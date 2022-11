Lecteur MP3 haut de gamme : les meilleurs lecteurs de musique portables Astell & Kern, Onkyo et autres

Included in this guide:

Les lecteurs MP3 peuvent sembler être de vieux appareils technologiques. Mais bien qu'ils ne soient plus aussi populaires qu'avant, ce guide présente plusieurs lecteurs de musique impressionnants qui vous offrent un moyen fiable d'écouter de la musique haute résolution en déplacement sans avoir besoin de votre téléphone.

La plupart des gens se tournent désormais vers les services de streaming musical, les smartphones ou les enceintes intelligentes pour écouter de la musique. Il n'y a rien de mal à cela. D'ailleurs plusieurs de nos guides devraient vous intéresser : celui sur les meilleures enceintes intelligentes ou encore celui sur ses meilleurs services de streaming musical si vous voulez renouveler la façon dont vous écoutez vos morceaux préférés.

Cependant, il y a encore des choses que ces produits ne font pas aussi bien que les lecteurs de musique dédiés de ce guide. À quelques exceptions près, les services de streaming ne peuvent pas égaler la qualité des téléchargements audio haute résolution ; les convertisseurs numériques-analogiques des smartphones ne sont pas conçus pour les audiophiles et le Bluetooth n'a pas une bande passante suffisante pour rivaliser avec une connexion casque filaire. En d'autres termes, si vous souhaitez bénéficier d'une qualité sonore de niveau professionnel lorsque vous êtes en déplacement, choisir l'un des meilleurs lecteurs MP3 peut sembler étrange, mais il se pourrait bien que ce soit le meilleur choix.

Apple a officiellement arrêté l'iPod touch le 10 mai 2022, ce qui signifie que le géant de Cupertino a effectivement quitté le marché des lecteurs MP3. Mais si Apple a tourné le dos aux lecteurs de musique portables (qui ne sont pas aussi des smartphones ou des tablettes), d'autres grands noms ne l'ont pas fait. Sony a récemment dévoilé son lecteur de musique portable le plus ambitieux, le plus complexe et le plus cher à ce jour.

Cependant, vous n'avez pas besoin de dépenser 5 000 euros pour le nouveau Walkman de Sony et bénéficier d'une mise à niveau massive par rapport aux lecteurs de musique portables des années 90. Découvrez notre sélection des meilleurs lecteurs MP3 que vous pouvez acheter aujourd'hui.

Nos meilleurs lecteurs MP3 et lecteurs audio haute résolution

(Image credit: Astell & Kern)

1. Astell & Kern A&ultima SP2000T Le meilleur lecteur MP3 que vous pouvez acheter Caractéristiques techniques Stockage: 256GB Formats: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA Autonomie: 9 heures Micro SD: Oui Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Caractéristiques très précises + Son impressionnant Pourquoi attendre - Prix élevé par rapport à la concurrence - Grand et lourd

L'Astell & Kern A&ultima SP2000T est le meilleur lecteur de musique portable que vous pouvez acheter actuellement. Oui, il est cher, mais si vous voulez vivre une expérience audio numérique de qualité pendant vos déplacements, ne cherchez pas plus loin. Le SP2000T a un son superbe.

Deux étages d'amplification offrent sept options distinctes, tandis que pas moins de quatre DAC sont déployés pour gérer deux canaux d'informations audio. Le SP2000T ne se préoccupe pas de la taille ou du type de fichier audio numérique, et il alimentera volontiers tous les casques que vous voudrez bien lui proposer.

L'interface de commande est propre et réactive. Le lecteur lui-même est plutôt bien construit, bien qu'il soit trop grand pour se glisser dans la poche de votre jean. Quant à l'autonomie de la batterie, elle est relativement correcte.

Lire l'avis complet sur le Astell & Kern A&ultima SP2000T (en anglais)

2. Astell & Kern A&norma SR25 MKII Une beauté brute et un plaisir d'écoute Caractéristiques techniques Stockage: 64GB Formats: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA Autonomie: 20 heures Micro SD: Oui specifications Colour Argent Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Son expressif, large et précis + Écran brillant et éclatant + Batterie impressionnante de 20 heures Pourquoi attendre - Peut facilement être considéré comme cher, même s'il ne l'est pas. - L'écran incliné ne convient pas à tous les utilisateurs. - Le dos en verre peut laisser des traces de doigts.

