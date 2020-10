GTA 5 : voici les 10 meilleurs mods - comment les installer sur votre PC ?

Le moment n'a jamais été aussi propice pour installer les meilleurs mods de GTA 5. Bien qu'il affiche aujourd’hui sept ans au compteur, Grand Theft Auto 5 reste l'un des jeux les plus populaires de tous les temps avec plus de 130 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Récemment, GTA 5 a accueilli un flux massif de nouveaux joueurs sur PC, après qu’Epic Games ait rendu son téléchargement gratuit via sa boutique. Si cette offre est depuis expirée, vous pouvez toujours vous procurer ce superbe hit à bas prix. D’autant, qu’au-delà des 100 heures de jeu de l’histoire principale et des interminables campagnes multi-joueurs de GTA Online, vous avez accès sur PC à des centaines de mods épatants. Pour ne jamais quitter la ville fictive de Los Santos.

Qu’est-ce qu’un mod ? Il s'agit d’extensions gratuites du jeu réalisées par une communauté de développeurs passionnés. Les mods de GTA 5 ne se contentent pas de réactualiser la résolution graphique du titre (pour maximiser la contribution de votre configuration PC moderne), ils peuvent aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités - et même transformer GTA 5 en un jeu entièrement différent de l’original.

Depuis sa sortie sur PC en 2015, GTA 5 a constitué une énorme bibliothèque de mods. Faire le tri vous prendrait des mois, aussi nous avons décidé de vous faciliter la tâche en mettant en évidence les 10 meilleurs mods que vous pourrez installer sur votre PC en 2020. Nous avons également inclus un guide pratique pour les lancer facilement et rapidement.

Avant de commencer à profiter de vos nouveaux mods GTA V, il est indispensable de suivre quelques étapes préalables et de vous procurer quelques programmes complémentaires. Suivez le mode d’emploi ci-dessous et vous pourrez jouer aux meilleurs mods de GTA 5 en un rien de temps.

1. Télécharger et installer Script Hook V pour GTA 5

Le premier outil dont vous aurez besoin s’appelle Script Hook V. Téléchargez le document .zip, puis ouvrez-le et copiez le fichier ScriptHookV.dll dans le dossier principal de GTA V où se trouve GTA5.exe. Pour les personnes utilisant Steam, ce fichier se situe dans \SteamApps\common\Grand Theft Auto V\, à partir du disque où vous avez installé le jeu.Copiez également les fichiers dsound.dll et NativeTrainer.asi dans le même dossier.

2. Installer le plugin GTAV LUA

Certains mods nécessitent également le plugin GTAV LUA. Téléchargez et ouvrez le document .zip, puis déplacez LUA.asi dans le dossier hébergeant GTA5.exe (comme durant l'étape 1).

3. Installer les mods GTA 5

Avec l’ajout des fichiers précédents dans votre dossier jeu, vous devriez être en mesure de télécharger et d'exécuter n'importe quel mod GTA 5. Certains mods peuvent fournir des instructions complémentaires, lisez donc attentivement le manuel d’utilisation associé lorsque vous les téléchargez. Rassurez-vous : la plupart des mods doivent simplement être copiés dans le dossier principal de GTA 5.

Autre élément bon à savoir : lorsque vous téléchargez un mod qui nécessite le plugin LUA, assurez-vous de copier le fichier LUA accompagnant le mod dans le sous-dossier « addins », qui se trouve lui-même dans le dossier « scripts » de GTA 5.

Vous avez tout suivi ? Il ne vous reste plus qu’à exécuter vos futurs mods préférés !

Les 10 meilleurs mods GTA 5 à télécharger

1. GTA V Redux

GTA V Redux est notre choix numéro un en 2020. Il apporte une énorme révision graphique à GTA 5, avec des textures 4K, de nouveaux effets météo et bien plus encore. Après sept ans d’existence, GTA 5 n'est plus aussi avant-gardiste visuellement, mais GTA V Redux le rend aussi beau, voire plus, qur n’importe quel jeu AAA tout juste sorti.

En complément de ces améliorations esthétiques époustouflantes, Redux permet également de mieux gérer vos véhicules, optimise leur conduite, restreint le contrôle policier (pas toujours très fair play) et rend le comportement des personnages non-joueurs plus intuitif et crédible. Par rapport à leurs actions gênantes mémorables dans la version originale.

2. Open All Interiors

Le monde de GTA 5 est incroyablement vaste. Vous pouvez traverser des quartiers interminables simulant le plan d’urbanisme de Los Angeles (c’est vous dire son gigantisme). Et pourtant, hormis les quelques commerces indispensables du jeu (armureries, garages, magasins de prêt-à-porter…), il vous est impossible d’entrer à l’intérieur des milliers de bâtiments présents. C’est une frustration évidente si l’on considère les précédents opus qui nous permettaient cette fantaisie.

