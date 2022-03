Test JBL Flip 6

La JBL Flip 6 en résumé

La série d'enceintes Bluetooth JBL Flip a longtemps tenu une place prépondérante dans notre guide d’achat des meilleures enceintes portables. Et le dernier modèle de la société poursuit cette tradition.

La JBL Flip 6 est une enceinte facile à prendre en main, robuste et bien connectée. Elle délivre une très bonne scène sonore et peut diffuser vos playlists favorites dans une pièce intégrale ou sonoriser vos apéros en plein air. Grâce à son indice d’étanchéité IP67, vous pouvez même emporter la Flip 6 à la plage ou au bord d’une piscine.



Ses deux radiateurs passifs garantissent suffisamment de puissance pour fournir des basses puissantes lorsque vous êtes à l'extérieur et qu'il n'y a pas de murs sur lesquels les ondes sonores peuvent rebondir.

Comparée au modèle précédent, la JBL Flip 5, il s’agit d’une amélioration subtile tant en termes de design que de connectivité. Elle est plus robuste et utilise la norme Bluetooth la plus récente, optimisant nettement la qualité sonore. Reste que les deux générations d’enceintes s’avèrent très similaires - et nous vous recommandons de rechercher les dernières offres promotionnelles dédiées à la Flip 5, pour bénéficier du meilleur rapport qualité-prix possible.

N’écartez pas la JBL Flip 6 pour autant. Bien au contraire, c'est une enceinte Bluetooth idéale pour les audiophiles novices - ce grâce à ses commandes simples, sa connectivité impeccable et son application compagnon ultra-pratique. Simplicité est son credo, aussi vous ne trouverez pas de micros intégrés pour invoquer un assistant vocal ou répondre à un appel téléphonique. Oubliez de même toute station de charge pour votre smartphone, ou une quelconque entrée AUX pour l'écoute en filaire. Ah oui, vous devrez composer enfin sans la connectivité Wi-Fi. Cette enceinte diffuse simplement votre musique en Bluetooth, et elle la diffuse bien.

(Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité

Sortie en décembre 2021

Vendue à 139 €

La JBL Flip 6 est sortie en décembre 2021, et elle est disponible à l'achat maintenant pour 139 € exactement. Elle se veut légèrement plus chère que les générations Flip précédentes. La JBL Flip 5, par exemple, coûtait dix euros de moins lors de son lancement en août 2019.



En revanche, la dernière enceinte de JBL s’avère beaucoup plus abordable que notre enceinte Bluetooth préférée, le Sonos Roam, que vous retrouvez à 199 € dans toute bonne enseigne. Un prix mérité, la rivale de Sonos mettant à disposition des fonctionnalités premium comme la connectivité Wi-Fi.



Il existe des enceintes Bluetooth plus économiques sur le marché ; si votre budget est serré, jetez un coup d'œil à des modèles comme l'Anker Soundcore Flare 2 ou le 1More Portable BT Speaker.

(Image credit: TechRadar)

Design

550 g seulement

Des embouts caoutchoutés

Indice de résistance IP67

À première vue, la JBL Flip 6 est presque identique à la Flip 5, avec une structure cylindrique, une grille enveloppante et des radiateurs passifs de chaque côté qui pulsent lorsque vous écoutez votre musique. Notre unité de test nous a été envoyée dans une teinte rouge vive, mais elle s’avère également disponible en noir, bleu et gris. La Flip 5 est proposée dans un grand nombre d'options de couleurs supplémentaires, y compris un motif camouflage militaire, mais nous ne serions pas surpris si JBL ajoute d'autres nuances pour la Flip 6 un peu plus tard dans l’année.

Assez petite pour être porté d'une seule main et pesant 550 g, la Flip 6 se révèle facilement transportable. Elle est livrée avec une sangle sportive que vous glissez sur votre poignet.

La grille d'aspect métallique est flanquée d'embouts caoutchoutés qui protègent les radiateurs passifs de chaque côté de l'enceinte, contre les chocs et les éraflures. Tandis qu'un pied en caoutchouc situé à la base de l'appareil l'empêche de rouler sur la surface qui l’accueillera.

(Image credit: TechRadar)

Au milieu de la grille se trouve le logo JBL en lettres majuscules. Juste au-dessus, vous pourrez accéder à l’ensemble des commandes audio : PartyBoost, volume bas, volume haut et lecture. Nous apprécions le fait que ces commandes soient disposées en relief et surtout tactiles - il est ainsi facile de les actionner, même en situation de faible luminosité.

Sur la partie inférieure de l'enceinte, vous trouverez les boutons d'alimentation et d'appairage Bluetooth, qui s'allument lorsque vous les appuyez - ainsi qu'un port USB-C pour le chargement. Contrairement à la JBL Charge 4, il n'y a pas de port pour charger en parallèle votre smartphone.

