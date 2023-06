iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : leurs principales différences selon les rumeurs

Apple devrait certainement présenter sa gamme iPhone 15 en septembre de cette année, avec trois appareils - l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra - qui seront dévoilés lors de l'édition 2023 de l'événement annuel d'Apple consacré à l'iPhone.

Ces trois successeurs de la gamme iPhone 14 d'Apple feront inévitablement partie des meilleurs iPhones jamais fabriqués, chacun offrant des fonctionnalités qui surpassent leurs prédécesseurs respectifs et préservent le statut d'Apple en tant que fabricant suprême de téléphones portables.

L'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra (qui pourrait s'appeler iPhone 15 Pro Max) n'ayant pas encore été officiellement dévoilés, nous ne pouvons que spéculer sur les futures caractéristiques de chaque modèle. Dans cet article, nous comparons tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur l'iPhone 15 Pro avec ce que nous savons déjà sur l'excellent iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : comparaison des caractéristiques techniques

(Image credit: Apple)

Une fois encore, il convient de préciser qu'aucune des caractéristiques de l'iPhone 15 Pro ci-dessous n'a été confirmée par Apple, mais nous pensons avoir entendu suffisamment de rumeurs dans chaque catégorie pour émettre des suppositions valables sur les caractéristiques de l'appareil photo, de l'écran et du processeur de l'iPhone 15 Pro.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : caractéristiques techniques iPhone 15 Pro (rumeurs) iPhone 14 Pro Affichage : OLED de 6,1 pouces OLED de 6,1 pouces Résolution : 2316 x 1080 pixels 2316 x 1080 pixels Taux de rafraîchissement : Adaptive 1-120Hz Adaptive 1-120Hz Puce : A17 Bionic A16 Bionic Appareils photo à l'arrière : 48MP (principal), 12MP (ultra grand-angle), 12MP (téléobjectif avec zoom optique 3x) 48MP (principal), 12MP (ultra grand-angle), 12MP (téléobjectif avec zoom optique 3x) Appareil photo avant : 12MP 12MP RAM : 8 Go 6 Go Stockage: 256 Go, 512 Go, 1 To 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Batterie : ≈3,200mAh 3,200mAh

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : prix et disponibilité

L'iPhone 14 Pro est proposé à partir de 1329€ (Image credit: Shutterstock / mokjc)

En se basant sur les précédentes stratégies d'Apple en matière de lancement d'iPhone, on peut deviner la date de sortie de l'iPhone 15 Pro et son prix par rapport à celui de l'iPhone 14 Pro. Ce dernier a été officiellement dévoilé le 7 septembre 2022 avant d'être mis en vente - aux côtés de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro Max - plus d'une semaine plus tard, le 16 septembre. L'iPhone 14 Plus a, quant à lui, été mis en vente le mois suivant, le 7 octobre.

Apple choisit généralement la première ou la deuxième semaine de septembre pour ses lancements annuels d'iPhone, en optant pour un mardi ou un mercredi. Nous nous attendons donc à ce que l'iPhone 15 Pro soit dévoilé le 5, 6, 12 ou 13 septembre de cette année, avant d'être mis en vente environ une semaine plus tard.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que l'iPhone 15 Pro s'aligne sur l'iPhone 14 Pro, qui commence à 1 329 € pour 128 Go de stockage (c'est-à-dire l'option de stockage la plus basse). Le 14 Pro à 256 Go coûte 1 459€, et ces chiffres sont probablement un point de départ plus probable pour le 15 Pro, compte tenu de la décision d'autres fabricants de renoncer à l'option 128 Go pour leurs flagships 2023 respectifs.

Compte tenu de l'arrivée prévue de l'iPhone 15 Ultra en 2023, le prix de l'iPhone 15 Pro pourrait être légèrement inférieur à celui de son homologue de 2022, mais il est plus probable que le prix de l'iPhone 15 Ultra soit supérieur à celui de l'iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : design et écran

(Image credit: Shutterstock / mokjc)

Sur le plan de l'affichage, l'iPhone 14 Pro est doté d'un excellent écran OLED de 6,1 pouces et l'iPhone 15 Pro conservera probablement la même configuration.

