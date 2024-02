L'iPhone 17 pourrait bénéficier d'une amélioration de l'écran que nous attendons depuis des années

Apple n'a jamais été du genre à suivre les tendances de l'industrie. Ainsi, alors qu'il n'est pas rare de trouver des téléphones Android bon marché dotés d'écrans à 120 Hz, Apple s'est obstiné à conserver un écran à 60 Hz, même sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, réservant le 120 Hz à ses modèles Pro haut de gamme. Mais tout cela pourrait changer avec la gamme iPhone 17 de l'année prochaine.

Selon un rapport de The Elec (via MacRumors), Apple devrait équiper les quatre modèles d'iPhone 17 - c'est-à-dire l'iPhone 17, l'iPhone 17 Plus, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max - d'un écran LTPO (low-temperature polycrystalline oxide).

Il s'agit d'un changement par rapport aux modèles standard et Plus, qui utilisent actuellement des écrans LTPS (silicium polycristallin à basse température). Les écrans LTPO prennent en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz et peuvent également descendre jusqu'à 1 Hz, afin d'offrir une meilleure efficacité énergétique lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé n'est pas nécessaire. Apple utilise cette fréquence de rafraîchissement plus faible pour les écrans toujours allumés de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, une autre fonctionnalité qui fait défaut à l'iPhone 15 standard.

Par conséquent, si Apple équipe l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Plus d'écrans LTPO, il est presque certain que ces téléphones auront également des taux de rafraîchissement pouvant aller de 1 Hz à 120 Hz et qu'ils prendront en charge la fonction d'affichage permanent d'Apple.

The Elec indique également que le fournisseur chinois BOE a livré des échantillons d'écrans LTPO à Apple, dans l'espoir d'être le fournisseur de la série iPhone 17. L'obtention du feu vert dépendra de la capacité du fournisseur à produire suffisamment d'écrans tout en respectant les normes de qualité élevées d'Apple. Si ce n'est pas le cas, LG Display ou Samsung Display seront probablement appelés, si bien que cette décision ne devrait pas avoir d'incidence sur le fait que les quatre modèles d'iPhone 17 soient équipés d'écrans LTPO.

Une mise à niveau tardive d'Apple [et] incertaine

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nous prenons cette fuite avec des pincettes, d'autant plus qu'elle concerne des téléphones qui ne sortiront pas avant 18 mois. Mais ce n'est pas la première fois que nous entendons dire que l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Plus pourraient être dotés d'un écran 120 Hz, c'est donc tout à fait possible.

Cela aurait dû être fait depuis longtemps, mais Apple souhaite donner aux utilisateurs de nombreuses raisons d'opter pour le modèle Pro, plus cher, et si l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Plus rattrapent enfin leur retard sur ce point, l'écart pourrait se creuser dans d'autres domaines.

L'une des hypothèses est un Face ID sous l'écran, permettant à Apple de réduire la découpe de la caméra sur les modèles Pro. Il s'agit d'une rumeur que nous avons entendue, même si, comme pour tout ce qui concerne l'iPhone 17, c'est loin d'être certain. Après tout, la gamme iPhone 16, prévue pour septembre, n'a même pas encore été lancée.