GTA 6 : Rockstar Games dévoile la bande-annonce annonçant la sortie du jeu en 2025

Rockstar Games a enfin révélé la première bande-annonce de Grand Theft Auto 6, 22 mois après que le créateur ait officiellement annoncé le développement du jeu - et notamment un jour plus tôt que prévu.

Les fans ont enfin eu un premier aperçu officiel de Lucia, la protagoniste du jeu, ainsi que de Vice City, l'endroit le plus apprécié des fans de GTA, dans ses moindres détails.

Apparu pour la dernière fois dans GTA : Vice City Stories (sorti en 2006), Vice City est à mille lieues de ce qu'il était sur PSP, PS2 et PS3, et ne manquera pas de ravir les nouveaux fans et les nostalgiques de longue date. Vous pouvez jeter un coup d'œil ci-dessous.

Même avant la révélation de cette bande-annonce, GTA 6 est resté l'un des jeux les plus fascinants à venir depuis près de deux ans. Rockstar a confirmé pour la première fois que "le développement actif du prochain volet de la série Grand Theft Auto est en cours" en février 2022. Après cela, les nouvelles officielles sont restées muettes jusqu'en novembre 2023 (malgré quelques rumeurs), lorsque le développeur a déclaré qu'il montrerait la première bande-annonce au début du mois de décembre, ce qui nous amène à aujourd'hui - un jour plus tôt que ce qui était prévu.

Pourquoi cette révélation anticipée ? Plus tôt dans la soirée, la bande-annonce a été divulguée par un compte anonyme sur les réseaux sociaux. En réponse, Rockstar Games a tweeté : "Notre bande-annonce a été divulguée, alors regardez la vraie sur YouTube".

Il ne reste plus aux fans qu'à attendre la sortie de GTA 6. Son lancement est prévu pour 2025, ce qui signifie qu'il faudra attendre un certain temps avant qu'il ne sorte réellement, et nous ne savons toujours pas sur quelles plates-formes il sera disponible. Pour l'instant, nous devons rester à l'écoute.

