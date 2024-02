Honor annonce qu'il travaille sur un rival du Samsung Galaxy Ring - et sur un nouveau téléphone pliable

Honor a confirmé qu'il travaillait sur une bague intelligente

Il n'y a actuellement aucune date de lancement prévue pour son rival Galaxy Ring

Honor annonce également le lancement d'un téléphone à clapet pliable "cette année".

Nous ne manquons pas de preuves que 2024 sera l'année de la bague intelligente, avec la Galaxy Ring de Samsung qui sera lancée plus tard dans l'année, et Honor qui a maintenant confirmé qu'elle fabriquait également sa propre bague rivale de la Circular Ring Slim.

Lors du MWC 2024, George Zhao, PDG de Honor, a déclaré à CNBC que la société chinoise travaillait sur une bague intelligente. Interrogé sur la nouvelle catégorie de produits portables, Zhao a déclaré : "En interne, nous avons ce type de solution, maintenant nous travaillons sur cette partie, donc à l'avenir vous pourrez avoir la bague Honor".

Malheureusement, c'est tout ce que nous savons pour l'instant, Honor n'ayant pas fait allusion à une éventuelle date de sortie pour sa bague intelligente. Mais avec la Samsung Galaxy Ring prévue pour le second semestre 2024 (avec des informations plus concrètes attendues en juillet), il est clair qu'Honor devra se lancer plus tôt que tard si elle veut se tailler sa propre place.

Honor fabrique déjà des appareils portables abordables comme le Honor Band 4 et la Watch 4, qui se connectent à son application Health. La société considère clairement les bagues intelligentes comme un bon compagnon pour les applications alimentées par l'IA, comme l'a déclaré Zhao à CNBC : "Cette capacité matérielle fonctionnera avec des applications dotées d'IA (et) peut vous aider à personnaliser la formation professionnelle parce qu'elles ont étudié vos habitudes et vos données de santé pour vous donner des suggestions professionnelles. Je pense que l'IA va transformer ce type d'applications."

Et si Honor a précédemment vu sa présence internationale limitée par ses associations antérieures avec Huawei, elle a depuis connu une résurgence en Chine et ailleurs depuis que Huawei a vendu la filiale en novembre 2020. Honor a ainsi fabriqué des appareils pliables comme le Honor Magic V2, que nous avons qualifié de "beauté qui établit des références" - et il semble qu'Honor ne fasse que commencer.

Le PDG George Zhao a également déclaré à CNBC que "cette année, nous préparons le lancement d'un téléphone à clapet - maintenant que nous sommes en interne dans la phase finale". Le Magic V2 est un téléphone pliable de type livre, dans la même veine que le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Google Pixel Fold. Mais ce nouveau modèle sera davantage un rival du Samsung Galaxy Z Flip 5, l'écran se pliant sur un axe horizontal.

Attendez-vous à en savoir plus sur le téléphone pliable à clapet de Honor bientôt, et très probablement avant que nous n'ayons des nouvelles de son rival Galaxy Ring.

Les bagues intelligentes explosent, mais où est Apple ?

(Image credit: Oura Ring)

Avec Samsung et Honor qui se lancent dans la bataille pour le titre de meilleure bague intelligente, l'année s'annonce passionnante pour les appareils portables minimalistes. Mais un géant de la technologie est resté caractéristiquement silencieux sur le sujet : Apple.

Apple n'a pas laissé entendre publiquement qu'elle était intéressée par la Oura Ring, même si, comme l'a repéré Apple Insider, elle s'y intéresse de près. Un brevet récemment délivré révèle ses recherches sur un "appareil monté sur le doigt, doté de capteurs et de fonctions haptiques".

Bien que cela puisse ressembler à un appareil similaire à ceux sur lesquels Honor et Samsung travaillent, l'idée semble en fait plus proche d'un contrôleur Apple Vision Pro. Le brevet décrit "un dispositif portable tel qu'un dispositif monté sur le doigt [qui] peut être utilisé pour recueillir les données des doigts d'un utilisateur lorsque celui-ci interagit avec des surfaces dans son environnement".

Comme toujours, nous ne pouvons pas tirer de conclusions concrètes d'un brevet, mais l'idée est certainement intéressante compte tenu des limites de la Vision Pro basées sur les gestes. Une bague Apple pourrait-elle également faire office d'Apple Watch plus minimaliste ? Cela semble logique en théorie, mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve qu'une bague intelligente fabriquée par Apple soit en route.

En attendant, Apple observera (comme nous) avec intérêt les bagues de première génération de Honor et de Samsung. Notre prise en main d'un prototype de Samsung Galaxy Ring suggère que cette technologie est déjà assez mature, la bague étant confortable, légère et promettant de puissantes capacités de suivi du sommeil. Nous sommes également de grands fans de l'UltraHuman Ring Air et de l'Oura Ring 3.

Il est clair que Samsung et Honor leur feront bientôt concurrence, et que d'autres géants de la technologie ne tarderont pas à montrer leurs mains décorées de bagues.