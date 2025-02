iPhone 17 : une mise à jour de l’écran qui remet en question l’intérêt du modèle Pro

Les quatre principaux modèles d'iPhone 17 pourraient être équipés d'écrans ProMotion

Une nouvelle rumeur suggère qu'Apple utilise des panneaux OLED Samsung M14 à 120 Hz pour les téléphones supposés à venir

Une autre rumeur suggère que la gamme iPhone 17 sera équipée d'une nouvelle puce Wi-Fi

Bien qu’Apple vienne tout juste de compléter la famille des iPhone 16 avec le nouvel iPhone 16e, les rumeurs sur la prochaine génération de smartphones continuent de circuler.

Et même si l’iPhone 16e représente l’option la plus abordable de la gamme, une nouvelle rumeur suggère que l’ensemble de la famille iPhone 17 pourrait bénéficier d’une fonctionnalité d’affichage jusqu’ici réservée aux modèles Pro.

D’après une publication sur Weibo du leaker Setsuna Digital (relayée par PhoneArena), les quatre modèles principaux de l’iPhone 17 pourraient être équipés d’écrans à taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, qu’Apple commercialise sous le nom de ProMotion.

Comme son nom l’indique, cette technologie était jusqu’à présent réservée aux appareils Pro d’Apple – iPhone Pro et Pro Max, iPad Pro et MacBook Pro.

Setsuna Digital ne confirme pas explicitement l’arrivée de ProMotion sur les iPhone 17 et iPhone 17 Plus (en plus des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, où elle serait standard), mais il affirme que les quatre modèles utiliseront des dalles OLED Samsung M14, compatibles avec les taux de rafraîchissement variables.

Toutefois, Apple pourrait toujours limiter ce taux de rafraîchissement sur les iPhone 17 et iPhone 17 Plus via une restriction logicielle, une pratique qui risquerait de provoquer des critiques en tant qu’exemple frappant de la stratégie de différenciation des modèles de la marque.

L’iPhone 16e, récemment lancé, utilise une dalle 60 Hz avec encoche, héritée de l’iPhone 14. Bien que Setsuna Digital ne mentionne pas d’éventuel iPhone 17e, il semble peu probable qu’un modèle milieu de gamme bénéficie de l’amélioration ProMotion en même temps que les modèles principaux. En revanche, la série iPhone 17 pourrait s’inspirer de l’iPhone 16e en matière de connectivité.

L’iPhone 16e est le premier appareil à intégrer le nouveau modem cellulaire propriétaire C1 d’Apple. Une autre rumeur indique que tous les modèles de la série iPhone 17 pourraient être équipés d’une nouvelle puce propriétaire Wi-Fi et Bluetooth, en complément du modem C1.

L’analyste réputé Ming-Chi Kuo, souvent bien informé sur Apple, a suggéré dans une publication sur X (anciennement Twitter) que cette nouvelle puce Wi-Fi améliorerait la connectivité entre les différents appareils Apple.

Cela fait donc deux améliorations pressenties pour l’iPhone 17. Aucune annonce officielle n’est attendue avant plusieurs mois, mais en attendant, chacun peut imaginer ce qu’il aimerait voir apparaître dans cette nouvelle génération.

Vous aimerez aussi