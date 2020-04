iPhone SE 2020 : Apple vous offre jusqu’à 170 euros de réduction en précommande

L'iPhone SE 2020 est officiellement disponible en précommande. Pour l’occasion, Apple vous propose une offre fantastique sur son iPhone « bon marché ». D’une valeur initiale de 489 €, pour le modèle 64 Go, vous pouvez cumuler jusqu’à 170 € de remise sur le dernier smartphone de la marque. Il vous suffit de l’échanger avec l’un des 13 autres appareils éligibles Apple. Dès lors, le SE 2020 64 Go ne vous coûtera plus que 319 € après transaction. Une véritable aubaine.

Pour le tarif d’un smartphone milieu de gamme, vous obtenez ainsi un modèle unique reprenant le design de l’iPhone 8, avec un écran LCD de 4,7 pouces et un capteur d’empreintes digitales Touch ID. Mais surtout embarquant quelques-unes des performances appréciables du très récent iPhone 11, comme le chipset A13 Bionic qui garantit une navigation fluide sur n’importe quelle application ainsi qu’un appareil photo décent et lumineux. Qui plus est, ce nouvel iPhone devrait vous permettre de profiter des mises à jour et correctifs Apple durant les quatre prochaines années.

Après avoir acheté l'iPhone SE 2020 au prix initial, vous recevrez un e-mail d’Apple qui vous expliquera comment préparer et livrer votre ancien appareil mobile. Un kit de reprise vous sera envoyé dans les jours suivant, comprenant une boîte et une étiquette d'expédition prépayée. Après avoir expédié votre téléphone sous 14 jours, Apple vous remboursera la valeur de l’iPhone échangé.

Par exemple, si vous remettez votre ancien iPhone SE - celui de 2016 -, vous obtiendrez un remboursement atteignant jusqu’à 30 €, en fonction de son état et de sa capacité de stockage. Il montera jusqu’à 90 € pour un iPhone 7, 150 € pour un 7 Plus et 170 € pour un 8.

Apple propose également des remises comprises entre 300 et 480 € (soit un iPhone SE 2020 commercialisé à 9 €). Mais nous pensons que l’échange serait totalement déséquilibré si vous revendez votre iPhone X, XR, XS ou XS Max contre ce modèle.