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont dotés d'une technologie de taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz (baptisée ProMotion) qui ajuste automatiquement la fluidité de l'affichage en fonction de ce qui se passe à l'écran. La fonctionnalité d'affichage permanent d'Apple s'appuie sur ProMotion pour fonctionner et il semble que ces deux fonctionnalités haut de gamme seront à nouveau réservées à l'iPhone 15 Pro et à l'iPhone 15 Ultra, qui fait aussi l'objet de nombreuses rumeurs.

La Dynamic Island - la découpe fantaisiste de l'écran d'Apple - devrait également passer de l'iPhone 14 Pro à l'iPhone 15 Pro, même si la version de cette technologie ne sera sans doute pas identique à celle de l'iPhone 14 Pro. Selon Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, le détecteur de mouvement de l'iPhone 15 Pro sera intégré à l'intérieur de son Dynamic Island, et non plus placé en dessous (comme sur l'iPhone 14 Pro).

(Image credit: Apple)

Comme l'indique Kuo, il est peu probable que cette nouvelle disposition des capteurs entraîne une différence matérielle au niveau de l'apparence ou des fonctionnalités de l'iPhone 15 Pro par rapport à l'iPhone 14 Pro, mais la Dynamic Island du premier sera techniquement plus avancé que celle du second en raison de l'inclusion d'un capteur précédemment isolé.

Les rumeurs concernant le design de l'iPhone 15 Pro sont un peu plus intéressantes. Par exemple, certaines fuites ont suggéré que l'iPhone 15 Pro aurait des côtés en titane et des bords arrière plus arrondis, contrairement aux côtés à angles marqués de l'iPhone 14 Pro. Apple aurait hésité à mettre en œuvre ce changement de design pour l'iPhone 15 Pro, mais des rendus de fuites montrant ces côtés incurvés ont depuis émergé, ajoutant de la crédibilité à la rumeur.

Nous avons également entendu dire que l'iPhone 15 Pro aura des bords plus fins que l'iPhone 14 Pro - ce qui serait un exploit impressionnant de la part d'Apple, étant donné que les bords de ce dernier sont déjà fins de 1,81 mm, 1,95 mm et 2,17 mm.

(Image credit: 9to5Mac)

Toujours sur le plan du design, la rumeur veut que l'iPhone 15 Pro soit équipé de boutons de volume et d'alimentation à semi-conducteurs. Des fuites avaient suggéré que ces boutons utiliseraient des vibrations haptiques pour simuler la sensation d'être touché, même s'ils ne bougent pas (pensez au bouton Home haptique de l'iPhone 7), mais les analystes d'Apple ont récemment mis un terme à ces affirmations. Nous nous attendons donc finalement à ce que l'iPhone 15 Pro ait la même configuration de boutons physiques que l'iPhone 14 Pro.

La dernière différence de design devrait se présenter sous la forme d'un port de charge USB-C. L'Union européenne a indiqué à Apple qu'elle devait ajouter des ports de charge USB-C aux iPhones à partir de 2024, mais de nombreuses fuites ont suggéré qu'Apple adopterait la norme de charge dès 2023, avec la gamme iPhone 15.

Ainsi, l'iPhone 15 Pro sera doté d'un port de charge USB-C, alors que l'iPhone 14 Pro utilise le port Lightning de l'entreprise - un changement qui pourrait donner à l'iPhone 15 Pro des vitesses de transfert de données beaucoup plus rapides que son prédécesseur. La version Thunderbolt 3 de l'USB-C du nouveau téléphone permettrait également de le connecter à un moniteur 4K, ce qui n'est actuellement possible qu'avec les meilleurs iPad.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : appareils photo

(Image credit: Apple)

L'appareil photo arrière de l'iPhone 14 Pro est doté de trois capteurs :

48MP grand-angle (24mm f/2.8)

12MP ultra grand-angle (13mm f/2.2)

Téléobjectif 12MP (77mm f/2.8)

L'iPhone 15 Pro ne devrait pas trop s'éloigner de cette formule gagnante, avec une caméra périscopique présentée comme la seule véritable amélioration potentielle par rapport à l'iPhone 14 Pro. Si cette technologie est effectivement intégrée à l'iPhone 15 Pro, l'appareil offrira de meilleures capacités de zoom optique que son prédécesseur.

Selon toute vraisemblance, la caméra périscopique serait plus probablement réservée à l'iPhone 15 Ultra, dont on parle beaucoup et qui devrait également être doté d'un téléobjectif à zoom variable.