Donnez à cet A&K votre musique, asseyez-vous et détendez-vous - s'il ne vous épate pas, nous ne savons pas ce qui le fera. L'A&norma SR25 MKII est un lecteur audio numérique surdoué qui ravivera votre amour de la musique. Et contrairement à de nombreux lecteurs A&K plus onéreux (dont l'un d'entre eux est listé juste au-dessus), celui-ci est assez petit pour être mis dans une poche et vous permettra d'écouter en continu, d'envoyer ou de télécharger des chansons que vous connaissez bien, juste pour découvrir comment il les traite.

En plus d'une nouvelle prise casque de 4,4 mm, l'unité MKII (une mise à jour de l'A&norma SR25, listé plus bas dans ce guide) dispose également d'une nouvelle fonction Replay Gain pour ajuster uniformément le volume de lecture des sources sonores jusqu'à 24-bit/192 kHz. Vous bénéficiez également de la fonction AK File Drop (introduite pour la première fois sur le lecteur plus onéreux A&futura SE180) pour faciliter les transferts de fichiers sans fil, de la fonction BT Sink pour simplifier la connexion du SR25 MKII à un périphérique Bluetooth externe et d'un blindage interne argenté supplémentaire pour protéger des interférences électromagnétiques.

Quatre nouveaux filtres DAC au son très différent sont également intégrés, ils fonctionneront si vous écoutez en PCM 24 bits/192 kHz ou moins (mais pas dans les formats MQA et DSD) et ils ajoutent certainement de la valeur et des possibilités de personnalisation à ce niveau.

Si votre budget vous permet d'acheter ce lecteur, vous ne serez pas déçu.

Lire l'avis complet sur l'Astell & Kern A&norma SR25 MKII (en anglais)

(Image credit: Onkyo)

3. Onkyo DP-X1A Le meilleur lecteur MP3 polyvalent Caractéristiques techniques Stockage: 64GB Formats: AAC Autonomie: 16 heures Micro SD: Oui specifications Storage Size 64Go Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Qualité sonore étonnante + Android pour une facilité d'utilisation optimale + Deux emplacements pour carte microSD Pourquoi attendre - Un peu encombrant par rapport à la concurrence

L'Onkyo DP-X1A n'est pas l'appareil le plus compact de cette liste, mais nous pensons que c'est l'un des meilleurs lecteurs MP3. Il offre de nombreuses possibilités de personnalisation, une interface intuitive et un son fantastique.

Le DP-X1A ressemble un peu à un téléphone, mais il est beaucoup plus épais et possède deux ports audio - une prise casque et une sortie symétrique pour ceux qui souhaitent un son plus propre et de meilleure qualité. L'appareil dispose d'une molette de volume facile à utiliser, ainsi que de boutons de lecture physiques et de deux emplacements pour carte microSD pour ceux qui ont une collection de musique importante.

Le lecteur est construit avec une version complète d'Android 5.1, avec des fonctionnalités comme la connectivité Wi-Fi et le Google Play Store, ce qui donne un lecteur MP3 qui est à Android ce que l'iPod Touch est à iOS. Contrairement à l'iPod, cependant, l'Onkyo DP-X1A est conçu pour une qualité audio exceptionnelle.

En parlant de la qualité du son, c'est un rêve absolu. Il prend en charge un grand nombre de formats musicaux, notamment FLAC, OGG, WAV, MP3, ALAC, etc. En termes de matériel, l'appareil est équipé de deux puces, l'une pour alimenter l'ensemble de l'appareil et l'autre pour gérer le convertisseur numérique-analogique et l'amplificateur, ce qui garantit une expérience sans bruit.

Nous avons testé le lecteur avec plusieurs paires d'écouteurs dans plusieurs gammes de prix, et nous avons été stupéfaits par la clarté et la qualité exceptionnelle de l'audio. Ce n'est pas pour rien que l'Onkyo DP-X1A fait partie de notre sélection : c'est une bête dans le monde de l'audio portable.

