French Days 2020 : toutes les meilleures promos high-tech à ne pas manquer

Les French Days, c’est reparti pour une édition 2020 qui se veut plus généreuse que les précédentes. Hormis les six grandes enseignes initiatrices du projet – Cdiscount, Fnac Darty, Boulanger, Rue du Commerce, La Redoute et Showroomprivé - d’autres acteurs ont décidé de proposer leurs offres promotionnelles, à l’instar d’Amazon extrêmement présent cette année.

Comme son équivalent américain, le Black Friday, l’événement est l’occasion de mettre à jour vos équipements tech ou électroménager. Vous procurer le meilleur smartphone, le meilleur ordinateur portable, le meilleur téléviseur 4K ou encore le meilleur aspirateur robot est désormais à portée de budget. Et ce pour quelques jours seulement, plus précisément du 27 mai au 2 juin.

Sur cette page, nous sélectionnerons chaque jour ce que nous considérons comme les promos les plus bluffantes du moment. L’occasion de vous faire plaisir avec des produits au rapport qualité-prix indiscutable. Vous le méritez bien après ces nombreuses semaines de pause. Les French Days sont également un excellent moyen de ne pas s’entasser dans les magasins, pour ceux qui craignent de se déconfiner dans des espaces où la distanciation sociale peut encore s’avérer aléatoire. Restez à l’abri, commandez en ligne.

Toutes les bonnes affaires des French Days 2020

iPad Pro 11’’ (2018) | 674,99 € (au lieu de 899 €) L'iPad Pro 11 est l’une des meilleures tablettes Apple à ce jour. Elle est onéreuse, c’est certain, sauf qu’à ce prix-là, vous vous offrez un véritable ordinateur portable 2-en-1. La qualité de l’affichage comme du son fait toute la différence avec ses concurrentes. L’écran délivre une large variété de couleurs et peut lire des contenus HDR en toute fluidité. Les haut-parleurs, enfin, diffusent un son stéréo envoûtant avec des basses riches et des voix bien audibles. C’est aussi un assistant puissant pour les professionnels, capable de réaliser efficacement et rapidement vos tâches bureautiques quotidiennes.Voir l'offre

Huawei P30 Pro | 565 € (au lieu de 849 €) Le P30 Pro définit la photographie comme le standard prioritaire de Huawei. À l'arrière de l’appareil, vous trouverez un ensemble de quatre caméras comprenant un capteur principal de 40 Mpx, une caméra téléobjectif de 8 Mpx, un objectif ultra grand angle de 20 Mpx et une caméra de détection de profondeur ToF. Trois modes de zoom sont possibles (5x, 10x et 50x) et ils fonctionnent à merveille, quel que soit le niveau de luminosité. Vous disposez également sous ce design élégant, d’un des processeurs les plus puissants du marché, d'un capteur d'empreintes digitales intégré et du chargement sans fil inversé.Voir l'offre

Samsung Galaxy Note 10 Lite | 449 € (au lieu de 609 €) Le Galaxy Note 10 Lite est l’une des plus petites phablettes du marché, ce qui en fait un appareil mobile très recherché pour les amateurs de grand écran. Celui-ci compose avec une résolution inférieure à celle du Note 10, même si la différence se ressent à peine. A l’instar du Note 10 et du Note 10 Plus, vous pouvez retravailler vos vidéos en ajoutant des effets de haute qualité. Comme le floutage de l’arrière-plan qui sublime la scène au premier plan et qui était, jusqu’ici, une exclusivité iPhone.Voir l'offre

Bose QC 35 II | 229 € (au lieu de 379 €) Presque identique à la référence QC35 de Bose, le casque QuietComfort 35 II bénéficie en plus de l’activation de Google Assistant. Très utile pour écouter vos notifications, y répondre, et contrôler la plupart des applications de votre smartphone Android. Evidemment, la raison d’être du QC35 II, c’est sa technologie anti-bruit. Une fois posé sur vos oreilles, le casque donne l’impression d’évoluer dans un caisson de flottaison - la sensation de pression en moins. La qualité sonore est, elle aussi, au rendez-vous, faisant la part belle à la retransmission des voix. D’une pureté impressionnante.Voir l'offre

Google Home Mini | 29,99 € (au lieu de 59,99 €) Le Google Home Mini est l’appareil Bluetooth le mieux placé pour utiliser tout le potentiel de Google Assistant. Cette version embarquée s’avère la plus précise et rapide pour répondre à vos questions, enchaîner vos playlists musicales, optimiser votre facture d’électricité ou lancer votre émission de télévision favorite. En n’utilisant que votre voix. Le Home Mini comprend les mêmes fonctionnalités que le Google Home plus grand et plus cher, tout comme celles du Google Home Max beaucoup plus puissant. Il prend toute sa place dans un ensemble multiroom.Voir l'offre

Microsoft Surface Laptop 3 | 969 € (au lieu de 1149 €) En commercialisant la troisième génération du Surface Laptop, Microsoft a réalisé son meilleur ordinateur portable à ce jour. Le Surface Laptop 3 améliore pratiquement tous les aspects de la gamme avec un écran tactile plus rapide et réactif, un trackpad plus lisse et précis, enfin une autonomie dépassant les 11 heures d’utilisation. Des atouts qui prouvent qu’il n’est pas indispensable de floquer le logo d’une pomme pour obtenir une sensation de qualité supérieure.Voir l'offre

Apple Watch 3 | 199,99 € (au lieu de 229,99 €) Si elle s’est faite distancée par ses petites sœurs, les Watch 4 et 5, l’Apple Watch 3 reste impressionnante de par ses performances. Il faut dire qu’elle dispose de plusieurs cordes à son arc : un design carré qui a longtemps connu la préférence des propriétaires de montres connectées, un écran haute définition, des capteurs de condition physique réactifs et précis. Si vous êtes plus mélomane que sportif (ou les deux), l’ancienne vedette d’Apple vous permet d’écouter les 50 millions de chansons du catalogue d’Apple Music avec une fluidité remarquable. Et même de zapper ou naviguer vocalement entre vos playlists via l’activation de Siri.Voir l'offre

Abonnement PlayStation Plus 1 an | 41,99 € (au lieu de 59,99 €) Le service PlayStation Plus vous permet de recevoir des réductions exclusives sur les jeux vidéo PS4 les plus récents tout comme sur les classiques. Vous bénéficiez également des quelques titres gratuits offerts par Sony chaque mois. En outre, l’abonnement à PlayStation Plus vous permet d’essayer puis de découvrir des pépites indépendantes auxquels vous n’auriez pas joué en temps normal, soit parce qu’elle en échapper à votre radar, soit parce qu’elles dépassent votre budget vidéoludique mensuel. Notons enfin qu’avec l’arrivée de la PS5 cette année, et donc la disparition de nombreux jeux du catalogue PS4, la plateforme PlayStation Plus apparaît comme un coffre à trésors de plus en plus inestimable.Voir l'offre