GTA 6 pourrait être annoncé cette semaine, selon les rumeurs de Rockstar

Selon certaines rumeurs, Rockstar Games, une division de Take-Two Interactive Software Inc, prévoit d'annoncer très prochainement un nouveau titre Grand Theft Auto.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) est l'un des jeux les plus attendus depuis la sortie de Grand Theft Auto 5 (GTA 5) il y a dix ans, en 2013. Depuis, les joueurs se demandent quand et comment cette franchise emblématique aura droit à un nouvel épisode. Après une si longue attente, de nombreux fans sont impatients de mettre la main sur la moindre information concernant la possibilité d'un GTA 6 et, avec un peu de chance, cette patience est sur le point de porter ses fruits.

Selon un rapport de Bloomberg, Rockstar prévoit d'annoncer un nouveau titre, peut-être GTA 6, dès cette semaine. Ce rapport indique également que pour célébrer le 25e anniversaire de Rockstar, le studio prévoit de publier une bande-annonce pour GTA 6. Cette semaine serait le bon moment pour une annonce, car les Golden Joystick Awards annuels se profilent à l'horizon et cela pourrait donner à Rockstar toutes les munitions nécessaires pour voler à Call of Duty : Modern Warfare 3 (2023) le temps qu'il lui reste sous les feux de la rampe.

La nouvelle s'est rapidement répandue sur le Subreddit GTA 6, et certains fans sont fous de joie. "C'est la dernière fois que je serai aussi enthousiaste pour un nouveau jeu... Je ne peux pas refaire 10 ans", a déclaré l'utilisateur Ricoimf.

Quelle que soit la date à laquelle nous recevrons enfin des informations solides sur GTA 6, il semble que le train de la hype ne soit pas prêt de s'arrêter. Son prédécesseur, GTA 5, s'est vendu à plus de 185 millions d'exemplaires, selon The Economic Times, ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, juste derrière Minecraft, qui a non seulement l'avantage d'être jouable sur PC et Xbox Series X|S, mais qui est également accessible sur Android et iOS.