Lire l'avis complet sur le Onkyo DP-X1A (en anglais)

(Image credit: Apple)

4. Apple iPod Touch (7ème Generation) Le meilleur lecteur MP3 pour les amoureux d'Apple Caractéristiques techniques Stockage: 32GB / 128GB / 256GB Formats: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E-AC‑3) and Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX and AAX+) Autonomie: 40 heures Micro SD: Non Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Adorama WW (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Des tonnes d'applications + Design Apple très simple Pourquoi attendre - Pas de Micro SD - Pas de Touch ID

Apple nous a tous pris par surprise lorsqu'il a annoncé l'iPod touch 7 en 2019, la première mise à niveau de son lecteur portable de musique et de vidéo depuis 2015 - avant de l'abandonner rapidement en 2022.

Si vous pouvez encore vous en procurer un jusqu'à épuisement des stocks (ou sur les sites de vente aux enchères), cet iPod prend en charge le codec FLAC, ainsi qu'Apple Lossless, ce qui vous donne plus d'options que jamais lorsqu'il s'agit d'accéder à de la musique de qualité audiophile.

En utilisant une application de lecture audio haute résolution pour iOS appelée Vox, nous avons écouté le Requiem en ré mineur de Mozart. Les cordes avaient une qualité chaude et naturelle, tandis que les duos de voix soprano s'élevaient doucement au-dessus du mixage sans jamais paraître durs.

Dans notre article, nous avons également testé le haut-parleur intégré au bas de l'iPod touch, et il est assez puissant malgré sa taille. Il ne vous permettra pas d'écouter de la musique haute résolution, mais si vous voulez juste un peu de musique d'ambiance pour vos sessions de jeu et que vous n'avez pas envie de sortir vos écouteurs, il fonctionne très bien.

Si vous avez besoin d'un nouveau lecteur MP3 et que cela ne vous dérange pas d'utiliser Apple Music, l'iPod Touch fera parfaitement l'affaire. Il est également optimisé pour les jeux.

Lire l'avis complet sur iPod Touch (7e génération) (en anglais)

(Image credit: SanDisk)

5. SanDisk Clip Sport Plus Le meilleur lecteur MP3 pour le sport Caractéristiques techniques Stockage: 16GB Formats: MP3, WMA (NO DRM), AAC (DRM free iTunes) WAV, FLAC Autonomie: 20 heures Micro SD?: Oui specifications Storage Size 32Go Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Ultra-portable et léger + Peu coûteux par rapport à la concurrence + Facile à utiliser Pourquoi attendre - La qualité audio n'est pas aussi bonne que celle des autres.

La meilleure option pour faire de l'exercice, ce lecteur MP3 est petit et léger. Il n'offre que 16 Go de stockage mais, même si ce n'est pas beaucoup par rapport à un téléphone, il peut contenir beaucoup de chansons. Bien qu'il soit conçu pour le sport, il prend en charge un large éventail de formats audio, notamment MP3, AAC, FLAC, WAV et WMA.

Lors de nos tests, nous avons constaté que l'autonomie de la batterie était impressionnante (20 heures). Vous bénéficiez également de la fonction Bluetooth, ce qui est important pour l'exercice physique afin que les câbles ne vous gênent pas.

L'interface date, elle n'est pas aussi puissante que celle de votre smartphone et elle n'est pas tactile. Mais il est facile de naviguer grâce aux boutons matériels qui servent de commandes de lecture.

Tant que vous ne vous attendez pas à une qualité de niveau audiophile, vous trouverez le son très satisfaisant. Nous avons trouvé qu'il pouvait être légèrement voilé, mais pour la plupart des gens, cela n'a pas d'importance, surtout lorsque vous êtes en train de courir ou de faire de la gym.

AUTRES LECTEURS MP3 À CONSIDÉRER

Vous recherchez quelque chose d'autre ? Nous n'avons pas testé nous-mêmes les lecteurs MP3 ci-dessous, mais nous tenons à les recommander en raison de leurs excellentes caractéristiques techniques et des avis des clients.

(Image credit: cowon plenue d3)

1. Cowon Plenue D3 Le meilleur lecteur MP3 pour un style sérieux Caractéristiques techniques Stockage: 64GB Formats: DSD, DFF, DSF, ISO, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, APE, MP3, WMA, OGG, DCF Autonomie: 45 heures MicroSD: Oui Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir sur Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Excellent design par rapport à la concurrence + Petit, léger et portable + Autonomie impressionnante de 45 heures Pourquoi attendre - L'écran est un peu faible en résolution - Pas de streaming Wi-Fi

Il s'agit d'un lecteur MP3 petit, léger et élégant, au design simple de type boîte d'allumettes et doté d'un grand écran large. Cette version améliorée du précédent modèle de lecteur MP3 de Cowon est dotée d'une molette de réglage du volume, de la fonction Bluetooth et d'autres options.

