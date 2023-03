iPhone 15 Pro : ses nouveaux boutons pourraient être plus polyvalents que prévu

Nous sommes désormais à peu près certains que l'iPhone 15 Pro sera équipé de boutons de volume et d'alimentation à semi-conducteurs (c'est-à-dire non physiques mais capacitifs), et nous en savons maintenant plus sur la façon dont ces panneaux tactiles pourraient fonctionner, en particulier lorsque le téléphone est éteint.

Dans un nouveau message publié sur le forum MacRumors (s'ouvre dans un nouvel onglet), un leaker anonyme affirme qu'un nouveau microprocesseur prendra en charge les boutons à semi-conducteurs de l'iPhone 15 Pro, les rendant capables de détecter les contacts même lorsque l'appareil est éteint. Le microprocesseur en question remplacerait le mode Super Low Energy actuellement utilisé dans l'iPhone 14 Pro, et qui permet à des applications telles que Find My et Apple Pay de fonctionner presque sans alimentation.

C'est une nouvelle importante pour les fans d'Apple qui avaient des doutes quant à la fonction des éventuels boutons de volume et d'alimentation à semi-conducteurs de l'iPhone 15 Pro. En substance, ces nouveaux panneaux seront capables de détecter les pressions, les appuis prolongés et de se transformer en "version du 3D Touch d'Apple" lorsque le téléphone est éteint ou hors tension.

La présence d'un nouveau microprocesseur devrait également signifier que ces boutons ne dépendent pas de d'iOS pour fonctionner, de sorte que vous serez en mesure d'effectuer des actions telles qu'un redémarrage à froid si vous rencontrez des problèmes avec votre iPhone 15 Pro.

D'après la fuite mentionnée plus haut - qui, soit dit en passant, vient de la même personne qui a laissé entendre pour la première fois que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seraient dotés de la Dynamic Island d'Apple - le nouveau microprocesseur est actuellement testé avec et sans le retour haptique, et il serait chargé de gérer Find My, le Bluetooth et la fonction de paiement express dans les transports en commun d'Apple Pay sur l'iPhone 15 Pro.

La même source affirme que tous les modèles de la gamme iPhone 15 seront équipés de la Dynamic Island (Image credit: Apple)

La source affirme également que cette puce minuscule vous permettra d'augmenter ou de diminuer le volume de votre iPhone 15 Pro plus ou moins rapidement en fonction de la pression exercée sur chaque bouton. Il est de plus possible de contrôler le volume en glissant le doigt vers le haut ou vers le bas sur les boutons eux-mêmes. Apple n'aurait pas encore décidé de sa méthode préférée.

Enfin, ce leaker anonyme indique qu'Apple pourrait ne pas rendre publique l'existence de ce nouveau microprocesseur - qui sera "certainement" présent - lors de la présentation officielle de l'iPhone 15 Pro en septembre. Au lieu de cela, la société pourrait simplement "[le laisser] dans les spécifications techniques".

En ce qui concerne les autres caractéristiques de l'iPhone 15 Pro (et de l'iPhone 15 Ultra, qui fait l'objet de nombreuses rumeurs), une puce améliorée - probablement une A17 Bionic - sera exclusive aux iPhone les plus chers d'Apple, et des rumeurs récentes laissent entendre que ce processeur pourrait rendre l'iPhone 15 Pro aussi rapide qu'un MacBook M1. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, en revanche, devraient hériter de l'A16 Bionic de l'année dernière.

Un cadre en titane et une caméra périscopique ont également été évoqués pour l'iPhone 15 Ultra, qui devrait prendre la place de l'iPhone 15 Pro Max.

Nous resterons à l'affût des dernières nouvelles, rumeurs et fuites concernant l'iPhone 15, au fur et à mesure qu'elles apparaîtront. Restez donc à l'écoute de TechRadar pour obtenir les informations les plus récentes sur ce qui sera probablement le lancement de smartphone le plus attendu en 2023.