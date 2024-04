Prix du Samsung Galaxy Z Flip 6 : À combien pourrait s'élever le prix de ce smartphone pliable ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 pourrait bien devenir le téléphone pliable le plus populaire de l'année, mais c'est certainement en grande partie grâce à son prix.

En règle générale, les téléphones Galaxy Z Flip de Samsung sont nettement moins chers que la gamme Galaxy Z Fold, et coûtent même moins cher que certains smartphones classiques. Cette caractéristique, associée à la puissance de la marque Samsung, en fait inévitablement un choix populaire.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 poursuivra-t-il cette tendance ? Ou bien Samsung va-t-il pousser le prix à des niveaux plus élevés que les années précédentes ? Bien que rien ne soit encore certain, nous pouvons faire quelques prédictions basées sur les fuites, couplées à l'histoire de la gamme.

Quel sera le prix du Samsung Galaxy Z Flip 6 ?

Souvent, le prix d'un nouveau modèle de téléphone est similaire, voire identique, à celui de son prédécesseur. Il y a donc de fortes chances que le Samsung Galaxy Z Flip 6 coûte à peu près le même prix que le Samsung Galaxy Z Flip 5.

Les prix complets de ce téléphone sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Mais comme il commence à 1 199 €, c'est probablement le moins que l'on puisse attendre du Samsung Galaxy Z Flip 6.

Cela dit, il y a une petite chance qu'il coûte moins cher, d'autant plus qu'une fuite suggère que Samsung utilise une méthode moins onéreuse pour fabriquer les bordures du téléphone. Cela ne signifie pas que les économies réalisées seront répercutées sur les consommateurs, mais c'est possible.

Swipe to scroll horizontally Prix du Samsung Galaxy Z Flip 5 Stockage Prix 256Go 1 199 € 512Go 1 339 €

Il est certain qu'une baisse du prix pourrait être bénéfique pour faire du Samsung Galaxy Z Flip 6 un smartphone grand public, et en plus d'utiliser des méthodes de construction moins coûteuses, il y a également une chance que les coûts de production actuels de Samsung diminuent, car les fabricants deviennent plus habiles à fabriquer les composants pour les téléphones pliables.

Le prix en France n'a quasi pas changé depuis des années, ce qui pourrait signifier qu'il coûtera à nouveau environs 1 199 €, mais cela pourrait également signifier qu'une augmentation de prix est prévue.

Toutefois, si une augmentation de prix a lieu, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle soit supérieure à 100 €, ce qui porterait le prix de départ à environ 1 299 €. Ou alors, ces augmentations de prix ne concerneront que certaines régions.

Un prix similaire à celui du Galaxy Z Flip 5 est probable (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il est également possible que le prix n'augmente pas du tout, une fuite affirmant que le Galaxy Z Flip 6 aura un prix similaire à celui du Galaxy Z Flip 5.

Pour l'instant, notre meilleure hypothèse est que le prix du Samsung Galaxy Z Flip 6 sera soit le même que celui du Z Flip 5, soit légèrement plus élevé. Un prix inférieur semble peu probable, mais pas impossible.

Quel que soit le prix, vous aurez probablement le même espace de stockage et la même mémoire vive que sur le modèle actuel (256 Go et 8 Go), bien qu'une fuite suggère que le Samsung Galaxy Z Flip 6 pourrait atteindre 12 Go de mémoire vive, ce qui serait une augmentation dans le haut de gamme.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 FE pourrait-il être moins cher ?

Samsung Galaxy Z Flip 5 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Certains rapports indiquent que Samsung travaille sur un téléphone pliable moins cher, peut-être de marque "FE", cette année. Mais la plupart de ces rapports - mais pas tous - indiquent spécifiquement qu'il s'agira d'un Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, et non d'un Samsung Galaxy Z Flip 6 FE. Et les autres fuites ne précisent pas à quelle gamme il appartiendra.

Ainsi, hormis la possibilité que le Samsung Galaxy Z Flip 6 standard soit moins cher que son prédécesseur, vous n'obtiendrez probablement pas de téléphone pliable à clapet moins cher de la part de Samsung cette année.

Cela dit, une fuite indique que le Galaxy Z Fold 6 FE coûterait encore moins cher que le Samsung Galaxy Z Flip 6, et qu'il serait donc possible d'obtenir un Samsung pliable moins cher dans un facteur de forme différent.