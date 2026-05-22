Sony dévoile le 1000X The Collexion, son casque sans fil le plus haut de gamme à ce jour

Sony dévoile son casque 1000X The Collexion à 630 €, disponible en mai 2026

Transducteur 30 mm sur mesure, nouveau processeur avec DSEE Ultimate et modes audio spatiaux « 360 Upmix »

Un design pensé pour le confort, avec une pression plus douce et des coussinets plus larges

Sony vient de dévoiler son casque sans fil le plus cher à ce jour (et peut-être aussi le plus éventé par les fuites), baptisé 1000X The Collexion.

Pour comprendre ce qui le distingue vraiment, et pourquoi Sony l’a conçu, il faut regarder plus en détail. Des échanges avec des responsables de Sony au Royaume-Uni et au Japon permettent d’en savoir davantage sur ce qui pourrait justifier son tarif élevé.

Et justement, combien coûte le Sony 1000X The Collexion ? Il faudra compter 630 € lors de sa sortie, prévue dans le courant du mois de mai.

Ce prix marque une nette hausse par rapport aux 379,00 € désormais demandés pour le Sony WH-1000XM6. Mais Sony espère que The Collexion (comme il sera appelé à partir d’ici) semblera à la hauteur. L’entreprise explique : « nous voulions aller plus loin que jamais, pour créer quelque chose qui ne soit pas seulement le prochain modèle de notre gamme, mais qui représente 70 ans de maîtrise audio. »

(Image credit: Future)

Dans cette même logique, Mike Somerset, responsable produit Personal Entertainment chez Sony, a déclaré : « Est-ce simplement le 1000XM7 ? La réponse est très clairement non. Il vise une direction totalement différente… Nous apportons à ce casque de nouvelles choses que nous n’avions jamais faites auparavant. »

Le fait que The Collexion emprunte une « direction différente » le rend particulièrement intéressant à comparer au XM6, car il améliore le XM6 sur plusieurs points, tout en reculant sur d’autres. Et ce n’est pas un accident. Voici donc les améliorations, et les possibles régressions, à connaître.

1. Un nouveau look marquant (et un nouvel étui)

(Image credit: Future)

Le style de The Collexion reste très Sony, surtout si l’on suit l’évolution des Sony WH-1000XM5 puis XM6. Mais il paraît clairement plus haut de gamme, avec davantage de détails distinctifs.

Sony indique que le nom du « thème » de design utilisé pour The Collexion est : « Resonate ».

Le casque existe en finitions Black ou Platinum (autrement dit blanc). Selon Sony, un élément clé réside dans le fait que « chaque pièce visible est composée de deux matériaux », avec l’objectif de créer des « textures contrastées ».

Un nouvel étui fait aussi son apparition, avec une poignée. Il évoque presque un sac à main, par certains aspects.

(Image credit: Future)

Cette approche se retrouve jusque dans les détails métalliques. Par exemple, la charnière qui relie les oreillettes à l’arceau est « polie à la main par des artisans qualifiés » et mélange une finition sablée avec un chrome brillant.

Sony affirme que le seul simili-cuir a nécessité deux ans de développement. L’entreprise a aussi beaucoup travaillé la structure interne, notamment avec une batterie divisée pour la première fois, afin de réduire l’épaisseur des oreillettes à seulement 40 mm. Le profil devient ainsi plus fin une fois le casque porté, contre 45,4 mm pour les oreillettes du XM6.

Sony 1000X The Collexion (à gauche) ; Sony WH-1000XM6 (à droite) (Image credit: Future)

La combinaison d’oreillettes plus fines et de détails métalliques lui donne une allure qui rappelle assez nettement le Sonos Ace. Et ce n’est pas un défaut.

Sony explique aussi que l’objectif était de créer un « design intemporel ». Il y a quelque chose de juste dans cette idée : l’arceau en métal mat rappelle les casques fournis avec les Sony Walkman dans les années 1980, tandis que le reste du design reste incontestablement fidèle au Sony moderne.

2. Le confort en priorité

Sony 1000X The Collexion review: these luxurious headphones are serious AirPods Max 2 rivals - YouTube Watch On

Bien sûr, cette refonte ne concerne pas seulement l’esthétique. Sony explique avoir particulièrement travaillé le confort, afin de permettre de porter le casque pendant des heures sans vraiment le sentir.