La Flip 6 semble tout aussi robuste que le Flip 5, mais cette fois-ci, JBL a introduit la résistance à la poussière en plus de la résistance à l'eau. Son classement IP67 garantit que vous pouvez l’emporter à la plage sans craindre qu'un peu de sable ou une vague ne viennent mettre un terme à son existence.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio

Woofer et tweeter séparé

Basses puissantes

Peut être agressive à des volumes élevés

Si vous recherchez une enceinte Bluetooth au son exceptionnel, capable de remplir une pièce aussi bien que de sonoriser un pique-nique en plein air, la JBL Flip 6 est un excellent choix.

Son woofer en forme d'hippodrome délivre des basses puissantes et des fréquences moyennes riches, tandis qu'un tweeter séparé assure des niveaux élevés de clarté dans les aigus. Les radiateurs passifs situés à chaque extrémité de l'enceinte étendent encore plus les basses pour un rendu satisfaisant, jamais forcé ou avec une sensation de son étouffé.

À l'écoute de la ballade hip-hop Woman de Little Simz, les radiateurs pulsent agréablement tandis que les lignes de basse rebondissent sur l’arrière-plan instrumental. Le rap décontracté de Simz est clair au milieu des accords de piano jazzy. La voix de Cleo Sol, qui ressemble à de la dentelle, apparaît riche et luxuriante, flottant au-dessus de l’accompagnement.

(Image credit: TechRadar)

Malgré sa petite taille, la JBL Flip 6 atteint facilement des volumes élevés, et le son ne se déforme pas lorsque vous augmentez le volume. Avec une bonne gestion des rythmes complexes et des tempos plus prononcés.

Passez à Soft Shock des Yeah Yeah Yeahs, et la section rythmique entraînante des tambours aigus, des synthés pulsés et des lignes de basse martelées sonne toujours aussi juste. La voix flottante de Karen O a une présence naturelle convaincante. En augmentant le volume de ce titre au maximum, on obtient quelques aigus agressifs, mais la performance audio globale demeure chaude et bien équilibrée - avec une excellente clarté.

Si vous voulez booster le son encore plus, vous pouvez utiliser la fonction PartyBoost pour associer deux enceintes JBL compatibles en stéréo, ou plusieurs enceintes (jusqu'à 100, en fait) en mono pour obtenir un mur sonore exceptionnel. Il est dommage que vous ne puissiez l'associer en stéréo qu'à d'autres enceintes Flip 6. La Flip 5 que vous possédez peut-être ne pourra donc être associée qu'en mono. C'est un petit inconvénient pour une grande proposition.

(Image credit: TechRadar)

Autonomie et connectivité

Peut tenir pendant 12 heures

Support Bluetooth 5.1

Application compagnon très pratique

JBL affirme que la Flip 6 devrait durer 12 heures en lecture, entre deux charges. Ce qui s'est avéré exact lors de nos tests. Vous pouvez recharger la batterie en deux heures et demie à l'aide d'un câble USB-C.

La connectivité est assurée par le standard Bluetooth 5.1, ainsi le couplage de l'enceinte avec notre iPhone 13 s’est révélé super rapide et facile. Nous n'avons pas rencontré d'interruption de connectivité gênante lorsque nous utilisions la Flip 6, et il est possible de l'appairer avec deux appareils à la fois, ce qui vous permet de donner les commandes de votre playlist à n’importe quel ami équipé et dévoué à jouer les DJ.

L'enceinte est prise en charge par l'application JBL Portable, qui affiche toute nouvelle mise à jour logicielle disponible, vous laisse régler les paramètres de l'égaliseur plus facilement (avec des curseurs pour les fréquences basses, moyennes et aiguës)... mais aussi d'activer et de désactiver la tonalité de retour ou de consulter le manuel d'utilisation. Vous pouvez enfin exploiter la fonction PartyBoost via cette application.

Faut-il acheter la JBL Flip 6 ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-la si...

Vous aimez vous simplifier la vie

Connectez cette enceinte à une source sonore Bluetooth, appuyez sur "Lecture", et vous êtes prêt à profiter de vos meilleures playlists en intérieur ou en plein air, pendant 12 heures non stop. Vous n'avez même pas besoin d'installer l'application JBL Portable si vous ne le souhaitez pas.

Il vous faut un son puissant

Malgré sa petite taille, la Flip 6 est remarquablement forte, sans aucune perte de clarté sonore - même si les aigus peuvent sembler un peu agressifs.

Vous adorez écouter de la musique sur la plage

Grâce à son indice de résistance à la poussière et à l'eau IP67, un peu de sable ou quelques éclaboussures ne porteront pas atteinte à cette enceinte extrêmement robuste.

Ne l'achetez pas si...

Vous préférez la connectivité Wi-Fi au Bluetooth

Contrairement au Sonos Roam, il n'y a pas d'option pour connecter la Flip 6 à votre réseau domestique pour un streaming musical de meilleure qualité.

Vous avez besoin d'un assistant vocal

La Flip 6 est un produit connecté, certes. Maix relativement basique. Vous ne trouverez pas Google Assistant ou Alexa à bord.

Vous recherchez une station de charge portable

Contrairement au modèle JBL Charge 4, la Flip 6 ne pourra pas recharger la batterie de votre smartphone, tout en vous divertissant musicalement pour patienter.