Heureusement, le mod Open All Interiors corrige ce défaut et vous invite à passer les portes de nouveaux espaces jusqu’ici inaccessibles. Non seulement, cela rend la carte de Los Santos encore plus impressionnante, mais en plus, vous déambulez maintenant dans un monde plus immersif et réaliste (oui, la vie n’est pas faite que de murs).

3. Complex Control

Vous avez épuisé GTA 5 en long, en large et en travers ? Vous recherchez un mod qui révolutionnera tous les aspects du gameplay initial ? Alors Complex Control est l’extension ambitieuse qu'il vous faut. Elle ajoute à GTA 5 un mécanisme de Battle Royale. Imaginez le hit de Rockstar Games couplé à des jeux comme PUBG ou Fortnite. En supplément, le mod offre 100 skins de personnages uniques et des capacités inédites. Nous vous laissons la surprise de la découverte.

4. Gang and Turf

GTA 5 est le successeur spirituel de GTA: San Andreas, qui a signé les plus belles heures de la PlayStation 2. Si GTA 5 améliore sur de nombreux points son aîné, il présente également quelques absences notables dans les options qu’il propose. Principalement les campagnes amusantes de guerre des gangs qui vous donne la possibilité de recruter des partenaires de crimes et d’étendre votre territoire, quartier après quartier.

Si ce souvenir vous rend nostalgique (ou curieux), sachez que vous pouvez le revivre via le mod ultra-rythmé de Gang and Turf.

5. Packs Funny Vehicles

GTA 5 est rempli de sublimes bolides sportifs qui manquent cruellement d’originalité. Ça tombe bien, les packs Funny Vehicles 1 et Funny Vehicles 2 remplissent Los Santos de voitures extrêmement ridicules ou improbables. Prenez par exemple le volant de la Poolmobile, engin roulant non identifié qui embarque une minuscule piscine et un barbecue.

Soulignons dans le lot la présence du camping-car de Walter White « Heisenberg » et de Jesse Pinkman, pour ceux qui souhaiteraient en plus retrouver l’ambiance de la série Breaking Bad.

6. Gravity Gun

Glissez une touche de chaos inspiré d’une autre légende vidéoludique : Half-Life 2. Le mod Gravity Gun nous équipe en effet de la célèbre arme gravitationnelle du jeu de Valve. Equipez vos personnages avec ce nouvel arsenal, maintenez la touche E de votre clavier enfoncée et aspirez pratiquement tout ce qui se trouve sur la carte. Voitures, piétons et animaux finissent dans votre canon avant d’être projetés au loin. C’est encore plus potache que le mod précédent.

7. NaturalVision Evolved

NaturalVision Evolved est un projet bluffant qui vise à porter les graphismes de Grand Theft Auto V à un tout autre niveau. Bien qu'il existe de nombreux mods de ce type, à l’instar de Redux, celui-ci va encore plus loin et nous donne un aperçu photoréaliste de ce à quoi GTA 6 pourrait ressembler dans un avenir - espérons-le - proche.

Contrairement aux autres mods de cette liste, NaturalVision Evolved est un travail en cours de développement, et vous devez payer une modeste contribution pour obtenir un accès à ses mises à jour. Il est toutefois possible d’essayer gratuitement la version bêta de cette extension.

8. GTA Iron Man Armour

Les fans du Marvel Cinematic Universe seront aux anges en installant le mod GTA Iron Man Armour. Celui-ci vous procure ni plus, ni moins, que l’armure de Tony Stark ainsi que tous ses gadgets. Enfilez-la et survolez les environs de Los Santos. Ou faites-les exploser. Après tout, rien ne vous oblige à être un super-héros dans l’univers indécent de Grand Theft Auto. Et tirer les multiples missiles mis à disposition s’avère si tentant…

9. Crime and Police Rebalance & Enhancement

L'une des plus grandes critiques faite au gameplay de GTA 5 est l'excès de zèle des forces de police. Lors de vos parties, vous serez inévitablement submerger de patrouilles, même si votre délit se veut mineur - et qu’il n’y a aucun témoin aux alentours.

Comme le but du jeu est de développer votre carrière de criminel, les démêlés avec la justice constituent une part importante de l'expérience GTA 5. Néanmoins, si vous préférez que les brigades de la loi se comportent de manière plus réaliste (et plus équitablement), assurez-vous d'installer le module Crime and Police Rebalance & Enhancement, qui rendra vos visites touristiques de Los Santos un peu plus calme.

10. Vice Cry:Remastered

GTA: Vice City est l'un des épisodes de la franchise les plus mémorables. Bonne surprise : le mod Vice Cry: Remastered réactualise les graphismes de ce titre de 2002 avec le moteur graphique de GTA 5. Si la campagne principale de Vice City n’est pas jouable (il faudra attendre un remake de Rockstar Games pour en profiter pleinement), les développeurs de cette extension ont pris soin de ressusciter les missions les plus sensationnelles. Si vous ne pouvez pas vous passer de GTA, ce mod vous marquera quelques dizaines d’heures de plus.