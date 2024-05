Google Pixel 9 : une fuite d'étui montre que nous pourrions avoir trois modèles

Le Google Pixel 8 a été lancé le 4 octobre 2023, et nous nous attendons donc à ce que le Google Pixel 9 apparaisse à cette date ou à peu près cette année - mais quelque cinq mois à l'avance, nous avons déjà un aperçu de notre premier étui Pixel 9.

Cela vient du fabricant d'accessoires Thinborne et de l'équipe d'Android Central, et la suggestion est que le design et les dimensions du Google Pixel 9 ont été confirmés en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement et les partenaires de l'industrie.

Selon les listes d'étuis de Thinborne, il y aura trois modèles : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Cela correspond également à des rumeurs antérieures - apparemment, le modèle XL est le plus grand des trois, comme on peut s'y attendre d'après son nom.

Nous avons précédemment vu des fuites de photos du Pixel 9, et ces boîtiers correspondent à ces images : le Pixel 9 devrait être légèrement plus plat que le Pixel 8, avec un module de caméra arrière qui ressemble plus à une île qu'à une barre.

Rumeurs antérieures concernant le Google Pixel 9

Nous avons déjà vu des fuites d'images du Pixel 9. (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles)

Comme toujours avec les fuites et les rumeurs, il est important de garder à l'esprit que rien n'est certain tant que ce n'est pas officiel. Cependant, le nombre de fuites que nous avons vues pointant dans la même direction signifie que nous sommes assez confiants de savoir à quoi le Pixel 9 va ressembler.

Une autre rumeur que nous avons déjà découverte suggère que le Pixel 9 standard va recevoir un appareil photo supplémentaire à l'arrière cette année, un téléobjectif qui devrait améliorer les capacités de zoom optique du combiné le plus abordable de la série phare.

Il a également été question que le chipset Tensor G4 qui devrait équiper les téléphones Pixel 9 se traduise par une augmentation de l'autonomie de la batterie ainsi que des performances. La prise en charge de la messagerie par satellite a également été prédite pour ces prochains appareils.

Il ne fait aucun doute qu'il y aura d'autres rumeurs et fuites à passer au crible d'ici octobre, mais en attendant, Google I/O 2024 démarre le 14 mai. Nous devrions en savoir plus sur Android 15 lors de cet événement, et il est probable que le Google Pixel 8a soit dévoilé.