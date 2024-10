Paperslate, le bloc-notes numérique made in France, vient chasser sur les terres de Remarkable

Le marché des blocs-notes numériques (ou tablettes à encre électronique) est un domaine qui répond à une problématique bien précise : pouvoir prendre des notes qui intègrent formules mathématiques, dessins et autres schémas impossibles à réaliser avec un clavier d’ordinateur. La solution la plus simple est encore de prendre son stylo, mais depuis quelques années déjà certains acteurs proposent des produits qui permettent d’avoir la souplesse du stylo et les possibilités offertes par le numérique (partage, classement, organisation...).

Paperslate, une entreprise familiale française, se lance donc sur ce marché et compte bien venir trouver sa place parmi tous les modèles qui existent (Kindle Scribe d’Amazon, Kobo Elipsa de Rakuten, Notea de Bookeen, Note Air2 Serie de Boox...). Beaucoup sont plus proches de la liseuse que du bloc-notes numérique mais la référence du domaine reste pour l’instant la Remarkable 2 qui met la barre très haut même si son positionnement prix est contesté, notamment car un abonnement est nécessaire pour pouvoir utiliser le stockage Cloud et la synchronisation automatique.

Le stylet de la Paperslate lors de notre rapide prise en main s'est révélé convaincant et sans latence. (Image credit: Future)

Paperslate veut se distinguer par son prix et quelques fonctions innovantes

Paperslate compte donc sur quelques éléments de différenciation pour s’imposer. Tout d’abord un prix agressif : 349,99€ pour le modèle de base et 429,99€ pour la version Pro, soit beaucoup moins que la Remarkable 2 qui coûte 449€ et 649€ pour sa version Paper Pro (qui intègre la couleur).

L’autre fonctionnalité que Paperslate souhaite mettre en avant est la possibilité d’ajouter des pages blanches au sein d’un PDF. Une fonction basique mais qui peut faire toute la différence puisqu’elle permet d’ajouter une page blanche en regard de la page que l’on souhaite commenter/compléter. Plus besoin de se cantonner à la marge pour ajouter ses notes.

La Paperslate intègre également un système de calques très pratique pour travailler en étapes successives. Au moment de la sauvegarde vous pourrez choisir d’exclure certains calques si vous le souhaitez.

La version que nous avons eu l’occasion de voir était encore en phase de finalisation, nous n’avons donc pas encore une vision complète du produit mais on y trouve toutes les fonctionnalités que l’on est en droit d’attendre de ce genre de produits.

La Paperslate permet d'ajouter une page blanche dans un PDF et ainsi profiter de plus de place pour ajouter ses commentaires. (Image credit: Paperslate)

Paperslate promet des mises à jour régulières

Le fabricant insiste sur sa volonté de faire évoluer son produit avec le temps. Ainsi, l’ajout de la fonction lasso pour déplacer un schéma au sein d’une note est déjà dans les tuyaux et surviendra plus tard via des mises à jour du système qui seront accessibles à tous les utilisateurs.

Mais surtout, Paperslate envisage une offre qui se destine aux professionnels avec, par exemple, la possibilité d’apprendre au système sa propre façon de prendre des notes et ses petits raccourcis personnels. En effet, c’est l’un des problèmes courants lors de la conversion automatique des notes. Selon que son écriture est plus ou moins proche de l’illisible et remplie d’abréviations totalement personnelles, plus d’un logiciel s’y casse les dents et ne saura pas vous restituer un résultat très convaincant. Une mission dont pourrait s’acquitter l’IA. De même, l’équipe réfléchit déjà à l’opportunité de relier la Paperslate à des IA fermées spécifiques selon les professions. Une offre qui impliquera nécessairement un abonnement.

A gauche la Paperslate de base et la version Pro à droite (Image credit: Future)

Les caractéristiques en détail