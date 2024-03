PS5 Pro : une fuite de caractéristiques suggère un saut de génération substantiel

De présumées spécifications de la PlayStation 5 Pro ont été divulguées en ligne et indiquent une augmentation significative de la puissance offerte par la console de milieu de génération de Sony, dont l'existence n'a pas encore été confirmée.

Une vidéo YouTube récente de Moore's Law is Dead a révélé des détails sur la PS5 Pro - ou 'Trinity', comme elle est supposément appelée en interne - couvrant un large éventail de spécifications et de détails sur la nouvelle machine tirés d'un document de présentation interne.

Certains détails suggèrent des améliorations particulièrement intéressantes et excitantes en termes de performance, avec une note sur la présentation résumant les capacités de la machine : "Lorsqu'elle fonctionne sur Trinity, les titres PlayStation 5 peuvent supporter une résolution et un taux de rafraîchissement plus élevés."

Les documents indiquent que la PS5 Pro sera "environ 45% plus rapide que la PlayStation 5 standard" en termes de puissance de rendu, tandis que le ray tracing bénéficiera d'une énorme amélioration, de deux à quatre fois celle de la PS5 standard. Il est également fait mention d'une GPU de console offrant 33,5 téraflops de puissance - la PS5 standard ayant 10,28 téraflops. Il s'agit d'un bond énorme et représente quelque chose que l'on pourrait voir de génération en génération plutôt qu'une amélioration incrémentale, comme ce fut le cas avec la PS4 Pro de la dernière génération.

Par ailleurs, en dehors des chiffres, le document mentionne également quelque chose appelé "PlayStation Spectral Super Resolution", présenté comme la technologie d'upscaling propre à Sony, ainsi qu'une "architecture personnalisée pour l'apprentissage automatique" et "l'apprentissage automatique PlayStation" qui pourrait permettre "le support de résolutions jusqu'à 8K".

Les informations et rapports ont depuis été corroborés par Insider Gaming, et IGN considère également que les fuites sont légitimes, les deux affirmant que les fuites proviennent du réseau de développeurs de Sony Interactive Entertainment (SIE).

Naturellement, rien n'ayant été officiellement confirmé, ces informations ne devraient pas être prises pour argent comptant. Cependant, si une console PS5 Pro atteint ne serait-ce qu'approximativement ce type de saut en performance lors de son lancement prévu fin 2024, comme le suggèrent les rumeurs, cela représenterait un changement significatif pour une actualisation de mi-génération.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Avec de tels chiffres, il est difficile de ne pas être enthousiaste par ce que cela pourrait signifier pour la prochaine phase des consoles de jeux.