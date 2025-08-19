OpenAI n’exclut pas la publicité sur ChatGPT, à condition qu’elle reste "sobre et élégante"

ChatGPT pourrait ne pas rester sans publicité indéfiniment

Le responsable de ChatGPT, Nick Turley, a déclaré que des publicités pourraient être intégrées à l’avenir dans certains produits d’OpenAI

ChatGPT pourrait rester sans publicité, mais à quel prix ?

Le responsable de ChatGPT a indiqué qu’OpenAI pourrait envisager la publicité dans ses produits à l’avenir, mais seulement si celle-ci était « réfléchie et de bon goût ».

Dans un entretien accordé à The Verge, Nick Turley, à la tête de ChatGPT, a été interrogé sur la possibilité de voir apparaître des publicités dans le chatbot. S’il s’est montré réticent à répondre, il a tout de même livré sa vision de la publicité pour ChatGPT, sans pour autant l’exclure totalement.

Turley a déclaré : « Puisque vous insistez pour me faire parler des publicités, j’ai appris à ne pas faire de déclarations extrêmes ou définitives sur ce genre de sujet, car il peut exister des marchés où les utilisateurs ne veulent pas payer, et nous souhaitons malgré tout leur proposer les meilleurs services. Dans ces cas-là, d’autres formes indirectes de monétisation pourraient être envisagées. »

Il a ajouté que si la société devait un jour introduire des publicités, cela devrait se faire « avec beaucoup de prudence et de réflexion, car ce qui rend ChatGPT magique, c’est le fait que l’utilisateur obtient la meilleure réponse, sans qu’un acteur extérieur n’interfère ».

Même si ces propos semblent rassurants pour l’avenir d’une expérience ChatGPT sans publicité, Turley a préféré rester diplomate en ne fermant pas complètement la porte : « Je ne vais pas exclure cette possibilité de manière catégorique, mais si cela devait arriver, ce serait avec beaucoup d’attention et de discernement. »

Un point plus encourageant est qu’il semble penser que si OpenAI intégrait des publicités, ce serait probablement dans d’autres produits, et non dans son service phare, qui rassemble aujourd’hui plus de 700 millions d’utilisateurs hebdomadaires.

« Nous développerons d’autres produits, et ceux-ci pourront avoir des dimensions différentes. Peut-être que ChatGPT ne sera jamais un produit avec publicité, car il reste profondément lié aux objectifs de ses utilisateurs », a-t-il précisé.

ChatGPT reste sans publicité, mais les abonnements risquent de se multiplier

Si les propos de Nick Turley donnent des raisons d’espérer un ChatGPT sans publicité dans un avenir proche, la perspective d’une plateforme encore plus cloisonnée par les abonnements laisse planer davantage d’inquiétude.

Tout récemment, ChatGPT a commencé à déployer une fonction de connexion avec Gmail, mais ses capacités les plus avancées restent réservées aux abonnés ChatGPT Pro, avec un abonnement mensuel de 200 dollars.

Avec l’offre ChatGPT Plus à 20 dollars par mois, la différence entre la version gratuite et la version payante est déjà notable. Même si la nécessité pour OpenAI de générer des revenus est compréhensible, payer 240 dollars par an reste une dépense conséquente.

Cette logique interroge sur l’avenir de l’intelligence artificielle, de plus en plus verrouillée derrière des abonnements premium. Google a par exemple proposé des services Gemini AI gratuits pendant un an avec certains modèles de smartphones Pixel, mais passé ce délai, ces fonctionnalités deviennent payantes.

Si les entreprises justifient l’absence de publicité par des abonnements et des versions gratuites limitées, alors l’idée d’un modèle financé par la publicité pourrait séduire davantage qu’on ne l’imagine. Un ChatGPT avec publicités, mais offrant les mêmes fonctionnalités qu’un compte Plus gratuit, semblerait préférable à des tarifs mensuels toujours plus élevés.