testée sur le terrain.