Plus précisément, l’ouverture des coussinets est plus grande que sur le XM6. Ils risquent donc moins de toucher l’extérieur des oreilles, offrent un peu plus d’espace, et devraient aussi mieux convenir aux porteurs de lunettes.

L’arceau est également un peu plus épais, ce qui répartit la pression de manière plus homogène. La force de serrage a aussi été réduite, afin de diminuer la pression ressentie pendant le port. Ce dernier point reviendra plus loin, car il s’agit d’un avantage à double tranchant…

3. Un processeur plus puissant

(Image credit: Future)

Sony introduit pour la première fois un nouveau processeur audio dans The Collexion : l’Integrated Processor V3. Il est associé au même processeur de réduction de bruit QN3 que celui du Sony XM6.

Le V3 est le processeur pour casque le plus puissant jamais conçu par Sony. Il permet à ce modèle d’être le premier casque de la marque à intégrer DSEE Ultimate. DSEE correspond à la technologie d’upscaling audio de Sony, pensée pour prendre des flux Bluetooth de qualité limitée, les améliorer, et réintroduire une partie des détails et de la plage dynamique perdus lors de la compression.

« DSEE Ultimate est ce que Sony a fait de mieux jusqu’ici, et nous ne l’avions jamais intégré dans un casque auparavant », explique l’entreprise. DSEE Extreme représentait jusque-là la technologie la plus avancée dans ses casques, tandis qu’Ultimate restait réservé à ses baladeurs, comme le Sony NW-A306.

La différence principale tient à sa puissance suffisante pour améliorer simultanément la fréquence d’échantillonnage et la profondeur de bits du son. Sony explique que cela repose sur l’IA, comme beaucoup de choses aujourd’hui. Selon la marque, la fréquence d’échantillonnage sera portée à 96 kHz, tandis que la profondeur 16 bits sera améliorée en 24 bits.

Sony indique aussi avoir intégré au design du processeur V3 plusieurs avancées d’ingénierie audiophile venues de la gamme Walkman. Cela inclut un oscillateur à cristal à faible bruit de phase pour un « timing parfait », une soudure avancée contenant de l’or sur des « points audio clés du circuit imprimé », ainsi que diverses optimisations de composants destinées à améliorer « le rapport signal/bruit sur toutes les fréquences ».

Le processeur V3 permet également de nouveaux modes spatiaux. Entrons donc dans le détail, car Sony leur accorde assez d’importance pour leur dédier un tout nouveau bouton.

4. Des modes audio spatiaux « Upmix »

(Image credit: Future)

Sony mise beaucoup sur l’audio spatial avec The Collexion. La marque utilise la puissance du nouveau processeur V3 pour proposer quatre modes « 360 Reality Audio Upmix », capables de transformer n’importe quelle source audio en audio spatial, avec une signature d’espace différente selon le mode choisi.

Un mode Cinema sera disponible (comme sur le Sony XM6) pour donner l’impression d’être dans un home cinéma. S’ajoutent désormais un mode Music (pensé pour évoquer une salle de concert) et un mode Game. Le très bon mode Background Music du XM6 est aussi présent. Il donne l’impression d’écouter de la musique dans un café ou dans un lieu avec une ambiance sonore douce.

Un nouveau bouton placé sur le casque permet de passer d’un mode à l’autre. Par défaut, il fait défiler Music, Cinema et le mode désactivé. Il est possible de le personnaliser dans l’application Sony Sound Connect pour ajouter Game ou Background Music.

Malheureusement, ces modes ne semblent pas très convaincants.

Sony a été interrogé sur l’absence de prise en charge Dolby Atmos pour cette fonction, alors que l’expérience y est souvent excellente. La marque explique que plusieurs facteurs entrent en jeu, depuis la façon dont Android et les différents smartphones gèrent l’encodage Atmos jusqu’aux possibilités offertes par les puces utilisées. Sony ajoute aussi vouloir offrir la même expérience à tous les utilisateurs, quel que soit leur appareil ou leur service de streaming préféré.

5. Nouveau transducteur et réglage sonore

(Image credit: Future)

Sony explique que son objectif avec The Collexion était de « reproduire fidèlement le son tel que le créateur l’a voulu » et de « permettre aux auditeurs de se détendre et de s’immerger dans la résonance persistante de la musique ».

