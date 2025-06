Ces lunettes intelligentes, capables de s’ajuster automatiquement, pourraient faire disparaître les verres bifocaux

La startup finlandaise IXI travaille sur des lunettes à verres autofocus

Des capteurs intégrés suivent les mouvements des yeux

Des verres à cristaux liquides ajustent la mise au point selon ce que l’on regarde

Plisser les yeux pour lire un panneau, incliner la tête pour voir quelqu’un, baisser le regard pour déchiffrer un menu : pour des millions de personnes atteintes de presbytie, porter des lunettes reste un compromis permanent. Une nouvelle génération de lunettes intelligentes entend cependant clarifier les choses, grâce à des verres autofocus.

La jeune pousse finlandaise IXI fait partie des entreprises qui développent des montures à optique adaptative. Ses lunettes utilisent de minuscules capteurs pour détecter la direction du regard, puis ajustent les verres à cristaux liquides en fonction de la distance. Résultat : il devient possible de passer d’un écran de téléphone à un match de sport en une fraction de seconde.

Et cela, sans que cela ne se voie. L’objectif d’IXI est de concevoir des lunettes qui ressemblent à s’y méprendre à une paire classique, avec une électronique suffisamment discrète pour s’intégrer dans les branches. Ces modèles ne remplaceront peut-être pas totalement les lunettes actuelles, mais ils éviteront au moins de devoir porter un casque encombrant..

Regarder autour de soi

Pour corriger la presbytie, la solution la plus courante aujourd’hui reste les verres bifocaux. Ce type de verre se divise en deux zones : l’une pour la vision de loin, l’autre pour les objets proches. Il faut alors incliner légèrement la tête pour trouver la bonne portion du verre et pouvoir lire. Un apprentissage pas toujours intuitif, et qui impose des angles de vision parfois contraints.

Les verres progressifs offrent une alternative plus douce, avec une transition graduelle entre les différentes distances, mais ils conservent des zones optimales de netteté. Impossible donc de regarder n’importe où dans le champ sans perte de qualité visuelle. C’est précisément ce que le système d’IXI veut changer.

Au cœur de cette technologie, un duo performant : des capteurs oculaires et un système de verres à réponse rapide. Les capteurs analysent les mouvements des yeux et envoient des impulsions lumineuses inoffensives pour mesurer la distance entre l’utilisateur et l’objet regardé. Ces données sont ensuite transmises aux verres à cristaux liquides, qui modifient leur courbure pour ajuster la mise au point.

D’après IXI, le changement de focale s’effectue en seulement 0,2 seconde. Sachant que l’œil humain met environ 0,4 seconde pour s’adapter naturellement, la transition devrait être imperceptible. Ce gain de réactivité est d’autant plus utile chez les personnes âgées, dont les yeux perdent en souplesse avec le temps – une conséquence directe de la presbytie.

Ce genre d’innovation optique a déjà été évoqué dans les laboratoires de recherche, mais rarement au stade d’un produit commercialisable. IXI figure parmi les premières équipes à tenter une miniaturisation concrète de ce concept pour un usage quotidien. Un projet soutenu par un financement de près de 36 millions de dollars (environ 31 millions d’euros) pour accélérer son développement.

Cela dit, IXI n’est pas seule sur ce créneau. Les entreprises françaises Laclarée et Elcyo travaillent elles aussi sur des modèles de lunettes à focale automatique. À ce jour, aucune des trois n’a encore lancé de version grand public, signe que certains défis technologiques restent à surmonter.

Des verres médicaux de ce type doivent répondre à des normes très strictes avant d’être commercialisés. Leur fiabilité mécanique est aussi un enjeu, notamment en cas de pièces mobiles. Se pose également la question de l’alimentation électrique : comment intégrer des batteries sans alourdir la monture ni compromettre le confort de port ?

Malgré ces obstacles, la promesse reste forte : une seule paire de lunettes capable de remplacer à la fois les verres de lecture, les verres de loin et les bifocaux. Une avancée vers des lunettes véritablement intelligentes. Si IXI parvient à concrétiser cette ambition, le geste de regarder par-dessus ses montures pourrait bien appartenir au passé.