Il offre une autonomie exceptionnelle. Vous bénéficiez de 45 heures de lecture avec des fichiers MP3 ordinaires et de plus de 30 heures avec des fichiers haute résolution, ce qui est encore mieux que la plupart des concurrents de cette liste.

Il prend en charge un large éventail de formats, notamment DSD (DFF, DSF, ISO), FLAC, WAV, AIFF, ALAC, APE, MP3, WMA, OGG et DCF. La musique est excellente et, grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez l'écouter sur toute une série d'appareils différents. En revanche, le streaming Wi-Fi n'est pas disponible.

(Image credit: sony)

2. Sony NW A55L Le meilleur lecteur MP3 pour un son haute résolution à petit budget Caractéristiques techniques Stockage: 16GB Formats: MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, HE-AAC, Apple Lossless, AIFF, DSD, APE, MQA Autonomie: 45 heures MicroSD?: Oui specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Bonnes performances sonores, solides + Bluetooth + Excellente prise en charge des fichiers Pourquoi attendre - Pas beaucoup de stockage sans microSD

Le lecteur MP3 haute résolution de Sony est abordable, surtout si on le compare à certains appareils haut de gamme de la marque Astell & Kern.

Ce lecteur MP3 ne dispose que d'une capacité de stockage interne de 16 Go. Mais avec une carte MicroSD, vous pouvez augmenter cette capacité de manière significative. Il bénéficie d'une impressionnante autonomie de 45 heures et prend en charge un large éventail de formats.

Le son est clair et puissant et, même si ce n'est pas le meilleur du marché, c'est une amélioration considérable par rapport à l'écoute de la musique sur votre téléphone.

CONSEILS D'ACHAT

Si vous associez l'un des appareils présentés dans ce guide d'achat à un set des meilleurs écouteurs, vous obtenez le nec plus ultra en matière de musique portable haut de gamme : une musique de haute qualité que vous pouvez emporter en voyage.

Mais comment en choisir un ? Vous avez de la chance. Le marché étant de plus en plus orienté vers les audiophiles (le genre de personnes qui ne toucheront pas aux flux avec perte de Spotify), les entreprises innovent constamment. Aujourd'hui, la qualité du son ne cesse de s'améliorer, la prise en charge de l'audio haute résolution et les impressionnants convertisseurs numériques-analogiques (CNA) intégrés rendent les lecteurs déjà impressionnants encore meilleurs.

Et le style va de pair avec le contenu, car les fabricants rivalisent également en matière de design pour proposer des lecteurs aussi beaux que performants. Fan d'architecture brute ? Astell & Kern est la marque qu'il vous faut. Quelque chose d'un peu plus coloré ? Voyez SanDisk ou Sony. Vous voulez quelque chose de la taille d'une boîte d'allumettes ? Le Plenue D3 de Cowon est fait pour vous - découvrez-les tous dans notre guide ci-dessus.

Chez TechRadar, nous testons chaque année des dizaines de lecteurs de musique portables haute résolution, ce qui signifie que nous connaissons exactement les caractéristiques, les spécifications, la prise en charge des fichiers et les codecs audio sans fil à rechercher.

Il est important pour nous de comparer les performances de ces lecteurs par rapport aux affirmations de leurs fabricants, c'est pourquoi nous prenons le temps de nous assurer que les promesses d'endurance, de durabilité, de connectivité et de qualité sonore sont tenues.

Nous veillons également à tester chaque produit par rapport à ses principaux concurrents, de sorte que vous pouvez être sûr que si nous le disons, le produit est le meilleur rapport qualité-prix. Nous vivons avec ces lecteurs pendant plus d'une semaine et les testons scrupuleusement afin que les composants soient bien rodés avant de commencer nos tests, et nous ne finalisons pas nos tests avant d'être certains de la qualité du son.