Pour y parvenir, la marque a développé un nouveau transducteur 30 mm « sur mesure », dont le principe ressemble à celui utilisé dans les écouteurs Sony WF-1000XM6. Il repose sur une conception à deux matériaux, avec un dôme central très rigide pour améliorer les détails, et un bord extérieur plus souple pour renforcer la réponse dans les basses.

Le centre plus rigide utilise un « composite à cœur en couches de carbone unidirectionnelles », ce qui signifie apparemment qu’il est composé de longs brins de carbone, « comme des cheveux », selon Sony. Le transducteur du casque XM6 utilise lui aussi du carbone, mais dans une proportion plus faible au sein du mélange de matériaux (qui inclut notamment du papier). Davantage de carbone signifie davantage de rigidité.

Sony explique viser une signature sonore associant « équilibre parfait, son vraiment fantastique et grand niveau de détail », avec un rendu « réglé pour reproduire le son tel que les artistes l’ont voulu ».

La marque précise aussi avoir travaillé sur « une scène plus large et une meilleure séparation entre les instruments et les voix », avec « des basses plus douces et plus agréables », décrites comme une « ampleur appropriée ».

Par rapport au XM6, Sony indique que l’ancien modèle se situe « entre le moniteur et le grand public » en matière de profil sonore, avec un rendu « plus percutant » (ce qui correspond exactement à la manière dont Harry Padoan décrit la différence dans son test du Sony The Collexion). The Collexion propose, lui, une scène sonore plus large et met davantage l’accent sur un son « naturel ».

6. Une autonomie plus courte

Il est temps de passer aux domaines où The Collexion représente (éventuellement) un recul par rapport au XM6. Le premier concerne l’autonomie, annoncée à 24 heures. Les autres casques 1000X de Sony atteignent 30 heures.

Ce chiffre se situe sous la moyenne par rapport à presque tous les meilleurs casques à réduction de bruit. Même Bose, qui s’est longtemps contenté de 24 heures, est monté à 30 heures avec le Bose QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen. Le seul concurrent que The Collexion ne dépasse pas vraiment est l’AirPods Max 2, limité à un faible total de 20 heures.

Sony explique que ce changement vient de la volonté de rendre les oreillettes plus fines. La marque reconnaît qu’il s’agit d’un compromis par rapport à l’autonomie habituelle, mais souligne aussi qu’elle reste suffisante pour les vols les plus longs.

Sony met également en avant le fait que les batteries pourront être remplacées facilement à l’avenir, puisqu’elles sont simplement maintenues par des vis, au lieu d’être collées.

7. Pas optimisé pour la réduction de bruit

(Image credit: Future)

The Collexion embarque la même technologie générale de réduction de bruit que le Sony XM6, avec le processeur QN3 et 12 microphones, ainsi qu’un transducteur amélioré. On pourrait donc s’attendre à la meilleure réduction de bruit jamais proposée par Sony… mais la marque insiste sur le fait qu’il ne faut pas partir de ce principe.

Sony précise que le XM6 reste son choix recommandé pour obtenir la meilleure puissance d’ANC. La raison vient du travail effectué sur le confort. Certains éléments, comme la force de serrage plus légère ou les changements de matériau et de design des oreillettes, empêchent ce casque de créer une isolation physique aussi forte face aux sons extérieurs que le XM6.

Sa réduction de bruit reste très bonne, au niveau de l’AirPods Max 2. Mais oui, le XM6 fait nettement mieux lorsque l’environnement devient bruyant. Le compromis reste toutefois acceptable au regard du confort.

8. Il n’est pas pliable

(Image credit: Future)

Ce ne sera pas rédhibitoire pour tout le monde, mais certains préfèrent vraiment les casques pliables pour voyager. Le retour de cette fonction sur le XM6 avait d’ailleurs été très bien accueilli, après sa disparition sur le Sony XM5.

The Collexion ne se plie pas. Sony explique toutefois avoir pensé à la portabilité en concevant des oreillettes plus fines. Entre ce choix et un étui un peu plus petit, il reste assez compact pour se glisser facilement dans un sac. Autre détail utile pour les voyageurs : l’arceau plus large rend le port autour du cou plus confortable.