PS5 Pro : les dernières rumeurs suggèrent un grand bond en avant en termes de puissance

De nouveaux détails ont émergé sur la prétendue PlayStation 5 Pro, qui suggèrent une augmentation massive de la puissance de l'unité de traitement graphique (GPU).

Selon Digital Foundry, de nouveaux documents concernant la prochaine console ont fuité et indiquent que son GPU sera beaucoup plus puissant que celui de la PlayStation 5 originale et de la PS5 Slim.

Plus précisément, la prochaine console de Sony présenterait une augmentation de 227 % des téraflops, soit un bond significatif de 10,23 téraflops à 33,5 téraflops, ce qui laisse présager une augmentation considérable des performances.

« À première vue, il s'agit d'une augmentation de 227 % des performances, mais les mêmes documents de Sony ne suggèrent qu'une augmentation de 45 % du débit réel des jeux », explique Richard Leadbetter, de Digital Foundry. « Une partie de l'explication vient de l'architecture RDNA 3 avec son support FP32 à double émission, qui double la quantité d'instructions traitées, mais qui ne double généralement pas les performances des jeux.

Il semble que la PS5 Pro pourrait également bénéficier d'une augmentation des performances de ray-tracing. La mise à niveau du GPU dépendra également de la structure de son cache, qui connaîtra des changements.

Leadbetter explique que « les 4 Mo de cache L2 par WGP restent inchangés, tandis que le cache L1 double, passant de 128 Ko à 256 Ko, pour s'adapter au plus grand nombre d'unités de calcul par moteur de shaders » - ajoutant que le cache L0 sera également amélioré, passant de 16 Ko à 32 Ko, afin d'améliorer les performances de ray tracing.

En outre, les documents divulgués indiquent que le GPU de la PS5 Pro inclura des fonctionnalités DirectX12 Ultimate qui devaient à l'origine être intégrées à la PS5 originale. Cela prendra la forme d'un « upscaling PSSR » qui, selon Leadbetter, « pourrait être aussi transformateur pour Sony qu'il l'a été pour Nvidia DLSS ».

Sony n'a pas encore officiellement dévoilé la PS5 Pro, mais il est de plus en plus probable qu'une mise à jour arrive bientôt, un rapport datant de mars suggérant que la console bénéficiera d'un saut de génération substantiel et sera « 45 % plus rapide » que la PS5 d'origine.

