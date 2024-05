Puce Apple M4 : les performances en matière d'IA viennent d'être divulguées - des performances douteuses

Lorsqu'Apple a dévoilé le nouvel iPad Pro M4 lors de son événement « Let Loose » du 7 mai, la société a parlé des capacités d'intelligence artificielle (IA) de la puce M4, affirmant qu'elle était plus puissante que n'importe quelle unité de traitement neuronal (NPU) dans n'importe quel PC IA d'aujourd'hui. Les performances de la puce M4 viennent apparemment de faire l'objet d'une fuite dans une nouvelle série de benchmarks Geekbench, et les résultats sont fascinants du point de vue de l'intelligence artificielle.

Par rapport à l'iPad Pro M2 de la génération précédente, le dernier modèle présente une amélioration modeste des performances. Dans le test ML 0.6.0 de Geekbench, qui mesure les capacités d'apprentissage automatique, le nouvel iPad Pro a obtenu un score de 9 234. C'est environ 23 % de plus que le score de 7 511 de l'iPad Pro M2.

Selon Tom's Hardware, l'iPad Pro M4 améliore les performances ML 0.6.0 de la puce M3 d'environ 10 %. Lorsqu'il s'agit de mesurer les opérations par seconde, le M4 est environ 5 % plus rapide que le M3 dans le dernier MacBook Pro lorsque les benchmarks sont convertis et égalisés.

Les résultats de Geekbench n'indiquent pas explicitement qu'ils concernent l'iPad Pro M4, mais les spécifications listées semblent le suggérer, puisque l'iPad testé contient une puce ARM à 10 cœurs et 16 Go de mémoire. Ces caractéristiques ne sont disponibles que sur l'iPad Pro équipé de la puce M4. L'appareil était également listé comme fonctionnant sous iOS 18 (en réalité, il s'agira d'iPadOS 18), qui n'est encore disponible pour aucun iPad, ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'un produit non commercialisé - très certainement l'iPad Pro M4.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

(Image credit: Apple)

Les tests de performance et les acronymes peuvent prêter à confusion, surtout lorsque vous souhaitez simplement savoir si une mise à niveau vaut la peine d'y consacrer du temps et de l'argent. À première vue, cette modeste amélioration des performances de l'intelligence artificielle ne semble pas très importante.

Mais il ne faut pas oublier que les puces d'Apple sont déjà parmi les meilleures du marché lorsqu'il s'agit de combiner puissance et efficacité. Apple n'aurait pas besoin de faire grand-chose pour conserver sa couronne, car même une amélioration marginale ne ferait qu'accroître son avance sur ses rivaux - bien que la prochaine puce Snapdragon X Elite de Qualcomm puisse constituer une menace sérieuse pour le trône d'Apple.

Les puces d'Apple sont déjà suffisamment puissantes pour effectuer des opérations d'IA à un niveau élevé, et les appareils de la société sont équipés d'outils d'IA depuis des années (les opérations en coulisses qui se produisent lorsque vous prenez une photo sur un iPhone en sont un bon exemple). Ce sont les logiciels qui feront la différence, et nous en saurons beaucoup plus à ce sujet lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple, le 10 juin.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Apple devrait y dévoiler iOS 18, qui pourrait être la plus grande refonte d'iOS jamais réalisée. L'IA sera au cœur de l'événement, l'apprentissage automatique étant intégré dans presque tous les aspects des appareils Apple. Ces mises à jour logicielles, associées à l'intelligence artificielle de la puce M4, pourraient enfin faire d'Apple un véritable concurrent dans le monde de l'intelligence artificielle.