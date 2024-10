Les caractéristiques de l'iPhone 17 dévoilées, y compris le modèle Air

On n’a généralement pas longtemps à attendre entre le lancement d’une série d’iPhone et l’apparition des premières fuites sur la prochaine, et c’est exactement ce qui se passe avec l’iPhone 16 et l’iPhone 17 – des détails majeurs sur les iPhones de 2025 sont déjà disponibles.

Selon le réputé analyste Apple Jeff Pu (relayé par 9to5Mac), l’iPhone 17 Air (ou iPhone 17 Slim) – censé remplacer l’iPhone 16 Plus – devrait être doté d’un écran de 6,6 pouces, d’une puce A19 fabriquée par Apple, et de 8 Go de RAM.

Ces caractéristiques seront bien sûr suffisantes pour faire fonctionner Apple Intelligence. Le téléphone devrait également être équipé d’une caméra frontale de 24MP et d’une caméra arrière de 48MP, alors même que l’iPhone 16 Plus dispose d’un double module caméra à l’arrière.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de l’iPhone 17 Air, la rumeur dit que ce nouveau modèle de la série iPhone sera sensiblement plus fin que les autres, Apple cherchant à booster les ventes des quatre modèles de la gamme.

Voici ce qui pourrait arriver

L'iPhone 16 Plus pourrait être le dernier de sa catégorie (Image credit: Future)

D’autres détails sur les modèles iPhone 17 ont également fuité, selon Pu. On peut s’attendre à ce que les caractéristiques techniques de l’iPhone 17 soient similaires à celles de l’iPhone 17 Air, tandis que l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max bénéficieront d’une puce A19 Pro et de 12 Go de RAM pour des performances encore meilleures.

Ces prédictions correspondent assez bien à ce que l’on a entendu jusqu’à présent, même si certaines sources indiquent que les 12 Go de RAM pourraient être réservés à l’iPhone 17 Pro Max – probablement en raison de problèmes liés à l’approvisionnement et à la production.

Bien entendu, ce n’est pas la première fuite concernant l’iPhone 17 : on a déjà entendu parler de certaines couleurs qui pourraient être disponibles dans cette série, ainsi que d’un changement dans la configuration des boutons et de quelques améliorations de l’écran.

L’année prochaine pourrait même être celle où nous verrons le premier iPhone pliable – même si la probabilité d’un iPhone 17 Air reste bien plus forte. La nouvelle série iPhone 17 devrait vraisemblablement arriver en septembre 2025.