Meta et Oakley lancent enfin leurs 6 modèles de lunettes intelligentes

Meta et Oakley ont lancé leurs lunettes connectées en édition non limitée

Elles sont disponibles en précommande avant une sortie prévue le 26 août

Leur prix de départ est fixé à 439 €

Oakley et Meta viennent de dévoiler leurs six modèles de lunettes connectées HSTN en édition non limitée. Tous sont déjà disponibles en précommande avant leur lancement du 26 août.

Les tarifs ont également été révélés. Les modèles les moins chers – monture noire avec verres transparents, ou monture gris chaud avec verres PRIZM ruby – s’affichent à 439 €. Viennent ensuite les versions à 489 € – montures noires avec verres PRIZM noirs polarisés, ou montures brun fumé avec verres PRIZM deep water polarisés.

Au Royaume-Uni, les lunettes noires avec verres polarisés noirs sont affichées à 499 £, probablement une erreur, car leur prix est identique à celui du modèle brun fumé ailleurs. Meta a été contacté pour clarifier ce point.

Enfin, les deux versions les plus onéreuses – hors éditions limitées déjà existantes – sont proposées à 549 €. Il s’agit du modèle noir avec verres à transition transparent-améthyste, ou du modèle transparent avec verres à transition transparent-gris.

(Image credit: Oakley / Meta)

Un test de ces Oakley est prévu prochainement, mais trois raisons principales peuvent déjà motiver l’achat. Premièrement, leur design sportif.

La forme de la monture relève du goût de chacun, mais les verres PRIZM d’Oakley sont particulièrement utiles pour certains sports. Par exemple, les verres ruby offrent un contraste appréciable pour la randonnée ou le golf.

Ensuite, le matériel embarqué. L’appareil photo en vue subjective n’est pas le plus performant, mais ce type de lunettes se révèle idéal pour les concerts ou les voyages, permettant de capturer des souvenirs sans avoir à passer par l’écran d’un téléphone. Les haut-parleurs intégrés à oreilles ouvertes ajoutent un confort, en diffusant de la musique tout en gardant l’utilisateur attentif à son environnement.

Enfin, il faut mentionner les atouts de Meta AI. L’assistant intégré aux lunettes s’est montré très utile comme guide touristique ou outil d’apprentissage. Il a par exemple permis d’obtenir des informations sur des monuments visités en Italie, comme à Pompéi, et de traduire rapidement des panneaux avec une bonne précision.

(Image credit: Meta)

Un frein subsiste toutefois : la présence des lunettes connectées Ray-Ban.

Ces dernières ne sont pas aussi sportives et ne profitent pas des avancées techniques des Oakley, mais elles suffisent largement aux besoins de nombreux utilisateurs. Leur prix plus abordable – à partir de 329 € – peut aussi peser dans la balance.

Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas des lunettes connectées, les Oakley représentent une alternative séduisante, malgré un tarif plus élevé. Le mieux reste d’essayer différents modèles en magasin afin de trouver celui qui correspond le plus à ses attentes.