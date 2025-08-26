Meta décroche un contrat cloud géant de 10 milliards avec Google

Meta s’apprête à conclure un partenariat avec Google Cloud afin de renforcer considérablement son infrastructure

De nouveaux centres de données Meta sont d’ailleurs prévus prochainement

L’entreprise collabore déjà avec AWS et Microsoft Azure

Meta a accepté de dépenser au moins 10 milliards de dollars en services Google Cloud dans le cadre d’un contrat de six ans, marquant ainsi la première grande collaboration entre les deux géants.

Selon deux sources proches du dossier, Meta pourrait utiliser les serveurs et solutions de stockage de Google Cloud pour son infrastructure d’intelligence artificielle, malgré les investissements réalisés dans ses propres centres de données.

Néanmoins, les ambitions de Mark Zuckerberg visant à fournir un maximum de puissance de calcul à chaque chercheur en IA obligent l’entreprise à accélérer sa montée en puissance, en s’appuyant sur l’expérience d’acteurs externes.

Meta va utiliser Google Cloud pour son infrastructure d'intelligence artificielle

Bien que disposant déjà de plus de 20 centres de données opérationnels (et d’autres en construction), Meta doit s’appuyer sur des capacités externes pour mener à bien ses projets à court terme. Une stratégie qui n’est pas inédite pour l’entreprise, puisqu’elle exploite déjà les services d’AWS et de Microsoft Azure. L’arrivée de Google s’inscrit donc dans une stratégie multicloud.

Google Cloud avait d’ailleurs déjà collaboré avec Meta en hébergeant les modèles Llama sur Vertex AI.

Même si Google reste loin derrière Amazon et Microsoft en troisième place sur le marché du cloud, cela ne l’a pas empêché de décrocher un important contrat avec OpenAI début 2025, la société derrière ChatGPT cherchant à diversifier ses partenaires au-delà de Microsoft.

Au deuxième trimestre, Google Cloud a généré 13,6 milliards de dollars de revenus, soit une progression de 32 % sur un an, un rythme bien supérieur à la croissance globale de l’entreprise (+14 %).

Pour 2025, les dépenses prévisionnelles de Meta pourraient atteindre 118 milliards de dollars, dont une large part destinée aux efforts en matière d’intelligence artificielle.

Les revenus de l’entreprise ont bondi de 22 % au deuxième trimestre, un chiffre proche de l’augmentation anticipée de ses dépenses pour 2025.

Parallèlement, malgré ces investissements massifs, les effectifs de Meta ont progressé de 7 % en un an, atteignant près de 76 000 collaborateurs fin juin.

Meta n’a pas immédiatement réagi à la sollicitation de TechRadar Pro. Une source proche de Google a en revanche confirmé l’exactitude des informations.



(Via CNBC)