OnePlus flip : une solution idéale si vous souhaitez un appareil compact sans compromis sur l'appareil photo

OnePlus pourrait lancer son premier téléphone à clapet qui pourrait être plus performant que le Samsung Galaxy Z Flip 5.

L'informateur chinois Smart Pikachu a publié sur Weibo que le prochain téléphone à clapet d'Oppo, la société mère de OnePlus, pourrait utiliser un téléobjectif et qu'une version OnePlus pourrait suivre.

Un téléphone à clapet OnePlus serait probablement une version rebaptisée du futur téléphone Oppo Find N5 Flip, qui succède à l'Oppo Find N3 Flip. Les appareils OnePlus et Oppo partagent souvent le même matériel, Oppo étant la société mère.

Cependant, si les deux téléphones utilisent un téléobjectif, ils pourraient avoir un avantage significatif sur les autres téléphones pliables en offrant une plus grande plage de zoom et en produisant des photos de portrait plus convaincantes. Cela contraste avec la plupart des téléphones à clapet qui ne sont pas équipés d'un téléobjectif, à l'exception de l'Oppo Find N3 Flip.

Un nouveau téléphone pliable à clapet bénéficierait probablement du même réglage des couleurs Hasselblad, comme la plupart des téléphones phares actuels d'Oppo et de OnePlus, y compris le OnePlus Open et l'Oppo Find N3 Flip.

Malgré les rumeurs affirmant que l'Oppo Find N5 Flip a été annulé, le post de Smart Pikachu affirme qu'Oppo n'a pas renoncé aux produits pliables. Cependant, ils soulignent également que le développement est en retard d'une demi-année par rapport à ses concurrents, ce qui pourrait encore conduire à l'abandon des deux téléphones à clapet.

De plus, Oppo a démenti ces affirmations et a déclaré que les téléphones à clapet sont un facteur de forme populaire, ce qui signifie qu'il est peu probable que l'entreprise abandonne la série Find N Flip ; cependant, ces téléphones pourraient passer à une édition réservée à OnePlus à l'avenir.

Si un téléphone pliable OnePlus sort cette année, il devra faire face à une concurrence féroce, puisque Samsung devrait présenter le Galaxy Z Flip 6 lors d'un événement Samsung Galaxy Unpacked en juillet ou en août.

Il sera également en concurrence avec le fabricant chinois Honor, qui prévoit de sortir un téléphone Flip cette année, et avec le Nubia Flip 5G récemment sorti, qui est présenté comme le téléphone pliable à clapet le moins cher du marché actuellement.

Cependant, OnePlus a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs téléphones du marché et, compte tenu du succès du OnePlus Open, un modèle à clapet pourrait s'avérer une option populaire.