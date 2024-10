iPhone 16 : Apple omet une nouvelle fois une fonction essentielle

Après cinq années de plaisir en tant qu'utilisatrice d'Android, la curiosité a finalement pris le dessus – cela fait environ une semaine que nous utilisons un iPhone 15 pour nous replonger dans l'univers iOS et améliorer notre contribution à la couverture des produits Apple.

Globalement, le modèle de base de l'année dernière nous a impressionnés. Beaucoup de choses ont changé depuis l'iPhone 5S que nous avions en 2019. En dix ans, entre l'iPhone 5S et l'iPhone 15, Apple a amélioré presque tous les aspects du téléphone, du format d'écran (de 4 à 6,1 pouces) à l'autonomie de la batterie (de quelques heures à quasiment toute la journée) en passant par la connectivité (USB-C!).

Cependant, il reste un élément qu'Apple n'a pas amélioré au cours de cette décennie de développement, et il n'a pas non plus été corrigé avec les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Plus.

Dans l'univers Android, les écrans à 120 Hz sont désormais la norme pour les smartphones haut de gamme, tandis que même les options plus abordables sont souvent équipées d'écrans à 120 Hz ou 90 Hz. De nos jours, les écrans à 60 Hz se trouvent sur les tablettes ou les téléphones d'entrée de gamme les moins chers. Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus semblent, selon les standards actuels, être des exceptions déroutantes.

Apple introduced its ProMotion display technology on the iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

Le débat autour du 60 Hz fait rage chez TechRadar depuis des années ; "Apple, par pitié, ne faites pas ça à l'iPhone 15", écrivait Roland Moore-Colyer, rédacteur en chef des mobiles, avant le lancement du téléphone en 2023. Axel Metz, rédacteur spécialisé dans les téléphones, a quant à lui complètement changé de perspective sur les iPhones après avoir opté pour l'iPhone 15 Pro avec son écran à 120 Hz.

Apple a pourtant démontré sa capacité à produire des écrans à taux de rafraîchissement élevé, comme le prouvent les écrans ProMotion des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Selon notre expérience, plus l'écran est petit, plus l'avantage d'un taux de rafraîchissement élevé est visible, car l'œil doit traiter moins d'espace et perçoit davantage les saccades.

Pour nous, il s'agit simplement de l'exemple le plus flagrant de la stratégie de stratification des produits d'Apple, qui est célèbre pour son manque de précision.

Il n’y a tout simplement aucun avantage pour l’utilisateur à équiper les iPhones d’écrans à 60 Hz, et le Samsung Galaxy S24 prouve qu’un fabricant peut proposer un téléphone haut de gamme avec un écran à 120 Hz pour 899 €, le même prix que l'iPhone 16. Cet exemple réfute en partie les arguments liés au prix des composants ou aux coûts de fabrication.

Alors, pourquoi Apple continue-t-il de vendre des iPhones avec des écrans à faible taux de rafraîchissement ? À notre avis, cela reflète une des stratégies les plus flagrantes de différenciation des produits chez Apple : une décision mûrement réfléchie pour inciter les consommateurs à se tourner vers les modèles plus onéreux, comme l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

C'est d'autant plus dommage, car en dehors de cet aspect, l'iPhone 15 nous a agréablement surpris, et notre test de l'iPhone 16 montre que le modèle de base se rapproche plus que jamais de son homologue Pro. Certes, il est nécessaire de distinguer les modèles standards et Pro, mais dans ce cas précis, Apple maintient cet écart en limitant le modèle de base plutôt qu’en enrichissant ses options premium.

Malheureusement, cette stratégie est courante chez Apple. On observe le même problème avec l’iPad Air et l’iPad Pro, et le MacBook Pro le plus abordable est toujours vendu avec seulement 8 Go de RAM – des décisions qui poussent les utilisateurs vers des options plus coûteuses.

Loin de critiquer Apple, nous apprécions certains de leurs produits, notamment l’iPad, et sommes passés de Windows à Mac l'année dernière. Cependant, cette pratique est, selon nous, l'une des pires habitudes de l'entreprise. Apple s'est forgé une réputation en pensant différemment, mais en matière de taux de rafraîchissement, force est de constater que les autres ont raison.