Nous y testons les performances audio à l'aide d'une gamme de genres musicaux, en utilisant des écouteurs avec ou sans fil et en diffusant (ou en téléchargeant) de la musique à partir de diverses sources, afin de nous assurer que ces produits peuvent gérer tous les formats, des morceaux de danse aux podcasts à voix douce.

Après plus d'années dans ce domaine que nous ne voudrions l'admettre, nous sommes convaincus que nos évaluations par étoiles sont la meilleure indication de la qualité des lecteurs MP3 haute résolution de cette liste. Aucune équipe de vente n'est impliquée dans nos verdicts, ce qui signifie que si nous n'aimons pas le son, le design, l'ergonomie et les fonctionnalités, nous ne le recommanderons tout simplement pas ici.

Quelle est la différence entre un iPod et un lecteur MP3 ? Un iPod est un type de lecteur MP3. C'est le nom de la gamme de lecteurs de musique portables d'Apple, mais vous trouverez de nombreux autres lecteurs MP3 d'autres marques, dont beaucoup sont répertoriés dans notre guide ci-dessus.

Pourquoi les gens utilisent-ils encore des lecteurs MP3 ? Il y a beaucoup de très bonnes raisons pour lesquelles les gens utilisent encore des lecteurs MP3 et des appareils similaires. L'une d'entre elles est la qualité du son : selon l'appareil, vous pouvez écouter des versions de morceaux de bien meilleure qualité que ce que vous trouverez sur les services de streaming, surtout si votre appareil dispose d'une prise casque, ce qui n'est pas le cas de nombreux téléphones. Pour les grands amateurs de musique, c'est un élément important. La qualité audio Bluetooth s'améliore, mais pour un son haute résolution complet, il faut toujours que vos écouteurs soient filaires. Même les écouteurs les plus chers d'Apple, les AirPods Max, ne peuvent pas offrir un son sans perte totale sans fil. Une autre raison est que tout ce que vous souhaitez écouter n'est pas disponible sur les différents services de streaming - et tout ce qui est là aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, car les chansons et même les artistes vont et viennent. En synchronisant un lecteur MP3 avec votre collection de musique de bureau, vous êtes toujours sûr d'écouter ce que vous voulez entendre. Un gros avantage pour de nombreuses personnes est qu'avec votre propre collection de musique, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement mensuel pour l'écouter, ou pour la consulter sans publicité. Bien que le problème soit moins important qu'auparavant, une autre raison pour laquelle de nombreux amateurs de musique préféraient les lecteurs MP3 est qu'ils étaient conçus pour faire une chose et une seule : jouer de la musique. La plupart des smartphones ne l'étaient pas, et les performances audio de certains d'entre eux n'étaient pas brillantes ; l'autonomie de la batterie et l'espace de stockage n'étaient pas toujours excellents non plus. De plus, les lecteurs MP3 n'ont pas besoin d'être connectés à un téléphone mobile pour recevoir de la musique. Vous pouvez donc vous éloigner des signaux de téléphonie mobile et du Wi-Fi sans perdre votre bande-son. Enfin, et ce n'est pas le moins important, certains d'entre eux sont vraiment superbes.

Un lecteur MP3 vaut-il la peine d'être acheté ? La décision d'acheter ou non un lecteur MP3 dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. Si vous voulez éviter d'être collé à votre téléphone, de consulter les médias sociaux ou de prendre des appels professionnels lorsque vous voulez vous détendre, un lecteur MP3 peut être une excellente option pour écouter de la musique tout en restant coupé de toutes les distractions de votre téléphone - et du reste du monde. Certaines personnes aiment écouter leur lecteur MP3 lorsqu'elles s'entraînent, afin de ne pas avoir leur téléphone avec elles. Que ce soit pour ne pas recevoir d'appels ou de messages ou pour garder leur téléphone en sécurité. D'autres n'ont peut-être pas beaucoup d'espace sur leur téléphone, s'il s'agit d'un ancien modèle, et veulent donc stocker leur musique ailleurs, et d'autres encore ne veulent pas utiliser la batterie ou les données lorsqu'ils sont en déplacement. Les lecteurs MP3 ne conviennent pas à tout le monde, beaucoup préfèrent le confort d'avoir toute leur musique sur leur téléphone, mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un lecteur MP3 est une excellente idée pour certaines personnes.