La principale différence entre les caméras de l'iPhone 15 Pro et celles de l'iPhone 14 Pro sera donc probablement la qualité des capteurs utilisés. Selon des fuites, l'iPhone 15 Pro devrait être équipé de nouveaux capteurs produits par Sony qui captent davantage de lumière.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : performances

(Image credit: Future)

Sur le plan des performances, l'iPhone 14 Pro est équipé de la dernière version du silicium d'Apple, l'A16 Bionic, ce qui en fait l'un des téléphones les plus rapides (si ce n'est le téléphone le plus rapide) que l'on puisse acheter aujourd'hui.

Pourtant, l'iPhone 15 Pro sera encore plus rapide. Le prochain iPhone Pro d'Apple devrait être équipé d'un processeur A17 Bionic, qui, selon les rumeurs, serait beaucoup plus efficace que l'A16 Bionic. En fait, le média chinois DCInside rapporte que le processeur A17 Bionic sera 20 % plus puissant que son prédécesseur, ce qui signifie que l'iPhone 15 Pro devrait bénéficier d'un gain de vitesse considérable par rapport à l'iPhone 14 Pro.

En analysant les chiffres, DCInside affirme que l'A17 Bionic obtient un score monocœur de 3019 et un score multicœur de 7860 sur Geekbench 6, alors que l'A16 Bionic obtient un score de 2504 et 6314, respectivement. Naturellement, nous suggérons de prendre ces chiffres avec des pincettes, mais il est excitant de penser que l'iPhone 15 de classe Pro pourrait afficher des scores de référence qui rivalisent avec les meilleurs MacBooks d'Apple.

En ce qui concerne les autres caractéristiques, l'iPhone 15 Pro devrait être doté de 8 Go de RAM, contre 6 Go pour l'actuel iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : batterie

L'iPhone 15 Pro devrait remplacer le port Lightning d'Apple par un port USB-C (Image credit: Shutterstock / charnsitr)

L'iPhone 14 Pro est doté d'une batterie de 3 200 mAh qui offre une journée (et une nuit) complète d'utilisation si le téléphone est utilisé normalement pour les tâches quotidiennes.

Nous n'avons pas beaucoup entendu parler de la taille de la batterie de l'iPhone 15 Pro - et il est peu probable que nous en entendions parler, Apple étant généralement timide sur ce genre de détails - mais des rumeurs ont suggéré qu'Apple travaillait sur une fonction de recharge sans fil inversée pour la gamme iPhone 15. Si c'est le cas, l'iPhone 15 Pro pourra recharger sans fil d'autres gadgets Apple, ce qui n'est pas le cas de l'iPhone 14 Pro.

Il convient de rappeler que l'iPhone 15 Pro devrait être doté d'un port USB-C. Vous ne pourrez donc probablement pas utiliser le câble Lightning de votre iPhone 14 Pro pour le recharger.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : verdict

L'iPhone 15 Pro sera-t-il un meilleur téléphone que l'iPhone 14 Pro ? Objectivement, oui - mais il est difficile de répondre à la question de savoir dans quelle mesure il sera meilleur, à ce stade.

Si nous prenons toutes les rumeurs concernant l'iPhone 15 Pro comme parole d'évangile, le téléphone bénéficiera d'un design plus premium (grâce à ses côtés en titane incurvés et à ses bords plus fins), de capteurs d'appareil photo légèrement plus performants et de vitesses de traitement plus élevées que l'iPhone 14 Pro.

Aucune de ces améliorations ne semble changer la donne, et étant donné que nous avons décrit l'iPhone 14 Pro comme quelque chose de proche de "l'iPhone parfait" dans notre test, nous ne nous attendons pas à ce que l'iPhone 15 Pro soit un appareil indispensable si vous possédez déjà l'un des meilleurs iPhones d'Apple. Les changements les plus importants semblent plutôt destinés à l'iPhone 15 Ultra, dont la configuration de l'appareil photo pourrait en faire le meilleur téléphone avec appareil photo que nous ayons jamais vu.

Apple pourrait toutefois nous surprendre avec des fonctionnalités de l'iPhone 15 Pro que nous n'avons pas abordées dans cet article. Revenez donc ici lorsque la gamme iPhone 15 sera dévoilée en septembre pour connaître notre verdict actualisé.