Bons plans iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max : obtenez les meilleurs iPhone au prix le plus bas

Il était très attendu. L'iPhone SE 2020 vient d’être lancé officiellement par Apple. Les précommandes démarrent le 17 avril pour une livraison physique dès le 24 avril. Pour un prix de départ de 489 €, vous obtiendrez une mise à niveau de l’iPhone 8 avec un écran 4,7’’ IPS LCD, une puce A13 Bionic, une caméra dorsale de 12 Mpx, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il est possible de gonfler cette dernière capacité jusqu’à 256 Go, il vous en coûtera alors 659 €.

Cela vous semble trop cher pour un téléphone censé être accessible ? Vous pouvez toujours vous orienter vers la gamme iPhone 11, sortie en septembre dernier, avec des spécifications supérieures et des bonnes affaires commençant à 438 €. Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont aujourd’hui disponibles, sur commande, auprès de quelques enseignes en ligne. Dont Cdiscount, Asgoodasnew et Alternate. Pour vous aider à repérer les meilleures offres, nous avons sélectionné les prix bas les plus récents en France, pour ces modèles. Amazon ayant suspendu temporairement son service de livraison en métropole, il est normal que le géant du commerce électronique soit actuellement absent de notre liste.

Lire notre test complet de l’iPhone 11 Pro

L'iPhone 11 est doté d'un écran LCD de 6,1 pouces, tandis que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max embarquent un écran Super Retina XDR OLED respectivement de 5,8 et 6,5 pouces. Les trois iPhone possèdent un équipement photo remis à jour avec grand angle et un ultra grand angle de 12 Mpx à l’arrière de l’iPhone 11, les 11 Pro et Pro Max incluent un téléobjectif supplémentaire de 12 Mpx également.

Côté batterie, l’iPhone 11 offre une heure d'autonomie supplémentaire par rapport à la génération précédente d’Apple, le 11 Pro quatre heures de plus et le Pro Max cinq heures.

L'iPhone 11 64 Go a été lancé à 749 € l’an dernier, il enregistre une baisse de prix considérable à l’heure actuelle (jusqu’à 310 € d’économie). Le 11 Pro 64 Go était facturé 1159 € à l’origine, il subit des fluctuations moins importantes - comptez 200 € de réduction maximum. Même constat pour le 11 Pro Max introduit à 1259 € et dont le prix le plus bas affiché est de 1040 € à l’heure actuelle.

Les meilleures Apple iPhone 11 Pro offres du jour iPhone 11 Pro 64 Go Gris... Cdiscount FR €960 Voir l'offre Low Stock Apple iPhone 11 Pro 64Go gris... Asgoodasnew FR €1,029 Voir l'offre Low Stock Apple iPhone 11 Pro 64 Go... Macway FR €1,159 Voir l'offre iPhone 11 Pro 14,7 cm (5.8")... alternate FR €1,199 Voir l'offre Afficher plus d'offres